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Афро-мексиканский карнавал

В Мексике есть городок Coyolillo, который проводит ежегодный карнавал с афро-карибским танцем и другими африканскими элементами. Казалось бы, что тут такого. Слишком этические маски и одежды. Смотрим, вам понравится. Этот карнавал имеет более чем 100-летнюю историю и является наследием африканских рабочих, которые прибыли в этот район более 300 лет назад для выращивания сахарного тростника.



Мероприятие известно своими красочными и эпическими одеждами, накидками и масками животных — быков, оленей, коз и коров. Таким образом, карнавал является уникальным выражением афро-мексиканского народного искусства. (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): Афро-мексиканский карнавал (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): Афро-мексиканский карнавал (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): Афро-мексиканский карнавал Такие вот красавцы. (Фото Hector Adolfo Quintanar Perez): Афро-мексиканский карнавал


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