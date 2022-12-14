Идея для кухни, которая добавит удобства и сэкономит деньги

Выдвижное мусорное ведро на кухне — это очень удобно и функционально. Обычно выдвижные системы стоят довольно дорого, да и не так-то просто найти конструкцию, которая идеально подойдет по размерам именно для вашей мебели.

Оптимальный вариант — сделать выдвижную систему своими руками по собственным меркам.

Примерная схема выдвижной системы для мусорного ведра может выглядеть следующим образом:







Для дополнительного удобства в верхней части выдвижной системы можно сделать небольшое отделение для хранения пакетов для мусора.







Соедините между собой заднюю стенку, боковые стенки и дно будущей выдвижной конструкции. Прикрутите верхнюю крышку и внутренние перегородки.







В верхней части выдвижной системы выпилите отверстие для ведра.







Закрепите направляющие, одна из которых будет располагаться сбоку, а другая снизу выдвижной системы.







К передней стенке выдвижной системы приклейте две полосы двустороннего скотча, именно на них будет держаться дверь кухонного гарнитура.







Каждая хозяйка по достоинству оценит удобство выдвижной системы для мусорного ведра.







Подробный процесс изготовления системы для выдвижного мусорного ведра смотрите на видео:



