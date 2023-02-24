Испеките очень ароматный, вкусный домашний хлеб-косичку, и для этого вам даже не понадобится форма! Всё, что нужно — это оставшиеся пакеты из-под сока или молока (тетрапаки).
Ингредиенты:
сухие дрожжи — 10 гр.;
тёплое молоко — 250 мл;
сахар — 15 гр.;
щепотка соли;
3 яйца;
мука — 550 гр.;
сливочное масло — 20 гр.;
ветчина — 50 гр.;
пучок зелёного лука и укропа;
маслины — 50 гр.;
растительное масло — 20 мл;
лук — 1 шт.;
сыр — 50 гр.;
кунжут для посыпки.
Сухие дрожжи растворите в тёплом молоке, оставьте разойтись на 15 минут. Затем всыпьте сахар, соль, добавьте 1 яйцо, просейте муку. Замесите мягкое тесто.
Добавьте к тесту сливочное масло, маслины, зелёный лук и ветчину, вмесите в тесто. Накройте полотенцем, оставьте на 1 час. Разделите тесто на 9 равных частей.
Поджарьте лук на масле. Переложите в тарелку, добавьте укроп, 1 яйцо, сыр, соль, специи по вкусу.
Каждый из 9 кусочков теста раскатайте в длинный пласт, распределите начинку, заверните в тонкий длинный рулет.
Из 3 таких рулетиков сформируйте косичку.
У тетрапаков отрежьте верхнюю стенку. Переложите косички в тетрапаки. Накройте полотенцем, оставьте на 20 минут. Затем смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.
Отправьте в духовку на полчаса при температуре 180 градусов. Вкуснейший хлеб-косичка готова! Очень вкусно и ароматно.
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Идеальный хлеб в тетра паке
Испеките очень ароматный, вкусный домашний хлеб-косичку, и для этого вам даже не понадобится форма! Всё, что нужно — это оставшиеся пакеты из-под сока или молока (тетрапаки).
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