Ошибки в готовке, из-за которых продукты теряют свою пользу или даже становятся вредными

Наверное, каждый человек хотя бы частично старается придерживаться правильного питания. Например, ест побольше фруктов, периодически отваривает овощи и не забывает про йогурт с ягодами по утрам.
Однако мало кто знает, что несоблюдение некоторых правил приготовления тех или иных продуктов незаметно снижает пользу от их употребления, а порой и вовсе делает организму только хуже.
Мы решили разобраться, какими неочевидными действиями мы превращаем полезные, на первый взгляд, продукты в пустышку.
10. Нарезаем фрукты задолго до употребления
Фрукты зачастую богаты витамином С и множеством витаминов группы В, но мало кто знает, что они разрушаются под воздействием тепла и света. Поэтому, если нарезать фрукты и надолго оставить на столе или даже в холодильнике, они потеряют свои полезные свойства. Исходя из этого, чтобы получать от употребления фруктов максимум пользы, а не съедать просто пустышку, лучше хранить их целыми и нарезать только перед употреблением.
9. Жарим и маринуем грибы
Грибы содержат большое количество пищевых волокон, белков, аминокислот и витаминов. Только вот дело в том, что при самых распространенных способах их приготовления — а это жарка и маринование (которое подразумевает кипячение) — их полезные свойства значительно снижаются. Самым оптимальным способом приготовления грибов исследователи назвали обработку на гриле. Тогда содержание полезных элементов не снижается, а антиоксидантная активность даже увеличивается.
8. Всегда чистим овощи
Большая часть питательных веществ многих фруктов и овощей содержится именно в их кожуре. Например, картофель богат калием, фосфором, магнием, витаминами С и В, но, если очистить его от шкурки, концентрация этих полезных составляющих значительно снизится.
7. Делаем томатный соус из помидоров
Томаты — богатый источник фолиевой кислоты, витамина C, калия, а также натуральной фруктозы и натрия. Однако в томатной пасте концентрация всех элементов становится слишком велика. В итоге организм легко перенасытить ими, что может привести к набору жира на животе и воспалительным реакциям. Кроме того, даже домашняя паста подразумевает добавление большого количества сахара, что тоже делает ее далеко не такой здоровой едой, как кажется.
6. Подвергаем мед высоким температурам
Мед обладает репутацией лечебного продукта и считается прекрасной заменой сахару. Однако под воздействием высоких температур он, как правило, теряет значительную часть своих полезных питательных свойств. Поэтому его необходимо хранить при прохладной температуре и не подвергать кипячению, однако в теплый чай добавлять вполне можно.
5. Едим куриную грудку с соусами
Куриная грудка считается идеальным помощником при диетическом питании, но постоянно есть ее в чистом виде, конечно же, не хочется. Однако неправильный подбор соуса может полностью перекрыть пользу от ее потребления. Ведь большинство магазинных маринадов и соусов содержит внушительное количество сахара и соли, а значит — пустые калории. С этой точки зрения лучше стараться готовить собственные маринады или использовать специи.
4. Используем оливковое масло для жарки
В отношении масел существует такое понятие, как «точка дыма» — это температура горения масла, при которой происходит окисление. Так, рафинированное подсолнечное масло успешно проходит обработку очень высокими температурами. В то же время у нерафинированного оливкового масла температура горения очень низкая, что может негативно влиять как на конечный вкус блюда, так и на здоровье. Поэтому лучше использовать его в салатах.
3. Делаем из апельсинов свежевыжатый сок
Даже если вы не добавляете в домашний апельсиновый сок сахар — в самих апельсинах его и так предостаточно, а организм реагирует и обрабатывает его одинаково. Без насыщающей и замедляющей пищеварение клетчатки сок в чистом виде может вызывать скачки и падения уровня сахара в крови, что приводит к увеличению веса и снижению чувствительности к инсулину. В перспективе обильное потребление сока может повысить риск развития диабета.
2. Добавляем фрукты в йогурт
Сочетание фруктов с йогуртом на самом деле не такое полезное, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что фруктовые кислоты имеют свойство вступать в нежелательную реакцию с белком — они серьезно замедляют его переваривание и приводят к разложению в желудке. То же самое касается комбинации молока или яиц с апельсиновым соком.
1. Слишком долго варим овощи
Существуют водорастворимые питательные вещества, такие как витамин С, витамины группы В и фолиевая кислота. Это значит, что они могут вымываться из овощей при приготовлении в воде. Ярким примером того, как вымываются витамины, является цветная вода, например, после варки моркови. Это не значит, что ее нельзя варить ни в коем случае, смягчение, наоборот, сделает питательные вещества доступнее для организма. Главное — следить за количеством воды и тем, чтобы овощи не были переваренными и сохранили свою хрусткость.
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