Как почистить утюг за 30 секунд

Если на подошве утюга появился нагар, он запросто может испортить любимые вещи, оставшись на них. Особенно если вещи светлые, нередко потом их уже никак не спасти.

Поэтому от этого нагара нужно как можно скорее избавляться! Но как сделать это быстро, просто и без специального средства? Есть один очень простой и эффективный способ — таблетка для посудомоечной машины.







Включаем утюг на максимальную температуру и ждем, пока он нагреется. Если у вас включена автоматическая подача пара, ее необходимо отключить. Когда подошва утюга разогрелась, берем таблетку для посудомоечной машины и, слегка нажимая на нее, натираем таблеткой подошву. Нагар очень просто и быстро словно бы стирается ластиком.







Затем протираем подошву бумажной салфеткой, будьте аккуратны, если утюг все еще горячий.







Теперь осталось только убрать нагар в паровых отверстиях при помощи ватной палочки, и вы получите совершенно чистенький утюг.







А ниже вы можете посмотреть видео о том, как почистить утюг от нагара всего за 30 секунд.



