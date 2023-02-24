Идеальный хлеб в тетра паке

Испеките очень ароматный, вкусный домашний хлеб-косичку, и для этого вам даже не понадобится форма! Всё, что нужно — это оставшиеся пакеты из-под сока или молока (тетрапаки).









Ингредиенты:



сухие дрожжи — 10 гр.;

тёплое молоко — 250 мл;

сахар — 15 гр.;

щепотка соли;

3 яйца;

мука — 550 гр.;

сливочное масло — 20 гр.;

ветчина — 50 гр.;

пучок зелёного лука и укропа;

маслины — 50 гр.;

растительное масло — 20 мл;

лук — 1 шт.;

сыр — 50 гр.;

кунжут для посыпки.



Сухие дрожжи растворите в тёплом молоке, оставьте разойтись на 15 минут. Затем всыпьте сахар, соль, добавьте 1 яйцо, просейте муку. Замесите мягкое тесто.







Добавьте к тесту сливочное масло, маслины, зелёный лук и ветчину, вмесите в тесто. Накройте полотенцем, оставьте на 1 час. Разделите тесто на 9 равных частей.







Поджарьте лук на масле. Переложите в тарелку, добавьте укроп, 1 яйцо, сыр, соль, специи по вкусу.







Каждый из 9 кусочков теста раскатайте в длинный пласт, распределите начинку, заверните в тонкий длинный рулет.







Из 3 таких рулетиков сформируйте косичку.







У тетрапаков отрежьте верхнюю стенку. Переложите косички в тетрапаки. Накройте полотенцем, оставьте на 20 минут. Затем смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.







Отправьте в духовку на полчаса при температуре 180 градусов. Вкуснейший хлеб-косичка готова! Очень вкусно и ароматно.





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