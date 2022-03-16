Почему ФБР помогало снимать «Молчание ягнят», а Фостер не хотела общаться с Хопкинсом

На постере фильма — лицо Джоди Фостер
«Молчание ягнят» — один из многих голливудских фильмов о маньяках. Тем не менее, его называют одним из лучших американских триллеров, и он включён в Национальный реестр фильмов США, куда попадают только картины, серьёзно повлиявшие на культуру или историю Штатов.
По сюжету фильма, молодую курсантку академии ФБР Клариссу Старлинг отправляют в клинику для маньяков, чтобы составить психологический портрет людоеда по имени Ганнибал Лектер. Вскоре она понимает, что ФБР хотело использовать симпатию, которую к ней, возможно, испытает Лектер, чтобы заставить его участвовать в поимке маньяка по прозвищу Буффало Билл.
Этот новый преступник нападает на молодых полных женщин, убивает и срезает куски их кожи. Ганнибал Лектер, будучи не только людоедом, но и профессиональным психиатром, не раз помогавшим до ареста полиции, мог бы помочь вычислить его мотивы, точную манеру действий и характер. Но у Лектера в тюрьме, конечно же, пропала всякая охота помогать ФБР и полиции. Ведь его поймал тот самый агент, которому Лектер помогал раскрывать собственные преступления в уверенности, что успешно водит ФБР за нос, давая неверные рекомендации.
Фильм снят по роману Томаса Харриса, который вышел в 1988 году. Фактически, работа над фильмом началась почти сразу после выхода, так что картина вышла на экраны уже в 1991. Это не очень обычно для кинопроизводства. Обычно между выходом какой-либо книги и её экранизацией проходит много времени. Конечно, есть и исключения, например, история Гарри Поттера - последние фильмы начинали сниматься сразу после того, как на прилавки выходил свежий роман от Джоан Роулинг. Романы Харриса стали таким же исключением, но, вот в чём штука, задолго до того, как стали культовой серией. Наоборот, скорее фильмы прославили Харриса и привлекли к его книгам интерес широкой публики.
Психиатра-людоеда сыграл британский актёр Энтони Хопкинс. Он очень серьёзно подошёл к работе над ролью. Например, просматривал видео с Чарльзом Мэнсоном, убийцей в том числе жены Романа Поланского, осуждённым на девять пожизненных сроков. Хопкинс заметил, что Мэнсон смотрит на людей и в камеру очень пристально, не мигая, и этот взгляд заставляет мурашки бежать по коже. Хопкинс добавил к пристальному взгляду тонкую улыбку, и выражение лица Лектера стало действительно зловещим и запоминающимся.
Также именно Хопкинс решил, что Ганнибал Лектер будет одет в белое. Актёру хотелось сыграть на детском страхе зрителя перед врачами, тем более, что и сам Лектер был врачом.
Вообще на месте Хопкинса мог оказаться Джек Николсон или Шон Коннери. Именно им сначала предложили роль. Но Коннери ответил категоричным отказом, а Николсон просто игнорировал все запросы. Тогда режиссёр и подумал о Хопкинсе. Но студии сперва идея не понравилась — у британского актёра как раз был спад в кинокарьере, хотелось кого-то поизвестнее. Сам Хопкинс сначала решил, что его хотят снять в фильме для детей, и очень удивился, поняв, что будет играть людоеда.
Актрису на роль Старлинг, наоборот, искать не пришлось. Джоди Фостер сама загорелась сыграть курсантку ФБР, прочитав книгу. Она стала искать режиссёра, который бы взялся за экранизацию, и узнала, что студия Orion уже начала работу над фильмом и набирает актёров. Фостер предложила свою кандидатуру. К тому времени она была уже известной актрисой с «Оскаром» и несколькими другими наградами, так что студия немедленно согласилась. Недоволен был только режиссёр Джонатан Демми: не такой он видел Старлинг. Ему больше нравилась Мишель Пфайфер. В конечном итоге ему пришлось смириться, тем более, что Пфайфер отказалась.
Чтобы вжиться в роль Клариссы Старлинг, Фостер прошла специальный курс в ФБР, включая все нужные физические тренировки, и изучила методы их работы. На съёмочной площадке, как с удивлением обнаружил режиссёр, она становилась Старлинг безо всяких подготовок и репетиций, буквально за секунду. Это была потрясающая актёрская работа.
Надо сказать, общение Фостер и Хопкинса во время съёмок не заладилось. Хопкинс был таким убедительным Лектером, что актриса его серьёзно боялась и избегала. Когда после съёмок британец подошёл к партнёрше, чтобы поблагодарить за работу, она буквально шарахнулась. Хопкинс сказал, что это ничего и он сам её боится.
Хотя кажется, что весь фильм пропитан химией между Старлинг и Лектером, на самом деле во всём фильме только четыре сцены, в которых участвуют оба персонажа.
Джоди Фостер вспоминает, что роль Старлинг её привлекла тем, что наконец-то женский персонаж в истории был не жертвой, которую нужно спасти, а героиней, которая сама спасает людей.
Исполнитель роли агента Кроуфорда, шефа Клариссы, Скотт Гленн, тоже консультировался с реальными сотрудниками ФБР. Это далось ему очень тяжело. Выслушивая историю девочки-подростка, которую перед смертью долго пытали и насиловали, он не смог сдержать слёз.
Тед Левайн, сыгравший убийцу, добавил к своей роли пару штрихов к образу Буффало Билла. Например, идея танцевать полуголым принадлежала именно ему. Чтобы двигаться раскрепощённей, он выпил перед танцем немного текилы. А сыгравшая жертву Билла Брук Смит специально для роли серьёзно набрала вес.
Удивительно, но премьеру триллера назначили на День Всех Влюблённых - 14 февраля. Фактически, в фильме нет ни одной любовной линии, только намёк на интерес Лектера к Старлинг — он рисует её портрет перед тем, как убить охрану и сбежать, и звонит ей после побега.
ФБР плотно интересовалось съёмками и консультировало всю съёмочную группу. В Бюро надеялись, что фильм привлечёт на работу к ним больше женщин, и эти надежды оправдались. После премьеры курсанток в академии стало заметно больше.
К картине сняли продолжение — «Ганнибал», а также приквелы — фильмы «Красный дракон» и «Ганнибал: восхождение». Хотя в «Ганнибале» одна из главных персонажей снова Кларисса, Фостер отказалась её играть. А вот Хопкинс снялся во всех продолжениях, кроме картины о молодости Лектера. Правда, теперь говорит, что сожалеет об этом. Лектер в «Молчании ягнят» был лучшим, и дополнения не столько развивали, сколько искажали его начальный образ.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии