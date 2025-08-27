Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Лучшие друзья девушек, как известно, бриллианты. Особенно когда ими вышито нижнее белье, а еще лучше, когда это все обрамлено золотыми и платиновыми нитями и вставками. Такую роскошь можно приобрести за вполне безумные деньги, но модельеры этого чуда не отчаиваются: в мире не перевелись принцы, готовые преподнести подобный подарок.
Платиновое бикини за 30 000 000 долларов
Дизайнер Сьюзан Розен (Susan Rosen) совместно с израильской компанией Steinmetz Diamonds создала самое дорогое бикини в мире. Оно выполнено из платины и прозрачных бриллиантов разной формы, огранки и размеров. Самую интимную зону прикрывает ограненный алмаз весом 30 карат, на груди красуются два бриллианта круглой формы по 15 карат каждый и два грушевидных диаманта весом в 8 карат каждый. Стоит платиновое бикини 30 миллионов долларов.
Сексуальный комплект Victoria’s Secret и Mouawad за 10 000 000 долларов
С 2001 года бренд Victoria’s Secret сотрудничает с ювелирным домом Mouawad. Ежегодно ювелирная компания создает эксклюзивный комплект белья, который презентуют в финале главного шоу. Одним из самых эффектных комплектов является Royal Fantasy. Он изготовлен из 18-каратного золота и инкрустирован рубинами, бриллиантами, синими и желтыми сапфирами. Его стоимость переваливает за 10 миллионов долларов.
Бюстгальтер с черными бриллиантами за 5 000 000 долларов
Компания Victoria’s Secret славится производством соблазнительного нижнего белья, которое считается самым желанным для женщин. Бренд часто сотрудничает с различными ювелирами. Плодом одного из таких союзов стал бюстгальтер, буквально усеянный черными, белыми бриллиантами и рубинами.
Золотой бюстгальтер с желтыми, розовыми и белыми бриллиантами за 1 000 000 долларов
Американский ювелир и владелец сети магазинов Энтони Обри (Anthony Aubry) однажды решил создать что-то необычное для своей супруги Риты. Желая поразить возлюбленную, Энтони изготовил бюстгальтер из одного килограмма 18-каратного золота. Украсить его ювелир решил желтыми, розовыми и белыми бриллиантами в количестве 5000 штук. Весит такое драгоценное белье 750 граммов, а оценивается в 1 000 000 долларов.
Купальник с рубинами, изумрудами и бриллиантами за 1 000 000 долларов
Драгоценный купальник был создан эксклюзивно для Габриэлы Ислер, которая в 2013 году получила титул «Мисс Вселенная». Его созданием занимался итальянский ювелир Флавио Диначи (Flavio Dinacci). Он украсил купальник драгоценными камнями общим весом 200 карат. Среди самоцветов: бриллианты, изумруды и рубины.
Бюстгальтер, украшенный 6000 кристаллами Swarovski
Бренд Gossard занимается выпуском элитного нижнего белья. Разнообразить свой ассортимент дизайнеры компании решили, изготовив бюстгальтер, который полностью усеян знаменитыми кристаллами Swarovski (всего 6000 штук). Реализовать такую задумку удалось благодаря дизайнерскому бюро CrystalSkins, известному своей любовью к декорированию элитных вещей кристаллами Сваровски. Оценивать свое изделие Gossard не поспешили, так что его стоимость до сих пор остается загадкой.
Нижнее белье с золотой вышивкой для настоящей королевы
Нижнее белье, вышитое 24-каратным золотом.
Еще один не менее знаменитый производитель нижнего белья VIP-класса Rococo Dessous выпустил линию Worth of Royalty. Она посвящена таким женщинам, как Клеопатра, Царица Александра и Мария Антуанетта, и воспевает королевское величие женщины.
Элитное нижнее белье, декорированное золотом
Элегантное нижнее белье расшито тончайшими нитями из 24-каратного белого, розового и желтого золота. Эксклюзивные наборы создаются только вручную и под индивидуальный заказ. Цена одного такого комплекта может колебаться от 3000 до 6000 долларов.
