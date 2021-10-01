9 потенциальных способов использовать зубную нить не только для полости рта

1. Чистая клавиатура

На клавишах часто собирается грязь и пыль, но зубная нить поможет с ними справиться. /Фото: keddr.com

2. Волосы в порядке

В экстренном случае зубную нить можно использовать в качестве резинки для волос. /Фото: changeua.com

3. Быстрый ремонт очков

С помощью зубной нити поломка очков превратится в досадную мелочь. /Фото: divomix.com

4. Неожиданный источник света

Зубная нить выручит, когда под рукой нет ничего лучше для создания яркого огонька. /Фото: img-0.onedio.com

5. Тортик с коржами

Идеальные слои с помощью зубной нити. /Фото: 1.bp.blogspot.com

6. Экспресс-починка крана

Капающий кран — сплошное наказание, но зубная нить с этим справится. /Фото: grivna.ks.ua

7. Зубная нить на кухне

Зубная нить без запаха — желанный гость на любой кухне. /Фото: static.wixstatic.com

8. Спасаем обувь

Порванный шнурок — не проблема для тех, кто ответственно следит за гигиеной зубов. /Фото: cdn.lookastic.co.uk

9. Идеальное печенье

Завершать готовку печенья будет намного проще с зубной нитью. /Фото: i.pinimg.com