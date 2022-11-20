Как сохранить купленные саженцы до весны

Сентябрь – лучшее время для покупки саженцев. Но иногда не удается посадить растения осенью и приходится откладывать процедуру до весны. В этом нет ничего страшного, потому что саженцы дождутся посадки, если вы правильно отправите их на зимовку.

Идеальное время для посадки саженцев – с середины сентября до середины октября. Посаженные в этот период зимостойкие сорта яблонь, груш, хвойных деревьев, смородины, малины, крыжовника успешно пустят корни, а в следующем году быстрее пойдут в рост, чем культуры, высаженные весной.

Но плохая погода, слабая зимостойкость выбранного сорта и просто нехватка времени порой заставляют дачников пропустить осеннюю посадку. В такой ситуации важно притормозить рост саженца, ввести его в состояние покоя, чтобы сберечь силы растения до нового дачного сезона. Давайте разберемся, как это правильно сделать для разных культур.



Как сохранить саженцы зимостойких плодовых и ягодных культур до весны

Как уложить саженцы в прикоп

Как сохранить саженцы теплолюбивых культур до весны

Как сохранить саженцы хвойных растений до весны

Как сохранить саженцы винограда до весны

Как сохранить саженцы роз до весны

Для саженцев морозоустойчивых растений лучше всего сделать на участке прикоп – временное место хранения в открытом грунте, где посадочный материал не сможет прочно укорениться, но и не погибнет до посадки на постоянный участок.Готовить прикоп нужно заранее. Выберите сухое место без застоя воды.Если подходящего свободного участка нет, используйте пустые грядки из-под картофеля, огурцов или других овощей. Можно сделать прикоп и на месте будущей посадочной ямы.Место выбрано – можно приступать к выкапыванию траншеи. Ее параметры в среднем такие:глубина – 50-70 см;ширина – зависит от размера саженца, в целом на один нужно около 15-20 см;длина – зависит от количества саженцев.Ориентация прикопа – с востока на запад. Северный край должен быть отвесным, а южный – пологим, с небольшим уклоном. Во время работы почву выбрасывайте на северную сторону, потом будет проще прикапывать корни саженцев.Сделайте небольшой участок в прикопе, где не будет саженцев, чтобы было удобно проверять весной, насколько оттаял грунт, без риска повредить сами растения. Источник фото: youtu.beОсталось прикопать саженцы на зиму. Перед процедурой удалите с ветвей все листья, если они есть, и поставьте растения в чистую воду на 3-5 часов. Напоить саженцы влагой можно и таким способом: свяжите их в вязанку и опустите в бочку. Чтобы вязанка полностью погрузилась в воду, привяжите к ней камень или кусок кирпича.За это время подготовьте почву для прикопа, которая осталась с северной стороны траншеи. Если она не слишком плодородная, добавьте к ней торфа и песка.Чем легче почва, тем проще будет выкопать растения весной, не повредив корневую систему.Затем достаньте вязанку с саженцами из воды и приведите в порядок их корни, удалив сломанные части и наросты. Если у саженца много ветвей, немного их обвяжите. После поместите растения в траншее так, как указано на схеме ниже: корнями к отвесному краю, на север, а верхушками – к пологому, на юг. Это позволит защитить саженцы от холодного ветра. Корни аккуратно расправьте, присыпьте песком или торфом, чтобы не было пустот, и засыпьте на высоту примерно 20 см. Полейте растения чистой водой.Но это еще не все! Окончить работы можно только с наступлением осенних заморозков. После их прихода полностью засыпьте прикоп грунтом и сделайте небольшой холмик.Осталось защитить саженцы от грызунов. Можно использовать покупные приманки или просто переложить растения ветками колючих кустарников, например, барбариса или шиповника. В период крепких морозов надземную часть саженцев присыпьте землей, снегом или прикройте лапником.Не накрывайте надземные части саженцев пленкой или рубероидом. Они могут пробудиться в тепле раньше времени, и питательные вещества начнут переходить от корней к почкам, снижая иммунитет растений.Выкапывать растения весной лучше не раньше апреля. А вот раскрыть стоит как можно быстрее, чтобы предупредить выпревание коры.Не хочется возиться с созданием прикопа? Есть выход проще: поместите саженцы в ведра или ящики, засыпьте рыхлым влажным грунтом и поставьте в подвал или погреб. Можно и на балкон, но в таком случае продумайте защиту от солнца. Листья обязательно удалите, чтобы растение не теряло влагу.Абрикос, черешню, ежевику и некоторые другие теплолюбивые растения высаживают только весной, и зимовка в прикопе им не понравится. Для них лучшее место – погреб или подвал. Хранить саженцы нужно прикопанными в слегка влажный песок: поодиночке или в одном большом контейнере. Температура хранения должна быть в пределах 0-5°C.Хвойные растения можно сохранять двумя способами: в прикопе в саду или в погребе. Первый вариант предпочтительнее, т.к. зимовка в погребе не всегда проходит удачно. Сделайте траншею, как мы рассказывали выше, и уложите в нее саженцы, можно прямо в контейнерах, если корневая система закрытая. Сверху прикопа насыпьте торф и прикройте холмик пленкой, а зеленую часть растений – любым нетканым материалом.В случае, когда почва уже промерзла и выкопать траншею затруднительно, устройте хвойным зимовку в погребе, подвале или гараже. Поставьте каждый саженец в ящик и присыпьте торфом. Для защиты корней укройте ящики чем-нибудь теплым: старыми одеялами, ненужной одеждой и т.д. Надземную часть прикрывать не нужно.Для хвойных опасно пересыхание почвы, поэтому до прихода весны регулярно увлажняйте грунт.Если вы не успели посадить виноград осенью, выбирайте способ хранения саженцев до весны.В холодильнике. Заверните саженцы винограда во влажную чистую ткань и положите в пакет с перфорацией. Поскольку в холодильнике быстро испаряется влага, регулярно увлажняйте растения. Оптимальная температура для хранения – 0-4°C. В зависимости от этого выберите подходящую полку (обычно используют нижнюю или среднюю).В подвале или погребе. Поместите саженцы винограда в емкости с торфом, песком или кокосовым волокном. Следите, чтобы грунт не пересыхал. Если влаги было слишком много, и появилась плесень – опрыскайте растения раствором марганцовки.Если оставить саженцы винограда на зимовку в теплом помещении, они быстро израсходуют питательные вещества и будут хуже укореняться.в подвале или погребе – поставьте саженцы в ведро, ящик или контейнер и присыпьте корни торфом или песком;в холодильнике – оберните саженцы в газету или пленку;в яме под снегом – уложите растения прямо в упаковке, присыпьте почвой и накройте спанбондом.Для саженцев роз с открытой корневой системой можно также сделать прикоп. Выкопайте наклонную траншею глубиной до 50 см, выстелите ее лапником и уложите растения. Предварительно обрежьте корни примерно до 30 см. Место прививки должно быть заглублено не менее чем на 10 см. Затем присыпьте саженцы песком, полейте и укройте сверху рубероидом и пленкой.