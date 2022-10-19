Как безжалостная вдова стала самой почитаемой святой: Трагедия и месть киевской княгини Ольги

Восставшие древляне, когда убивали киевского князя Игоря, даже не представляли какую роковую ошибку они совершают. Они совершенно не догадывались, кто на самом деле та женщина, которая по их мнению стала беспомощной вдовой. Княгиня Ольга была одной из самых хитрых, безжалостных и мстительных женщин не только на Руси, но и в мировой истории. Женщина подвергла убийц мужа таким мучениям, что бесы в аду содрогнулись. Несмотря на свою кровавую и жестокую месть, в конце концов Ольга Киевская стала первой русской святой православной церкви, которую очень чтят и сегодня...
Кем была Ольга
Великая киевская княгиня Ольга.
Происхождение княгини Ольги до сих пор остаётся тайной за семью печатями. У историков нет однозначного ответа на этот вопрос. Точная дата рождения также неведома. Существует документ под названием Иоакимовская летопись, где пишется, что Ольга была родом из города Изборска и принадлежала к роду Гостомысла. Эта летопись большинством учёных не признаётся достоверной. Другая версия гласит, что Ольга была внучкой болгарского князя Бориса I. Есть историки, которые считают, что великая киевская княгиня была последней из потомков князя Аскольда и жила в Пскове, где и познакомилась с будущим мужем.
Убийство Игоря
Жили супруги вполне счастливо и довольно долго. Хоть супруг и проводил дома весьма мало времени. Князь Игорь провёл в бесконечных военных походах почти три десятка лет. За это время многие племена, проживавшие на территории Киевской Руси, решили перестать платить дань Киеву. Когда Игорь вернулся, то потребовал снова отдавать положенное князю. Некоторые подчинились, но были и те, кто наотрез отказался покоряться власти киевского правителя. Самым воинственным непокорным племенем были древляне.
Князь Игорь собирал дань с древлян, картина около 1903 года.
Они не только отказались платить дань, но и заманили князя в ловушку, подло убив его. Древляне устроили на князя засаду и взяли в плен. После этого они решили подвергнуть Игоря невероятно жестокой публичной казни в стольном городе Искоростене. Палачи пригнули к земле две берёзы, привязали по ноге правителя к каждому дереву и отпустили их. Естественно, когда они выпрямились, тело князя было разорвано надвое.
Древляне посчитали дело конченым, так как наследник Игоря Святослав был тогда всего трёх лет от роду, а вдова... Баба, что с неё взять! Наглое племя даже предложило, как они считали беспомощной вдове, стать женой их князя Мала. Ольга, убитая горем от смерти горячо любимого мужа, беспомощной никак не была. Древляне понятия не имели с кем связались и чего это будет им стоить. Хитрая Ольга принимает предложение. В её голове уже созрел план. Следующие несколько лет земля будет в прямом смысле этого слова умываться кровью древлян за содеянное ими злодейство.
Княгиня Ольга встречает тело своего мужа, великого князя Игоря.
«Игры престолов» отдыхают: Кровавая баня княгини Ольги
Когда Ольга прибыла на корабле к месту своего бракосочетания, то потребовала древлянских старейшин прийти к ней. Она сказала, что её люди хотят оказать им особенную честь — отнеся в город на руках. Тем временем недалеко был вырыт глубокий ров. Делегацию люди Ольги взяли на руки и понесли. По дороге воины сбросили послов в ров, где закопали заживо. Довольная Ольга произнесла лишь: «Довольны ли вы оказанными почестями?»
По приказу Ольги древлян похоронили заживо.
Пока слух об этом не дошёл до древлян, Ольга потребовала прислать к ней всех наместников, чтобы они сопроводили её в Искоростень. Ничего не подозревая, они отправились к княгине. По приезду коварная женщина предложила им помыться в бане. Когда все были внутри, двери заблокировали, а баню подожгли. Все наместники сгорели заживо.
Древлян сожгли заживо в Ольгиной бане.
Древняя эпоха без интернета стала союзницей Ольги в осуществлении её плана мести. Совершенно не подозревая, что Ольга убивает всех их граждан высшего сословия, древляне были рады ответить на её следующую просьбу. Она попросила приготовить в городе, где убили её мужа, поминки, чтобы она могла отдать ему последнюю дань уважения и спокойно выйти замуж за князя Мала. Желание княгини было исполнено и в этот раз. На пиру Ольга призывала их пить чашу за чашей, пока все не опьянели до безобразия. После этого женщина призвала своих воинов и те спокойно прирезали около пяти тысяч пьяных до бесчувствия людей. После этого все города древлян подверглись нападениям и почти годичной осаде.
Древляне были убиты на поминках князя Игоря после сильного опьянения.
Вишенка на торте
Если кто-то может подумать, что этим всё закончилось и жажда мести Ольги была наконец удовлетворена, то это далеко не всё. Древляне были практически полностью истреблены, княгиня обратилась к оставшимся с интересным предложением. Она сказала, что довольно отмщена и попросила принести ей в дар напоследок от каждого дома по три голубя и три воробья. Измученные люди согласились сразу и заплатили недорогую дань.
На лапу каждой птицы, которую Ольга получила в качестве дани, она прикрепила по куску пропитанной серой ткани. Прежде чем выпустить их на волю, эти лоскуты подожгли. Птицы полетели к местам, где жили и подожгли собой почти все дома. Большинство древлян погибло. Племя было полностью стёрто с лица Земли. Тех немногих, кто остался, увели в рабство. Интересно, что детей князя Мала Ольга всё же пощадила. Сын Добрыня и дочь Малуша стали рабами при княжеском дворе. Здесь нужно отметить, что именно рабыня Малуша, дочь ненавистного древлянского князя, станет в будущем матерью того самого Владимира Великого, который окрестит Русь.
Племя древлян было сожжено теми же птицами, которых они прислали к Ольге после долгой осады в качестве дани.
Ольга принимает христианство
Так как же так получилось, что после всего содеянного, после зверского уничтожения столь огромного количества людей, Ольга смогла стать святой? Сегодня киевскую княгиню назвали бы роковой женщиной или железной леди. Она всю жизнь хранила верность своему любимому мужу Игорю и никогда больше не вышла замуж. Предложений же хватало. Она была не только завидной невестой, но и очень красивой женщиной.
Годы шли, и отношения с другими княжествами нужно было строить уже не военными походами, а мирным путем. Окрестные государства почти массово приняли уже тогда христианство и Ольга заинтересовалась новой религией. Хитрая княгиня придумала как помириться с господствующей Византией и достичь мира. Она лично отправилась в Царьград к императору Константину VII Багрянородному. Император не оставил незамеченными ни бесподобную красоту Ольги, ни её острый ум. Он решил жениться на ней. Княгиня в очередной раз продемонстрировала свою мудрость. Она сказала: «Я поганка. Если ты хочешь окрестить меня, то сделай это сам. Если же нет, то я не крещусь».
Ольга всегда добивалась своего. Всё было сделано по её желанию. После этого она заявила императору, что он не может жениться на ней. Ведь теперь она его крёстная дочь. Уезжая из Царьграда великая княгиня услышала из уст патриарха Полиэкта пророческие слова: «Благословят тебя сыновья русские и в последнем поколении потомков своих».
Ольга стала первой, кто принял христианство на Киевской Руси. Возможно, что женщина совершенно искренне покаялась перед Богом, ведь остаток свой жизни она провела в проповеди Евангелия и строительстве храмов. Ведь Господь Иисус Христос умер на кресте за всех грешников. Он обещал прощение каждому, кто придёт к Нему с молитвой покаяния. Святослав веру матери не разделял и умер язычником, но христиан не притеснял, так как бесконечно любил и уважал Ольгу. Внук Владимир исполнил её мечту и окрестил Киевскую Русь. Она немного не дожила до этого счастливого дня — умерла от болезни в 969 году. Кровавые грехи, несгибаемая воля и сила духа, а также сокрушённое в истинной вере сердце великой киевской княгини Ольги помнят и сегодня.
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