Актеры, у которых есть необычные хобби

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем, и многие современные актеры доказывают правдивость этого выражения. Они не только играют в фильмах, сериалах или театральных постановках, но также находят время на увлечения, которые порой очень удивляют их поклонников. Игра на губной гармошке, пинг-понг или вязание? Звезды кино действительно умеют выбирать оригинальные и неожиданные хобби.
Вуди Аллен
Актера и режиссера Вуди Аллена обожают киноманы по всему миру. Поклонники способны узнавать его фильмы по одним лишь начальным титрам и неизменно хорошему музыкальному сопровождению. Автор знаменитых картин, среди которых «Энни Холл», «Манхэттен», «Матч Поинт» и «Полночь в Париже», является большим поклонником классических композиторов, оперы, а также джаза.
Вуди Аллен выступает вместе с New York Jazz Ensemble на благотворительном концерте в театре Систина. Фото: Карл Шендерфер/Rex Features
Любовь к музыке отразилась не только на работах мастера авторского кино, но и на его хобби: Вуди Аллен прекрасно играет на кларнете и часто выступает на различных концертных площадках. Даже свой псевдоним он выбрал в честь американского джазового саксофониста и кларнетиста Вуди Хермана.
Брюс Уиллис
Неожиданностью для многих любителей кино может стать музыкальный талант Брюса Уиллиса. Звезда серии фильмов «Крепкий орешек» владеет губной гармошкой и даже участвует в группе, где не только играет на этом инструменте, но еще и поет.
Брюс Уиллис на A Great Night in Harlem, Нью-Йорк. Фото: MediaPunch/REX/Shutterstock
Музыкой он увлекся в юности, но не забыл о любимом хобби даже после того, как построил невероятную актерскую карьеру. В настоящее время Брюс Уиллис продолжает играть блюз, гастролирует с выступлениями и даже записывает альбомы, доказывая, что является не только отличным актером, но и превосходным музыкантом.
Мэрил Стрип
Кадр из фильма «Музыка сердца».
Иногда именно работа в кино помогает актерам раскрывать свои таланты. Так во время подготовки к съемкам картины «Музыка сердца» Мэрил Стрип научилась играть на скрипке. Легендарная актриса, в этом году получившая юбилейную, двадцатую номинацию на «Оскар», ежедневно занималась по шесть часов на протяжении восьми недель, чтобы вжиться в образ преподавательницы музыки. Мэрил не испугало даже то, что скрипка считается одним из самых сложных инструментов для освоения. Несмотря на это, актрисе удалось добиться впечатляющих успехов и блестяще сыграть как свою роль, так и музыкальные партии.
Альфи Аллен
Британский актер, знакомый большинству любителей сериалов, серьезно увлекается футболом. Этот вид спорта заинтересовал Аллена еще в детстве, и с тех пор он обожает и смотреть матчи, и выходить на поле. Альфи болеет за английский клуб «Арсенал», а сам часто принимает участие в матчах между знаменитостями.
Однако его интересует не только сама игра, но и история футбола. Актер даже стал ведущим документального сериала от телеканала HISTORY «Футбол: краткая история от Альфи Аллена». В этом проекте он ездит по Великобритании, встречается с известными футболистами и спортивными комментаторами и узнает интересную информацию о любимом виде спорта.
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк создает впечатление человека, который умеет все: он поет, танцует, озвучивает мультфильмы и снимается в кино. Помимо этого, Джастин серьезно увлекается гольфом, интерес к которому ему привил отец. Для талантливого актера и музыканта этот вид спорта не только развлечение.
Фото: MB Pictures/Rex Features
Тимберлейк участвует в турнирах, соревнуется с другими звездами и стремится сделать гольф более популярным. Кроме того, в этом году он и знаменитый профессиональный игрок Тайгер Вудс стали совладельцами юниорского гольф-тура, чтобы помогать юным спортсменам повышать свое мастерство.
Сьюзан Сарандон
Активная деятельность Сьюзан Сарандон связана не только с кино, но и с настольным теннисом. Талантливая актриса увлекается этим видом спорта уже много лет, хотя свои успехи в нем выдающимися не считает и продолжает занятия в основном для веселья и поддержания формы.
Сарандон формирует интерес вокруг пинг-понга и привлекает к нему молодежь, вдохновляя начинающих игроков. Она считает, что этот спорт полезен для здоровья и при этом максимально безопасен. Сьюзан даже создала клуб, где люди могут играть в пинг-понг с друзьями по интересам, и постепенно расширяет сеть. Любовь к настольному теннису также стала мотивацией для участия Сарандон в фильме «Мое лето пинг-понга», где она исполнила небольшую роль.
Сара Джессика Паркер
Поклонники фильмов и сериалов с этой актрисой уверены, что она разбирается в отношениях, туфлях и журналистике, но мало кто может предположить, что Сара Джессика Паркер обожает вязание!
Активную и стильную звезду не так просто представить дома со спицами в руках, однако это не мешает ей увлеченно заниматься приятным хобби. Актриса утверждает, что вязание помогает ей скоротать время на съемочной площадке и успокоить нервы, а фанаты рады видеть ее в уютных кардиганах или стильных шапках, созданных ее собственными руками.
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