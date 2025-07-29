Афро-мексиканский карнавал

В Мексике есть городок Coyolillo, который проводит ежегодный карнавал с афро-карибским танцем и другими африканскими элементами. Казалось бы, что тут такого. Слишком этические маски и одежды. Смотрим, вам понравится. Этот карнавал имеет более чем 100-летнюю историю и является наследием африканских рабочих, которые прибыли в этот район более 300 лет назад для выращивания сахарного тростника.

Мероприятие известно своими красочными и эпическими одеждами, накидками и масками животных — быков, оленей, коз и коров. Таким образом, карнавал является уникальным выражением афро- мексиканского народного искусства. (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): Такие вот красавцы. (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: