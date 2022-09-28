Необычный трюк с лимоном и маской

С помощью обычной медицинской маски и лимона ванная комната наполнится приятным освежающим ароматом! Очень необычный, но рабочий трюк.







Обрежьте маску с одной стороны. У обрезанного кусочка снимите (обрежьте) петельку. Нарежьте поллимона.







Внутрь маски положите лимон.







Завяжите оставшейся петелькой.







Подвесьте внутри бачка унитаза. Теперь при каждом смыве ванная будет приятно пахнуть лимоном! Менять нужно примерно раз в 2-3 дня.







Подробнее о том, как наполнить ванную комнату приятным лимонным ароматом, смотрите в видео ниже:



