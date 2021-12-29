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Лайфхак: как избавиться от накипи в утюге с помощью кипятка и лимонной кислоты!

Лайфхак: как избавиться от накипи в утюге с помощью кипятка и лимонной кислоты!

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Утюг – это незаменимый помощник каждой хозяйки, так как мы ежедневно проводим довольно много времени за глажкой одежды и белья. А если дома есть новорожденный, эта работа может занять до 1,5 - 2 часов в день. От частого использования утюга в режиме отпаривания образуется накипь, которым забиваются все отверстия, находящиеся на подошве электроприбора. 
 
Так получилось и с моим любимым, верным помощником. В режиме отпаривания с отверстий утюга вместе с водой начала сыпаться накипь. Поэтому пришлось его срочно реанимировать. Хочу с вами поделиться, как можно это сделать без особых усилий и затрат. 
 
 
Для работы нам понадобятся: 
  • требующий чистки утюг; 
  • крутой кипяток; 
  • лимонная кислота. 
Нагреваем воду ( достаточно 100 мл) до состояния крутого кипятка и растворяем в ней 2 столовые ложки лимонной кислоты. 
 
Наливаем получившийся раствор в резервуар для воды. Включаем утюг и ставим его на максимальную температуру. 
 
Обязательно включаем режим отпаривания и гладим до полного расхода приготовленного раствора. Для этих целей лучше использовать старую и ненужную одежду из натуральных тканей. 

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Вот и все! Наш верный ежедневный помощник реанимирован и готов к дальнейшей службе.
Попробуйте и обязательно делитесь результатом в комментариях. 

 

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