Скандалы звезд во время карантина

Карантин еще в самом разгаре, а нервы у многих знаменитостей уже на пределе. О самых серьезных звездных войнах, затеянных во время самоизоляции, читай в нашем материале.
Регина Тодоренко
В центре громкого скандала на днях оказалась Регина Тодоренко. На телеведущую обрушилась волна критики со стороны общественности из-за высказываний о жертвах домашнего насилия.рассказывают об этом в соцсетях. «Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: ''Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — эмоционально заявила Тодоренко. Таким образом она задела не только своих приятельниц Риту Дакоту и Агату Муцениеце, которые знают, что такое тяжелый развод, но и многих других женщин, которые становились жертвами домашнего насилия. После скандального эфира в отношении Регины началась жесткая травля. Впоследствии журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года», а коллеги разразились серией критических постов. В итоге телеведущая признала свою вину и несколько раз извинилась, отметив, что была недостаточно осведомлена о проблеме и сама сталкивалась с насилием, но пока не готова об этом говорить. Тодоренко пообещала провести работу над собой, заняться самообразованием и связаться с несколькими фондами, помогающими женщинам, чтобы впредь не совершать подобных ошибок.
Ольга Бузова и Настя Ивлеева
Конфликт между девушками возник после того, как Бузова начала устраивать в «Инстаграме» онлайн-баттлы. Сперва Ольга обменивалась необычными заданиями с бойфрендом — блогером Давидом Манукяном, а затем устроила челлендж с Гусейном Гасановым. Так, например, в ходе битвы, телеведущей пришлось отрезать себе волосы, поцарапать машину и искупаться в джакузи, наполненном лапшой быстрого приготовления. Ивлеевой показалось, что Бузова ворует у нее идеи, так как сама Настя незадолго до этого в прямом эфире отстригла челку и тоже просила знаменитых коллег делать странные вещи перед камерой. Супруга Элджея начала троллить Ольгу и оставлять компрометирующие комментарии под ее публикациями в соцсети. К счастью, раздувать конфликт ведущая «Дома-2» не стала. Она предпочла проигнорировать действия Ивлеевой.
Ксения Собчак и Тимати
Странные челленджи вывели из себя даже Ксению Собчак, которая устала от количества прямых эфиров и комментариев диванных экспертов в Сети. В своем «Инстаграме» телеведущая опубликовала пост, где возмутилась поведением представителей шоу-бизнеса. «Мир логичен. Вначале люди протыкают губу и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами и говоря о себе: „Мы так развлекаем аудиторию“, а далее появляются эксперты, которые „просвещают“ людей, демонстрируя миру документы ЦРУ (естественно, выложенные в интернете), подтверждающие мировой заговор по чипированию людей или смертоносность 5G», — написала Ксения, намекнув тем самым на недавнюю совместную трансляцию Тимати и Насти Ивлеевой, в ходе которой рэпер проколол губу, и на заявление Виктории Бони. Основатель Black Star поспешил ответить Собчак. Он вспомнил о том, как после того самого прямого эфира с рекордными просмотрами помощники телеведущей стали звонить его ассистентам с просьбами появиться в шоу Ксении на Первом. «В этом мире действительно все логично: детство в МГИМО, „бэха“ с водителем с кремлевским флагом и мигалкой (предписание — без права обыска), олигархи, кокаин в „Дягилеве“, сериал „Блондинка в шоколаде“, „Дом-2“, премия „Муз-ТВ“, ширма либеральной повестки, баллотирование в президенты РФ и жесткое несогласие с „кровавым режимом“, непродолжительная тишина после и… тарарам! Своя программа на Первом канале!» — написал Тимати. В своей публикации он также назвал журналистку маленьким вампиром, которому нужен хайп. Рэпер объяснил, почему ему неинтересно участвовать в программах Собчак и обвинил ее в непрофессионализме. Ответа от Ксении пока не последовало.
Ксения Собчак и Тина Канделаки
За время карантина Ксения Собчак успела в очередной раз поругаться и со своей «заклятой» подругой Тиной Канделаки. Все началось с публикации последней, в которой та поделилась десятью полезными привычками для похудения, сопроводив текст снимком в спортивной форме. Собчак обратила внимание, что снимок предварительно был отредактирован, о чем она поспешила сообщить в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». «А вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья, — это только настоящие спортсмены делают, да? Я всегда восхищаюсь наглостью позиционировать себя генеральным директором, когда ты уже два года отстранена от руководства ПОЛНОСТЬЮ и все в „Газпромедиа“ это знают, и также мыслить себя фитнес-гуру при таком весе и телосложении», — проехалась по коллеге Ксения. Тинатин Гивиевна молчать не стала. В свойственной ей манере Канделаки потроллила бывшую приятельницу. «Как же всё-таки приятно, когда единственная теледива на нашем небосклоне, протыкающая дно рейтингов на канале „Супер“, а заодно ведущая блестящего шоу на „Первом“ — полученного, нет, не за унизительную роль спойлера на президентских выборах, а за талант и неотразимость, — спускается на грешную землю моего „Инстаграма“», — написала гендиректор «Матч ТВ».
Айза Анохина и Гуф
Отношения Айзы и Гуфа всегда напоминали качели: стабильности в них не было никогда. Даже после развода бывшие супруги то ведут себя как родные люди, то обвиняют друг друга во всех смертных грехах. Не так давно Гуф оказался в центре громкого скандала. Рэпер выложил в Сеть видео, на котором видно, как его собака нападает на соседского пса. Ролик возмутил общественность: на артиста подали заявление в полицию, и ему стали поступать угрозы от хейтеров. Поняв, что бывший муж становится жертвой жестокой травли, Айза Анохина встала на его защиту. Она заявила, что Гуф всегда хорошо относился к животным, просто недавно у него произошел очередной наркотический срыв, отсюда и странное, неприемлемое поведение. По словам телеведущей, рэпера отправили на лечение в рехаб. Однако сам Алексей Долматов (настоящее имя артиста. — Прим. ред.), кажется, заботу не оценил. Вскоре он выложил видео, в котором сообщил, что не принимал запрещенных веществ. Музыкант также опубликовал скриншот диалога с сыном Сэмом, в котором тот просит у отца денег и называет его наркоманом. В таком поведении ребенка Гуф обвинил бывшую жену. После небольшой онлайн-перепалки знаменитостям все же удалось выяснить отношения и помириться. Как говорится: милые бранятся — только тешатся.
Василий Уткин и Владимир Соловьев
Серьезный конфликт произошел между Василием Уткиным и Владимиром Соловьевым. Журналисты не сошлись в политических взглядах. Сперва с резкой критикой власти и предпринятых ею мер во время пандемии выступил Уткин. В ответ на это Соловьев назвал его психически больным человеком. Звезды начали обмениваться колкостями в Twitter. В определенный момент ситуация настолько накалилась, что Владимир стал угрожать оппоненту физической расправой. «Смотри у меня в оба и озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать, это тебе, Вася, за свои слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам», — заявил Соловьев, добавил, что готов врезать Уткину «как бьют мерзкую жалкую скотину». Спортивный комментатор, в свою очередь. обвинил противника в том, что тот — далекий от народа фашист, ведущий свои эфиры из бункера.
