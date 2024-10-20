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Завораживающий дизайн старинных лестниц

Первые лестницы возникли во времена первых поселений человека. В 2004 году в городе Хальштадт, Австрия, в древней соляной шахте учёные обнаружили прекрасно сохранившуюся деревянную лестницу. Учёные утверждают, что она построена за 5000 лет до н. э.

Мы, конечно, не будем искать такие старинные лестницы, а вот на красивые старые лестницы в заброшенных здания в Европе посмотрим.



Завораживающий дизайн старинных лестниц

Первые письменные свидетельства о технологии строительства лестниц были в египетских папирусах 4—1 тысячелетий до н. э. Египетские пирамиды представляют собой гигантские лестницы, уходящие в небо.

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Древние греки и римляне, возводившие колизеи, амфитеатры и храмы, не могли обойтись без массивных лестничных конструкций. Античные храмы строили на приподнятых платформах (стилобатах), состоящих из ряда ступеней. Иногда ступени достигали более 2-х м в высоту.

Завораживающий дизайн старинных лестниц

В Средние века замки имели оборонительные стены и башни, на которые поднимались по ступеням лестниц, и тёмные сырые подвалы и темницы, в которые по лестницам спускались.

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Винтовые лестницы в башнях средневековых за́мков строились таким образом, чтобы подъём по ним осуществлялся по часовой стрелке. Это делалось для того, чтобы, в случае осады замка, защитники башни имели преимущество во время рукопашной схватки, так как наиболее сильный удар правой рукой можно нанести только справа налево, что было недоступно атакующим. Кроме того, если атакующий будет использовать для защиты щит, то он не сможет использовать оружие.

Завораживающий дизайн старинных лестниц

С развитием методов обработки материалов и освоением новых изменялись внешний вид и отделка лестниц.

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Ну а мы продолжаем осматривать красивые лестницы в старых заброшенных зданиях Европы.

Завораживающий дизайн старинных лестниц

По большей части, эти лестницы заходятся в старых заброшенных европейских замках.

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

Завораживающий дизайн старинных лестниц

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