Вещи из нашего обихода, срок годности которых поставит в тупик даже образцовых хозяев

Покупая продукты, мы на автомате обращаем внимание на кодовую фразу «Годен до...». Но при выборе тряпок для уборки, кухонных лопаток, дезодоранта или обычных хозяйственных перчаток не ищем те же 2 слова.

Из-за этого одни бытовые вещи живут у нас годами (хотя их время давно прошло), а другие отправляются в мусорное ведро слишком рано.

1. Салфетки из микрофибры

2. Крем

3. Бритвенные станки

4. Коврик в ванной комнате

5. Щетка для посуды

6. Кухонные силиконовые лопатки

7. Ножи для чистки овощей

8. Бьюти-блендер и спонж

9. Оправа для очков

10. Бактерицидный лейкопластырь

11. Внешний аккумулятор

12. Хозяйственные перчатки

13. Бальзам для губ

14. Дезодорант

15. Клей-карандаш

Мы выяснили срок годности вещей, которыми мы пользуемся постоянно, и точно знает, каким из них дать отставку уже сейчас, а какие еще послужат верой и правдой.Салфетки из микрофибры — находка для чистюль: они не оставляют разводов, прекрасно впитывают влагу, поглощают пыль, а не разносят ее по мебели. Эти незаменимые помощники выдерживают до 500 стирок.Если вы делаете уборку дважды в неделю и очищаете салфетки каждый раз, они прослужат около 5 лет. Кстати, стирать их лучше в сетчатом мешочке или отдельно — из-за своей структуры они легко соберут ворсинки с других вещей. Использовать кондиционер для белья не рекомендуется: он забивает волокна ткани, что, в свою очередь, сделает уборку менее эффективной.Мы привыкли пользоваться кремом для лица или рук до победного. Но время, когда он отправится в мусорное ведро, зависит от упаковки. Крем в бутылочке с дозатором или тюбике хранится дольше — 1 год. А вот аналогичный продукт в банке прослужит всего 6–9 месяцев. Чтобы достать крем, мы залезаем в банку пальцами, и вскоре в ней начинают размножаться микробы, которые и сокращают срок службы.Одноразовые бритвенные станки можно использовать от 3 до 10 раз.Кассеты для многоразовых станков нужно менять немного реже — после 5–10 использований. В обоих случаях ориентироваться стоит на качество бритья — оно укажет, затупились лезвия или еще нет. Бритье тупым лезвием может привести к порезам и раздражениям кожи.Этот предмет постоянно подвергается воздействию влаги и с трудом высыхает, особенно если у него резиновая основа. А это оптимальные условия для появления плесени и вредных микроорганизмов. Поэтому коврики советуют менять раз в 2 года либо, если у коврика резиновая основа, когда она приходит в негодность.Мыть посуду при помощи щетки практично: щетинки нетрудно очистить от остатков пищи, и микробы скапливаются между ними гораздо медленнее, чем на губках. Тем не менее щетки тоже стоит регулярно менять, так как со временем щетинки истончаются, ломаются и хуже выполняют свою функцию. Если видимых повреждений нет, покупать новую кухонную помощницу следует раз в 4–6 месяцев.На первый взгляд, эти симпатичные лопатки и щипцы кажутся вечными. Но на материал постоянно воздействуют контрастные температуры: сначала высокие, а через несколько секунд — низкие. Из-за этого на покрытии появляются микротрещины, царапины, поверхность может со временем плавиться. Чтобы не занести в пищу посторонние вещества, такие кухонные приспособления стоит менять каждые 2 года или как только вы заметили изменения на них.Материал таких ножей зачастую подвержен воздействию ржавчины и кислот, содержащихся во фруктах и овощах, поэтому раз в пару лет им требуется замена. Можно увеличить срок службы, если точить лезвие раз в неделю. Впрочем, во многом это зависит от качества изготовления и материала. Нож из нержавеющей стали при регулярной заточке прослужит верой и правдой десятилетия.Необычный пористый спонж завоевал сердца девушек по всему миру благодаря тому, что ровно наносит тональную основу. Однако немногие знают, что после 3 месяцев использования ему требуется замена — на поверхность попадают клетки кожи, а также косметика, что способствует росту бактерий. Впоследствии это может вызвать раздражения и появление акне.Чтобы чуть продлить срок службы, необходимо мыть бьюти-блендер после каждого использования и сушить его в хорошо вентилируемых помещениях, иначе в нем может появиться плесень.Может показаться, что очки нужно менять, только если зрение ухудшилось или улучшилось. Однако есть и другие факторы, которые сигнализируют, что вам нужны новые очки. Со временем очки изнашиваются: на линзах появляются маленькие царапины, потертости, что постепенно искажает видимость. Из-за этого глаза будут напрягаться сильнее, что может сказаться на зрении.Не сбрасывайте со счетов материал оправы: металлическая конструкция не боится падений, в отличие от пластиковой, а также свою роль играют винты и прочность креплений. Оправы рекомендуют менять раз в 1–3 года.Многие годами носят в сумочке лейкопластырь на случай неожиданного появления мозоли или ранки. Однако у этого средства тоже есть срок годности — до 5 лет. Потом оно теряет свои бактерицидные свойства и может действовать уже не так эффективно. Кроме того, клей высыхает, значит, пластырь уже не будет так плотно прилегать к коже.Внешний аккумулятор, или пауэрбанк, незаменим, особенно в путешествиях, походах, долгих прогулках. В среднем элемент питания служит 1–3 года и обычно рассчитан на 500 сеансов зарядки. После этого срока его емкость начнет постепенно снижаться, а в худших случаях батарея может вздуться, тогда ее нужно как можно скорее утилизировать.Перчатки не производят впечатления «долгоиграющего» аксессуара, однако срок их службы гораздо дольше, чем мы представляли. Латексные перчатки можно использовать на протяжении 3 лет, а нитриловые — 5 лет. Чтобы они не отправились в утиль раньше времени, за ними нужно ухаживать: мыть теплой водой и мылом после каждого использования, хранить при температуре до 25 °С и держать подальше от прямых солнечных лучей — материал может дать трещину.Срок хранения бальзама для губ полностью зависит от ингредиентов. Если в составе значатся солнцезащитные или защитные компоненты (например, оксид цинка или диоксид титана), им стоит пользоваться не дольше года. В остальных случаях ориентируйтесь на запах и внешний вид продукта: если нет видимых трещин, а аромат тот же, что и в первый день, им можно пользоваться до 5 лет.Закрытый дезодорант может храниться от 1 до 3 лет. Если вы воспользуетесь просроченным продуктом, здоровье не пошатнется. Однако аромат или формула дезодоранта может потерять свои полезные качества — эффект от применения будет слабее, чем хотелось бы. Поэтому открытый дезодорант стоит менять каждые 6–12 месяцев.У многих из нас в дальнем ящике стола припрятан клей-карандаш, вот только пользуемся мы им, как правило, от случая к случаю. Если только не занимаемся изготовлением бумажных поделок или не помогаем младшему поколению с уроками изо. Увы, через год-два клеящий карандаш придется выбросить: когда упаковка открыта, клей взаимодействует с кислородом, что неизбежно ухудшает его свойства.Таким образом, он может хуже склеивать поверхности либо вообще высохнуть. Чтобы отсрочить этот момент, плотно закрывайте крышку и храните его в полиэтиленовом пакете.За сроком годности каких еще вещей вы следите регулярно?