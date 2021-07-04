Полярная Одиссея СССР, или чем закончились легендарные гонки к Северному полюсу

Арктика – важнейший стратегический и экономический район земли, суровый и малоизведанный край, издавна привлекавший исследователей и смелых людей. Географические открытия, связанные с ней, требовали от людей больших затрат энергии, упорного труда и самопожертвования. Понимая геополитическое и экономическое значение освоения Крайнего Севера, ведущие мировые державы соревновались за первенство в этом вопросе.
Подводный марш Менделеева в 1905 году. Опыт «Сома» и «Кефали»
Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907 гг)./Фото: scfh.ru
Великий русский учёный Д. И. Менделеев стал одним из инициаторов полярных исследований. Он считал необходимым освоение арктических морей и Северного морского пути. На первый план учёный выдвигал задачу завоевания Ледовитого океана. В качестве консультанта морского министерства он участвовал в рассмотрении проектов бронированных кораблей, ледоколов и подводных лодок. Им был подготовлен план высокоширотной научной экспедиции, намеченный на 1901 – 1902 годы, для осуществления которой было задумано строительство экспедиционного ледокола. Менделеев разработал теоретический чертёж такого судна. В 1965 -1966 годах инженером А. И. Дмитриевым была построена и испытана модель корабля, спроектированного Менделеевым. Выяснилось, что это удачное судно, не уступающее ледоколам, имевшимся в те годы.
Менделеевым же была выдвинута идея плавания подо льдом. В архиве, изданном под названием «Освоение Крайнего Севера», есть записи, сделанные учёным в рабочей тетради. Текст с заглавием «Мысли о подводном судне» содержал расчёты, формулы, схемы разработок подводной лодки. Но проект не получил своего развития, а походы подводных лодок к Северному полюсу стали возможными только с появлением атомного двигателя.
В 1902 году в Америке была спроектирована первая подводная лодка. В 1904 году её приобрёл за полмиллиона рублей Невский завод. Подводная лодка, выкупленная у американцев, получила название «Сом». В 1905 году она проплыла подо льдами Японского моря между островами Русский и Скрыплов.
В 1908 году лодка «Кефаль» проплыла подо льдами пролива Босфор Восточный. Этот опыт пригодился морякам Тихоокеанского флота спустя четверть века, когда подлодке «Щ-102» понадобилось выйти в открытое море из обледеневшего залива.
Котельников и советские рекордсмены
Подводная лодка Д-3 «Красногвардеец»./Фото: i59.fastpic.ru
В 1927 году на Балтийском заводе была построена советская дизель-электрическая подводная лодка Д-2 «Народоволец», которая в 1935 году совершила успешный поход подо льдом. 29 сентября 1939 года «Д-2» вернулась на Балтику и встала на ремонт и модернизацию.
Первое настоящее подлёдное плавание русскими моряками было совершено в 1938 году, причём не рекорда ради, а по поводу спасения полярников-папанинцев с дрейфующей станции «Северный полюс-1». На пути подводной лодки Д-3 «Красногвардеец» встретились ледяные поля. Командир лодки - Виктор Котельников принимает решение обойти их, погрузившись на 50 метров. На этой глубине лодка находилась в течение 30 минут.
В условиях военного времени подлёдный рейд совершил экипаж подводной лодки «Щ-324». В 1940 году командир лодки Анатолий Коняев получил задание возвратиться на базу в Балтийском море, но к рассвету выяснилось, что предстоящий экипажу путь скован сплошным покровом льда. Выход оставался один – идти под ним. Однако лодка не была к этому приспособлена. Подлёдное путешествие в стеснённых условиях, с реальной опасностью наскочить на мель или финские мины прошло благополучно. Подводная лодка преодолела подо льдом 31 милю за 12 часов. Это был мировой рекорд. Командиру лодки было присвоено звание Героя Советского Союза. Подлодка подорвалась на немецкой мине в 1941 году, выполняя задание – прикрытие эвакуации советской военной базы с финского порта Ханко.
В том же 1940 году подводная лодка «Л-13» за двадцать часов прошла подо льдами расстояние в 47 миль. Поставленный экипажами «Щ-324» и «Л-13» рекорд не был побит целых двадцать лет.
USS Nautilus и Skate vs «Ленинский комсомол», или почему русским не удалось повторить триумф Риковера
Хайман Риковер – отец атомного флота./Фото: image.pbs.org
Боле полувека назад перед конструкторами крупных морских держав встала задача создания двигателя, работающего в надводном режиме и под водой и не требующего воздуха (этот момент был главным минусом дизельных и паровых машин) и дозаправки. Таким двигателем стал ядерный реактор (почти неисчерпаемый источник энергии). Создан он был американскими инженерами, руководство деятельностью которых было поручено Хайману Риковеру. Молодой инженер был «мозговым центром» группы. Именно он нашёл решение по вопросу управления ядерной реакцией в малом пространстве, предложив поднимать и опускать графитовые стержни при помощи электромагнитного поля. Защита от облучения должна была осуществляться при помощи экранирующего колпака, закреплённого над реактором сварным швом.
Работы над проектом продолжались в течение нескольких лет (с 1946 по 1954). Предстояло испытание изобретения – первой в мире атомной субмарины USS Nautilus. Главная опасность во время него было воздействие глубинного давления на заключённый в стальной корпус реактор. Спуск на воду в присутствии президента США Эйзенхауэра и погружение лодки прошли успешно. Эта субмарина стала первой подводной лодкой, прошедшей в 1958 году подо льдами до Северного полюса.
На основе конструкции этой субмарины была создана флотилия – четыре подводные лодки класса «Скейт». В 1959 году одна из этих субмарин достигла Северного полюса и, пробив лёд рубкой, всплыла в 40 км от него – ближе это сделать не удалось из-за большой толщины льда.
Реваншем за успех американцев мог стать поход подо льдом лодки «Ленинский комсомол» в 1962 году. Но всплыть в нужном месте у советской лодки не получилось, так как пробить ледяную толщу было невозможно, а полынья не была обнаружена.
«Полюс подтверждаю!», или героический экипаж «К-181» и мировой рекорд 1962 года
Советская атомная подводная лодка «К-181»./Фото: vpk.name
Для решения этой важной задачи через год в направлении Северного полюса выдвинулся экипаж подводной лодки К-181. Кроме командира корабля Ю. Сысоева в плавание отправился и командующий Северного флота. Адмирал В. Касатонов не мог допустить, чтобы неудача «Ленинского комсомола» повторилась, поэтому решил принять личное участие в этом походе.
Лодка преодолела больше 1000 миль в подводном положении и всплыла точно в требуемой географической точке. Это стало возможным, когда приборы обнаружили в непосредственной близости от Северного полюса полынью достаточного размера. Командному составу подводной лодки было присвоено звание Героя Советского Союза, все остальные члены экипажа были награждены орденами и медалями.
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