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Необычный трюк с лимоном и маской

С помощью обычной медицинской маски и лимона ванная комната наполнится приятным освежающим ароматом! Очень необычный, но рабочий трюк.

Необычный трюк с лимоном и маской

Обрежьте маску с одной стороны. У обрезанного кусочка снимите (обрежьте) петельку. Нарежьте поллимона.

Необычный трюк с лимоном и маской

Внутрь маски положите лимон.

Необычный трюк с лимоном и маской

Завяжите оставшейся петелькой.

Необычный трюк с лимоном и маской

Подвесьте внутри бачка унитаза. Теперь при каждом смыве ванная будет приятно пахнуть лимоном! Менять нужно примерно раз в 2-3 дня.

Необычный трюк с лимоном и маской

Подробнее о том, как наполнить ванную комнату приятным лимонным ароматом, смотрите в видео ниже:


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