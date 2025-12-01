Что не стоит дарить на Новый 2026 год

Новый год в России начали встречать 1 января лишь с конца XVII века — так распорядился Петр I. До этого же рубеж года отмечали в марте, потом — в сентябре. С переходом на европейские обычаи в жизнь вошли украшенные еловые ветки, домашние ели, шумные гуляния, балы, маскарады и, конечно, традиция обмениваться подарками.

С тех пор каждый год мы ломаем голову, что бы такого выбрать — полезного, приятного и с душой. Но есть подарки, которые могут невольно испортить настроение. Чтобы этого не произошло, разберемся, что все-таки не стоит класть под елку.Всевозможные магнитики, фигурки и игрушки с символом года уже давно не вызывают восторга. Обычно такие вещи просто занимают место, покрываются пылью и через пару месяцев отправляются в дальний ящик (или мусорное ведро). Исключение: оригинальные и стильные статуэтки хорошего качества, которые идеально впишутся в интерьер. Сейчас есть много кудесников и необычных магазинов с товарами для дома, где можно купить действительно стоящие и потрясающие вещи. Мы же говорим о копеечных сувенирах из магазинов по типу 1000 мелочей.Да, да, мы помним про поговорку: «Лучший подарок — это подарок сделанный своими руками». Поправочка, мы говорим про собственный неумелый и неаккуратный хендмейд. Если же вы занимаетесь росписью по тканям, вязанием, шитьем, пишите картины, делаете эксклюзивные украшения, варите мыло или интерьерные свечи — то, пожалуйста. От такого подарка становится тепло на душе.Если у предыдущих презентов были оговорочки, то тут вообще без вариантов.Никогда и никому не дарите предметы личной гигиены. Это все очень индивидуально, относится к интимной сфере жизни. Подобный подарок может сильно обидеть человека, мол вы намекаете ему на нечистоплотность. Поэтому зубную пасту, дезодоранты, шампуни, гели для душа, средства для интимной гигиены лучше не дарить. Тем более, для многих имеет большое значение бренд, состав, текстура и аромат.Сегодня практически каждая компания предлагает возможность приобрести подарочный сертификат на свои товары или услуги. Такой подарок кажется удобным и универсальным, однако на практике он не всегда оказывается полезным. Главная проблема заключается в том, что сертификаты легко забываются. Часто из-за нехватки времени человек откладывает их использование «на потом» и в итоге просто не успевает воспользоваться подарком. Особенно если сертификат действителен ограниченное время. Еще одна частая проблема — слишком узкая специализация сертификата. К примеру, сертификат на мастер-класс по бальным танцам может не подойти подруге, которой больше хотелось бы посетить курс по флористике. Или же сертификат на прыжок с парашютом будет подарен человеку, который боится высоты или кому противопоказаны подобные экстремальные занятия.В принципе, деньги — подарок хороший. Но только без души… Они как бы намекают: «У меня вообще не было времени, чтобы выбирать тебе подарок, поэтому купишь сам». Одно дело, когда человек просит на свой день рождения подарить деньги, другое, когда вы дарите условные 1000 рублей на Новый год. С другой стороны, если сумма внушительная, то может и ну его — презент, который выражает внимание и заботу?Удивляться не стоит, есть люди, которые считают это хорошим подарком. Только сначала было бы неплохо предварительно уточнить у человека: оно ему надо. Все-таки за животным и растением требуется уход, дополнительные финансовые вложения. Вы возлагаете на человека определенную ответственность и обязательства. Ему придется искать, кто сможет позаботиться о питомце на время отпусков и командировок.Никому не хочется в праздник думать про свои болезни. Да и разве это подарок? Это необходимые покупки, которые человек совершит и без вас. Даже пожилым родственникам не стоит дарить такие подарки. Вы можете купить все необходимые лекарства и тонометр, но не преподносить в качестве презента, а отдать просто так с основным новогодним подарком.Это раньше было принято дарить сервизы на праздники. Сейчас же — это моветон. У многих людей на кухне уже есть все необходимое: посуда, бытовая техника и аксессуары, подобранные в соответствии с интерьером и личными предпочтениями. Поэтому подарки из этой категории легко могут не угодить. Например, кому-то может и не понадобиться еще одна сковорода, если их уже пять. Или же вы подарите набор тарелок не в той цветовой гамме или бокалы не того бренда. Для крупной бытовой техники вообще может не найтись места. К тому же, некоторые могут воспринять такой подарок как намек на то, что им нужно готовить больше.