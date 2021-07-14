



10 самых лучших кукол-копий знаменитостей



Всем известная кукла Барби появилась в 1959 году и произвела настоящий фурор. Через несколько лет коллекция кукол пополнилась. Стали появляться куклы-копии знаменитостей. Это своего рода увековечивание самой звезды, поэтому они и пользуются спросом. Некоторые куклы больше похожи на свои прототипы, другие – нет. Предлагаем обзор десяти самых удачных кукол-двойников.