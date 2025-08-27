С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Однако чего могут сделать руки людские!Манхэттен пустыни...
  • Ингерман Ланская
    а что ж главный то совдеповский скотовоз - ЗИС - не показали?5 знаковых автобу...
  • Светлана Шиляева
    После гибели моей любимой Симочки-голой хохлатой я мечтаю о такой же или чихуахуа. Но не знаю где приобрести.......Чихуахуа: кто и з...

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Лучшие друзья девушек, как известно, бриллианты. Особенно когда ими вышито нижнее белье, а еще лучше, когда это все обрамлено золотыми и платиновыми нитями и вставками. Такую роскошь можно приобрести за вполне безумные деньги, но модельеры этого чуда не отчаиваются: в мире не перевелись принцы, готовые преподнести подобный подарок.



Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства


Платиновое бикини за 30 000 000 долларов


Дизайнер Сьюзан Розен (Susan Rosen) совместно с израильской компанией Steinmetz Diamonds создала самое дорогое бикини в мире. Оно выполнено из платины и прозрачных бриллиантов разной формы, огранки и размеров. Самую интимную зону прикрывает ограненный алмаз весом 30 карат, на груди красуются два бриллианта круглой формы по 15 карат каждый и два грушевидных диаманта весом в 8 карат каждый. Стоит платиновое бикини 30 миллионов долларов.

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Сексуальный комплект Victoria’s Secret и Mouawad за 10 000 000 долларов


С 2001 года бренд Victoria’s Secret сотрудничает с ювелирным домом Mouawad. Ежегодно ювелирная компания создает эксклюзивный комплект белья, который презентуют в финале главного шоу. Одним из самых эффектных комплектов является Royal Fantasy. Он изготовлен из 18-каратного золота и инкрустирован рубинами, бриллиантами, синими и желтыми сапфирами. Его стоимость переваливает за 10 миллионов долларов.

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Бюстгальтер с черными бриллиантами за 5 000 000 долларов


Компания Victoria’s Secret славится производством соблазнительного нижнего белья, которое считается самым желанным для женщин. Бренд часто сотрудничает с различными ювелирами. Плодом одного из таких союзов стал бюстгальтер, буквально усеянный черными, белыми бриллиантами и рубинами.
Его созданием занимался ювелир Мартин Кац (Martin Katz). Тому, кто захочет купить этот бюстгальтер, придется заплатить за него 5 000 000 долларов.

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Золотой бюстгальтер с желтыми, розовыми и белыми бриллиантами за 1 000 000 долларов

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Американский ювелир и владелец сети магазинов Энтони Обри (Anthony Aubry) однажды решил создать что-то необычное для своей супруги Риты. Желая поразить возлюбленную, Энтони изготовил бюстгальтер из одного килограмма 18-каратного золота. Украсить его ювелир решил желтыми, розовыми и белыми бриллиантами в количестве 5000 штук. Весит такое драгоценное белье 750 граммов, а оценивается в 1 000 000 долларов.

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Купальник с рубинами, изумрудами и бриллиантами за 1 000 000 долларов


Драгоценный купальник был создан эксклюзивно для Габриэлы Ислер, которая в 2013 году получила титул «Мисс Вселенная». Его созданием занимался итальянский ювелир Флавио Диначи (Flavio Dinacci). Он украсил купальник драгоценными камнями общим весом 200 карат. Среди самоцветов: бриллианты, изумруды и рубины.

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Бюстгальтер, украшенный 6000 кристаллами Swarovski


Бренд Gossard занимается выпуском элитного нижнего белья. Разнообразить свой ассортимент дизайнеры компании решили, изготовив бюстгальтер, который полностью усеян знаменитыми кристаллами Swarovski (всего 6000 штук). Реализовать такую задумку удалось благодаря дизайнерскому бюро CrystalSkins, известному своей любовью к декорированию элитных вещей кристаллами Сваровски. Оценивать свое изделие Gossard не поспешили, так что его стоимость до сих пор остается загадкой.

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Нижнее белье с золотой вышивкой для настоящей королевы


Нижнее белье, вышитое 24-каратным золотом.
Еще один не менее знаменитый производитель нижнего белья VIP-класса Rococo Dessous выпустил линию Worth of Royalty. Она посвящена таким женщинам, как Клеопатра, Царица Александра и Мария Антуанетта, и воспевает королевское величие женщины.

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

Элитное нижнее белье, декорированное золотом


Элегантное нижнее белье расшито тончайшими нитями из 24-каратного белого, розового и желтого золота. Эксклюзивные наборы создаются только вручную и под индивидуальный заказ. Цена одного такого комплекта может колебаться от 3000 до 6000 долларов.

Нижнее белье за миллионы долларов как произведение искусства

©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
царица александра
Мария Антуанетта
steinmetz diamonds, компания, израиль
энтони обри (anthony aubry)
сьюзан розен
флавио диначи (flavio dinacci)
susan rosen
royal fantasy
Габриэла Ислер
мартин кац (martin katz)
наверх