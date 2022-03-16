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Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом


На постере фильма — лицо Джоди Фостер

На постере фильма — лицо Джоди Фостер

 

«Молчание ягнят» — один из многих голливудских фильмов о маньяках. Тем не менее, его называют одним из лучших американских триллеров, и он включён в Национальный реестр фильмов США, куда попадают только картины, серьёзно повлиявшие на культуру или историю Штатов.


По сюжету фильма, молодую курсантку академии ФБР Клариссу Старлинг отправляют в клинику для маньяков, чтобы составить психологический портрет людоеда по имени Ганнибал Лектер. Вскоре она понимает, что ФБР хотело использовать симпатию, которую к ней, возможно, испытает Лектер, чтобы заставить его участвовать в поимке маньяка по прозвищу Буффало Билл.

Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

 

Этот новый преступник нападает на молодых полных женщин, убивает и срезает куски их кожи. Ганнибал Лектер, будучи не только людоедом, но и профессиональным психиатром, не раз помогавшим до ареста полиции, мог бы помочь вычислить его мотивы, точную манеру действий и характер. Но у Лектера в тюрьме, конечно же, пропала всякая охота помогать ФБР и полиции. Ведь его поймал тот самый агент, которому Лектер помогал раскрывать собственные преступления в уверенности, что успешно водит ФБР за нос, давая неверные рекомендации.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

 

Фильм снят по роману Томаса Харриса, который вышел в 1988 году.
Фактически, работа над фильмом началась почти сразу после выхода, так что картина вышла на экраны уже в 1991. Это не очень обычно для кинопроизводства. Обычно между выходом какой-либо книги и её экранизацией проходит много времени. Конечно, есть и исключения, например, история Гарри Поттера - последние фильмы начинали сниматься сразу после того, как на прилавки выходил свежий роман от Джоан Роулинг. Романы Харриса стали таким же исключением, но, вот в чём штука, задолго до того, как стали культовой серией. Наоборот, скорее фильмы прославили Харриса и привлекли к его книгам интерес широкой публики.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом


 

Психиатра-людоеда сыграл британский актёр Энтони Хопкинс. Он очень серьёзно подошёл к работе над ролью. Например, просматривал видео с Чарльзом Мэнсоном, убийцей в том числе жены Романа Поланского, осуждённым на девять пожизненных сроков. Хопкинс заметил, что Мэнсон смотрит на людей и в камеру очень пристально, не мигая, и этот взгляд заставляет мурашки бежать по коже. Хопкинс добавил к пристальному взгляду тонкую улыбку, и выражение лица Лектера стало действительно зловещим и запоминающимся.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

 

Также именно Хопкинс решил, что Ганнибал Лектер будет одет в белое. Актёру хотелось сыграть на детском страхе зрителя перед врачами, тем более, что и сам Лектер был врачом.

Вообще на месте Хопкинса мог оказаться Джек Николсон или Шон Коннери. Именно им сначала предложили роль. Но Коннери ответил категоричным отказом, а Николсон просто игнорировал все запросы. Тогда режиссёр и подумал о Хопкинсе. Но студии сперва идея не понравилась — у британского актёра как раз был спад в кинокарьере, хотелось кого-то поизвестнее. Сам Хопкинс сначала решил, что его хотят снять в фильме для детей, и очень удивился, поняв, что будет играть людоеда.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

 

Актрису на роль Старлинг, наоборот, искать не пришлось. Джоди Фостер сама загорелась сыграть курсантку ФБР, прочитав книгу. Она стала искать режиссёра, который бы взялся за экранизацию, и узнала, что студия Orion уже начала работу над фильмом и набирает актёров. Фостер предложила свою кандидатуру. К тому времени она была уже известной актрисой с «Оскаром» и несколькими другими наградами, так что студия немедленно согласилась. Недоволен был только режиссёр Джонатан Демми: не такой он видел Старлинг. Ему больше нравилась Мишель Пфайфер. В конечном итоге ему пришлось смириться, тем более, что Пфайфер отказалась.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

 

Чтобы вжиться в роль Клариссы Старлинг, Фостер прошла специальный курс в ФБР, включая все нужные физические тренировки, и изучила методы их работы. На съёмочной площадке, как с удивлением обнаружил режиссёр, она становилась Старлинг безо всяких подготовок и репетиций, буквально за секунду. Это была потрясающая актёрская работа.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

 

Надо сказать, общение Фостер и Хопкинса во время съёмок не заладилось. Хопкинс был таким убедительным Лектером, что актриса его серьёзно боялась и избегала. Когда после съёмок британец подошёл к партнёрше, чтобы поблагодарить за работу, она буквально шарахнулась. Хопкинс сказал, что это ничего и он сам её боится.

Хотя кажется, что весь фильм пропитан химией между Старлинг и Лектером, на самом деле во всём фильме только четыре сцены, в которых участвуют оба персонажа.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

 

Джоди Фостер вспоминает, что роль Старлинг её привлекла тем, что наконец-то женский персонаж в истории был не жертвой, которую нужно спасти, а героиней, которая сама спасает людей.

Исполнитель роли агента Кроуфорда, шефа Клариссы, Скотт Гленн, тоже консультировался с реальными сотрудниками ФБР. Это далось ему очень тяжело. Выслушивая историю девочки-подростка, которую перед смертью долго пытали и насиловали, он не смог сдержать слёз.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом


 

Тед Левайн, сыгравший убийцу, добавил к своей роли пару штрихов к образу Буффало Билла. Например, идея танцевать полуголым принадлежала именно ему. Чтобы двигаться раскрепощённей, он выпил перед танцем немного текилы. А сыгравшая жертву Билла Брук Смит специально для роли серьёзно набрала вес.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

 

Удивительно, но премьеру триллера назначили на День Всех Влюблённых - 14 февраля. Фактически, в фильме нет ни одной любовной линии, только намёк на интерес Лектера к Старлинг — он рисует её портрет перед тем, как убить охрану и сбежать, и звонит ей после побега.

ФБР плотно интересовалось съёмками и консультировало всю съёмочную группу. В Бюро надеялись, что фильм привлечёт на работу к ним больше женщин, и эти надежды оправдались. После премьеры курсанток в академии стало заметно больше.
Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом


 

К картине сняли продолжение — «Ганнибал», а также приквелы — фильмы «Красный дракон» и «Ганнибал: восхождение». Хотя в «Ганнибале» одна из главных персонажей снова Кларисса, Фостер отказалась её играть. А вот Хопкинс снялся во всех продолжениях, кроме картины о молодости Лектера. Правда, теперь говорит, что сожалеет об этом. Лектер в «Молчании ягнят» был лучшим, и дополнения не столько развивали, сколько искажали его начальный образ.

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Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

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Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с ХопкинсомПодписаться на мой Instagram
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