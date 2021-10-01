9 потенциальных способов использовать зубную нить не только для полости рта

Зубная нить может помочь не только с качественной чисткой зубов. Стоматологи обычно рекомендуют использовать ее каждый день для качественной гигиены рта. Однако она окажется кстати даже намного чаще, если знать несколько полезных лайфхаков для быта и ежедневной рутины. Хватит прятать зубную нить в дальний ящик, пора пустить ее в дело на кухне, в ванной комнате, на работе и даже во время отдыха на природе.
1. Чистая клавиатура
На клавишах часто собирается грязь и пыль, но зубная нить поможет с ними справиться. /Фото: keddr.com
Клавиатура — штука очень полезная, но пылесборник в чистом виде. Между клавишами и под ними постоянно собирается пыль, которую сложно убрать без особых средств. Зубная нить придет на выручку в этом сложном деле. Обматываем ее вокруг пальцев, умеренно натягивая, и удаляем всю грязь вокруг и под клавишами клавиатуры. Чистота и порядок!
2. Волосы в порядке
В экстренном случае зубную нить можно использовать в качестве резинки для волос. /Фото: changeua.com
Забыли или потеряли резинку? Или может она порвалась в самый неподходящий момент, а волосы надо обязательно собрать, иначе будет неудобно заниматься важным делом? Не стоит переживать и расстраиваться, ведь можно исправить досадную неприятность с помощью зубной нити. Она состоит из крепких волокон и покрыта слоем воска, поэтому не порвется. Особенно хорошо она спасает девушек с негустыми волосами, а обладательницам пышной шевелюры придется просто несколько раз обмотать нитью волосы.
3. Быстрый ремонт очков
С помощью зубной нити поломка очков превратится в досадную мелочь. /Фото: divomix.com
Те, кто часто носит очки, знают, какой проблемой может оказаться потеря одного маленького винтика. Очки сразу невозможно носить, а без них — сплошной дискомфорт. Для быстрого ремонта в непредвиденных обстоятельствах можно использовать зубную нить. Нужно продеть ее в отверстия на двух частях очков в месте соединения и сделать небольшой узелок. Почти незаметно, и до конца дня можно доходить в очках, а потом уже нести в ремонт.
4. Неожиданный источник света
Зубная нить выручит, когда под рукой нет ничего лучше для создания яркого огонька. /Фото: img-0.onedio.com
При отключении электричества или, например, на природе внезапно может понадобиться свет. Если под рукой нет ничего подходящего, можно сделать миниатюрный факел из зубной нити. Поскольку она покрыта толстым слоем воска, то хорошо и долго горит. Наматываем зубную нить на несколько палочек и поджигаем — источник света на пару минут точно обеспечен.
5. Тортик с коржами
Идеальные слои с помощью зубной нити. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Хозяйки, которые любят печь пироги, знают, насколько важно сделать коржи ровными и аккуратными. А еще они знают, как много времени занимает выпекать их по отдельности. Чтобы сделать десерт быстро и аккуратно, можно выпечь один толстый слой пирога, а потом разрезать его на несколько коржей.
Сделать ровный разрез помогут зубочистки и зубная нить. Вставляем зубочистки или коктейльные палочки по краям тортика, проверяя, чтобы они все были на одной высоте. Оборачиваем пирог зубной нитью немного выше зубочисток, после чего аккуратно тянем медленным движением, чтобы корж разрезался. Лучше не брать для этого лайфхака нить с ментоловым запахом.
6. Экспресс-починка крана
Капающий кран — сплошное наказание, но зубная нить с этим справится. /Фото: grivna.ks.ua
Кран, который постоянно капает, не только тратит много воды, но еще и жутко раздражает. Чтобы не пришлось страдать понапрасну, нужно решить проблему как можно скорее. Если напасть застигла вечером или ночью, и ремонтника пока вызвать не получается, можно пустить в ход зубную нить. Нужно завязать кусочек нити вокруг крана, а второй конец спустить в водосток. Так ненавистные капли воды будут попадать сразу в канализацию по кусочку нити, и капание перестанет тревожить.
7. Зубная нить на кухне
Зубная нить без запаха — желанный гость на любой кухне. /Фото: static.wixstatic.com
Если на кухне закончился шпагат, то вместо него можно смело использовать зубную нить. Главное чтобы она была без запаха, иначе ментоловый аромат может подпортить блюдо. Зубной нитью можно перевязать мясо или рулет, ее прочности будет достаточно, чтобы приготовить любую еду в духовке или в микроволновой печи.
8. Спасаем обувь
Порванный шнурок — не проблема для тех, кто ответственно следит за гигиеной зубов. /Фото: cdn.lookastic.co.uk
Чаще всего шнурки рвутся на кроссовках. Но и на другой обуви может случиться досадная авария. Не стоит отчаиваться, если под рукой есть зубная нить. Она может временно сыграть роль шнурка, а уж потом, когда будет возможность, покупаем новые шнурки и спасаем обувь на более длительный срок.
9. Идеальное печенье
Завершать готовку печенья будет намного проще с зубной нитью. /Фото: i.pinimg.com
Пока выпечка еще горячая или теплая, ее нельзя снимать с пергамента. Если игнорировать совет, печенье или другой десерт скорее всего будут прилипать и деформируются. Но часто бывает так, что получить выпечку хочется поскорее, например, когда гости на подходе и нет времени ждать. Чтобы снять печенье без повреждения, нужно аккуратно поддеть его зубной нитью, разделив низ выпечки и пергамента
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