Ошибки в готовке, из-за которых продукты теряют свою пользу или даже становятся вредными

Наверное, каждый человек хотя бы частично старается придерживаться правильного питания. Например, ест побольше фруктов, периодически отваривает овощи и не забывает про йогурт с ягодами по утрам.

Однако мало кто знает, что несоблюдение некоторых правил приготовления тех или иных продуктов незаметно снижает пользу от их употребления, а порой и вовсе делает организму только хуже.

10. Нарезаем фрукты задолго до употребления

9. Жарим и маринуем грибы

8. Всегда чистим овощи

7. Делаем томатный соус из помидоров

6. Подвергаем мед высоким температурам

5. Едим куриную грудку с соусами

4. Используем оливковое масло для жарки

3. Делаем из апельсинов свежевыжатый сок

2. Добавляем фрукты в йогурт

1. Слишком долго варим овощи

Мы решили разобраться, какими неочевидными действиями мы превращаем полезные, на первый взгляд, продукты в пустышку.Фрукты зачастую богаты витамином С и множеством витаминов группы В, но мало кто знает, что они разрушаются под воздействием тепла и света. Поэтому, если нарезать фрукты и надолго оставить на столе или даже в холодильнике, они потеряют свои полезные свойства. Исходя из этого, чтобы получать от употребления фруктов максимум пользы, а не съедать просто пустышку, лучше хранить их целыми и нарезать только перед употреблением.Грибы содержат большое количество пищевых волокон, белков, аминокислот и витаминов. Только вот дело в том, что при самых распространенных способах их приготовления — а это жарка и маринование (которое подразумевает кипячение) — их полезные свойства значительно снижаются. Самым оптимальным способом приготовления грибов исследователи назвали обработку на гриле. Тогда содержание полезных элементов не снижается, а антиоксидантная активность даже увеличивается.Большая часть питательных веществ многих фруктов и овощей содержится именно в их кожуре. Например, картофель богат калием, фосфором, магнием, витаминами С и В, но, если очистить его от шкурки, концентрация этих полезных составляющих значительно снизится.С этой точки зрения стоит периодически запекать или варить картофель в мундире. То же самое касается моркови, яблок и прочего: прежде чем браться за овощечистку, стоит подумать: если кожура выглядит хорошо (то есть не слишком толстая или сухая), лучше употребить продукт вместе с ней.Томаты — богатый источник фолиевой кислоты, витамина C, калия, а также натуральной фруктозы и натрия. Однако в томатной пасте концентрация всех элементов становится слишком велика. В итоге организм легко перенасытить ими, что может привести к набору жира на животе и воспалительным реакциям. Кроме того, даже домашняя паста подразумевает добавление большого количества сахара, что тоже делает ее далеко не такой здоровой едой, как кажется.Мед обладает репутацией лечебного продукта и считается прекрасной заменой сахару. Однако под воздействием высоких температур он, как правило, теряет значительную часть своих полезных питательных свойств. Поэтому его необходимо хранить при прохладной температуре и не подвергать кипячению, однако в теплый чай добавлять вполне можно.Куриная грудка считается идеальным помощником при диетическом питании, но постоянно есть ее в чистом виде, конечно же, не хочется. Однако неправильный подбор соуса может полностью перекрыть пользу от ее потребления. Ведь большинство магазинных маринадов и соусов содержит внушительное количество сахара и соли, а значит — пустые калории. С этой точки зрения лучше стараться готовить собственные маринады или использовать специи.В отношении масел существует такое понятие, как «точка дыма» — это температура горения масла, при которой происходит окисление. Так, рафинированное подсолнечное масло успешно проходит обработку очень высокими температурами. В то же время у нерафинированного оливкового масла температура горения очень низкая, что может негативно влиять как на конечный вкус блюда, так и на здоровье. Поэтому лучше использовать его в салатах.Даже если вы не добавляете в домашний апельсиновый сок сахар — в самих апельсинах его и так предостаточно, а организм реагирует и обрабатывает его одинаково. Без насыщающей и замедляющей пищеварение клетчатки сок в чистом виде может вызывать скачки и падения уровня сахара в крови, что приводит к увеличению веса и снижению чувствительности к инсулину. В перспективе обильное потребление сока может повысить риск развития диабета.Сочетание фруктов с йогуртом на самом деле не такое полезное, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что фруктовые кислоты имеют свойство вступать в нежелательную реакцию с белком — они серьезно замедляют его переваривание и приводят к разложению в желудке. То же самое касается комбинации молока или яиц с апельсиновым соком.Существуют водорастворимые питательные вещества, такие как витамин С, витамины группы В и фолиевая кислота. Это значит, что они могут вымываться из овощей при приготовлении в воде. Ярким примером того, как вымываются витамины, является цветная вода, например, после варки моркови. Это не значит, что ее нельзя варить ни в коем случае, смягчение, наоборот, сделает питательные вещества доступнее для организма. Главное — следить за количеством воды и тем, чтобы овощи не были переваренными и сохранили свою хрусткость.