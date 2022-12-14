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Идея для кухни, которая добавит удобства и сэкономит деньги

Выдвижное мусорное ведро на кухне — это очень удобно и функционально. Обычно выдвижные системы стоят довольно дорого, да и не так-то просто найти конструкцию, которая идеально подойдет по размерам именно для вашей мебели.
Оптимальный вариант — сделать выдвижную систему своими руками по собственным меркам.
Примерная схема выдвижной системы для мусорного ведра может выглядеть следующим образом:

Идея для кухни, которая добавит удобства и сэкономит деньги

Для дополнительного удобства в верхней части выдвижной системы можно сделать небольшое отделение для хранения пакетов для мусора.

Идея для кухни, которая добавит удобства и сэкономит деньги

Соедините между собой заднюю стенку, боковые стенки и дно будущей выдвижной конструкции. Прикрутите верхнюю крышку и внутренние перегородки.

Идея для кухни, которая добавит удобства и сэкономит деньги

В верхней части выдвижной системы выпилите отверстие для ведра.

Идея для кухни, которая добавит удобства и сэкономит деньги

Закрепите направляющие, одна из которых будет располагаться сбоку, а другая снизу выдвижной системы.

Идея для кухни, которая добавит удобства и сэкономит деньги

К передней стенке выдвижной системы приклейте две полосы двустороннего скотча, именно на них будет держаться дверь кухонного гарнитура.

Идея для кухни, которая добавит удобства и сэкономит деньги

Каждая хозяйка по достоинству оценит удобство выдвижной системы для мусорного ведра.

Идея для кухни, которая добавит удобства и сэкономит деньги

Подробный процесс изготовления системы для выдвижного мусорного ведра смотрите на видео:

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