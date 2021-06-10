6 художников, которые используют свой талант, чтобы помочь сохранить океан

8 июня мир отметил День Океана, и к этому празднику многие художники приурочили различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме сохранения океана. Кто-то делает акцент на красоте флоры и фауны океана, кто-то заостряет внимание на загрязнение его пластиком и нефтью.
Ванесса Баррагао
Полотно Ванессы Баррагао.
Художница из Португалии Ванесса Баррагао (Vanessa Barragao) создает вручную огромные ковры с морской тематикой. Для этого Ванесса использует сразу несколько техник — и вязание крючком, и спицами, и валяние шерсти, и тафтинг, и вышивку. Таким образом, из кусочков ткани и ниток она создает целые гобелены, выглядящие как дно океана, особенно коралловые рифы.
«Коралловые рифы — это цельный комплексный организм, сердце океана, в котором каждый организм зависит от другого», — говорит Ванесса.
Од Боржин
Скульптура Од Боржин.
Француженка Од Боржин (Aude Bourgine) создает скульптуры кораллов из ниток и бисера, таким образом как бы подчеркивая хрупкость этих созданий. «Если мы срочно не изменим наше отношение к окружающей среде, к 2050 году жизнь в океанах вымрет, — говорит Од. — Их исчезновение будет настоящей катастрофой на всех уровнях — экологическом, климатическом и человеческом тоже».
Миниатюрные скульптуры Од Боржин.
Кортни Матиссон
Работа Кортни Матиссон.
Кортни Матиссон (Courtney Mattison) создает керамические скульптуры, чтобы «защитить нашу голубую планету». Ее серия работ под названием «Наши меняющиеся моря» исследует разнообразие коралловых рифов и показывает, как много из них умирает. Ее работа «Слияние» выглядит, как огромная спираль, центр которой еще живой и цветной, а края уже бесцветные, что символизирует постепенное уничтожение рифов.
Скульптура Кортни Матиссон.
Мари Антуанель
Картина Мари Антуанель.
Художника из Сиднея Мари Антуанель (Marie Antuanelle) создает масштабные картины пляжей и океана, намеренно убирая следы присутствия человека. Таким образом она показывает насколько красива природа, если заботиться о ней должным образом.
Мари Антуанель за работой.
Работа Мари Антуанель.
Мат Миллер
Эквилибриум.
Британский иллюстратор Мат Миллер (Mat Miller) создал работу под названием «Эквилибриум», которая наглядно показывает хрупкость экосистемы. Мат рисует с помощью акварельных и акриловых красок, вырисовывая тонкие детали яркой подводной жизни. «Если вы уберете из картины хотя бы один элемент, то целостность картины утратится. Точно также происходит и в настоящей жизни», — объясняет свою задумку Мат.
Мадмуазель Иполлит
Работа из цветной бумаги Мадмуазель Иполлит.
Французская художница Мадмуазель Иполлит (Mlle Hipolyte) создает объемные яркие скульптуры. Довольно непросто догадаться, что все эти сложные фигуры сделаны на самом деле из цветной бумаги. Выбирая такой материал, художница хотела показать хрупкость подводной жизни.
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