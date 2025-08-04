Идеально расколотые камни: наследие древней цивилизации или булыжники с подвохом

Про современный Крымский мост через Керченский пролив сегодня знает почти каждый. Но далеко не каждый хотя бы слышал о том, что в 1944 году из Чушки в Керчь был переброшен первый мост в истории пролива, который простоял 107 дней после чего «торжественно» обрушился. Как именно случилась катастрофа и кого было решено наказать за неприятный инцидент?
Идея строительства моста появилась не одно столетие назад. |Фото: ooo-stroekt.ru.
Идея строительства моста через Керченский пролив появилась не в XXI и даже не в XX веке. Первым, кто серьез задумался о строительстве важного инфраструктурного объекта, был русский инженер и морской офицер Владимир Дмитриевич Менделеев, сын известного русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Однако, научный труд Менделеева младшего под названием «Проект поднятия уровня Азовского моря запрудою Керченского пролива» был впервые опубликован уже после смерти инженера в 1899 году. В 1910 году в царствование Николая II дело дошло до предварительного проектирования будущего моста, однако планам помешала Первая мировая война, начавшая в 1914 году.
Идея строительства моста не отпустила и советскую власть. В начале 1930-х годов руководство СССР хотело проложить железную дорогу Херсон – Крым – Керченский пролив – Поти (город в Грузии). Мост был разработан, более того, для него даже начали заказывать детали в Германии. Однако, проект заглох из-за близости Второй мировой войны.
Задумывались о стройке еще в начале XX века. |Фото: sysblok.ru.
Уже в 1943 году мост через пролив собирались построить гитлеровские захватчики для дальнейшего продвижения на Кавказ и захвата Ирана.Днепровско-Карпаская операция по освобождению правобережной Украины, которая весной 1944 года перетекла, в том числе в Крымскую наступательную операцию. В общем 5-километровым мост через Керченский пролив не получилось построить и у немцев, хотя они даже строительные материалы успели на место работы завезти. При этом еще до освобождения Крыма собственный проект моста был разработан в Советском Союзе.
Стройка была очень тяжелой. |Фото: studio-petukh.ru.
Строить Керченский мост советские военные инженеры начали в апреле 1944 года, когда в Крыму еще гремели сражения с гитлеровскими оккупантами. Разрабатывался и строился мост в авральном режиме. Возвести его требовалось в кратчайшие сроки для скорейшего упрощения переброски войск с Кавказа на территорию Украины. В строительстве было задействовано около 10 тысячи человек. Около четверти рабочих были немецкими, итальянскими и румынскими военнопленными. По иронии судьбы, строили мост, в том числе из тех строительных материалов, которые успели привезти в Крым немцы. Из Москвы на место строительство привезли высококачественные балки из сверхпрочной стали, которые в свое время заготавливались для строительства Дворца Советов (да-да, того самого с огромной статуей Ильича).
Мост строили в авральном режиме. |Фото: blogspot.com.
Объем работ был колоссальным. Трудиться приходилось в тяжелейших условиях и под угрозой постоянных обстрелов. Без преувеличения будет сказано, что Керченский мост – это подвиг советских военных инженеров. Тем не менее, несмотря на все усилия, поставить мост в сроки не удалось. Опоздали на несколько месяцев. Первый поезд прошел 3 ноября 1944 года. После этого мост простоял 107 дней. Из-за авральных сроков и условий работы при проектировании и строительстве моста были допущены многочисленные ошибки. Это в последствии подтвердит комиссия, которая будет проводить расследование. Мост разрушится из-за неудачного сочленения негативных факторов: спешки в проектировании и строительства, аномально холодного зимнего сезона 1944-1945 в Азовском море, продолжительных штормов, отсутствия должного количества защитных средств против льда (не успели поставить до начала сезона штормов).
Мост рухнул. ¦Фото: pikabu.ru.
В итоге сначала мост подкосил 20-дней шторм. А затем из Азовского моря нагнало множество льдин, которые доломали и без того не слишком удачную и надёжную конструкцию Керченского моста. Советские инженеры до последнего пытались спасать инфраструктурный объект. Чинили мост, в том числе прямо во время штормов. Однако, после расследования комиссии было решено бросить проект, так как любой ремонт не позволял избавиться от хронических недостатков конструкции. Несмотря на обрушение, свое мост все-таки отработал. Оставшиеся опоры Керченского моста торчали в проливе до 1968 года мешая судоходству, пока не были убраны в рамках специальной кампании. По итогам работы правительственной комиссии в 1945 году, никто наказан не был, если не считать служебных перемещений по карьерной лестнице ответственных за строительство.
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