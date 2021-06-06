Актеры, у которых есть необычные хобби

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем, и многие современные актеры доказывают правдивость этого выражения. Они не только играют в фильмах, сериалах или театральных постановках, но также находят время на увлечения, которые порой очень удивляют их поклонников. Игра на губной гармошке, пинг-понг или вязание? Звезды кино действительно умеют выбирать оригинальные и неожиданные хобби.









Вуди Аллен

Брюс Уиллис

Мэрил Стрип

Альфи Аллен

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Сьюзан Сарандон

Сара Джессика Паркер