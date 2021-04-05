Забавный пёс придумал «фишку» и портит групповые фотографии своей семьи

Часто бывает так, что люди пытаются сделать презентабельное пафосное групповое фото, чтобы было что выложить в социальные сети... Но кто-то начинает корчить рожи, кривляться и дурачиться. Такие друзья есть, наверное, у всех. У собак всё точно также. Собака по имени Кико, очень любит выделяться на групповых снимках. Она даже выработала свою особую «фишку». Когда её семья позирует перед камерой, она всегда причудливо выворачивает голову. Самые милые и забавные фото озорницы Кико и её стаи, далее в обзоре.
Собака не поворачивается спиной, игнорируя фотографа. Она позирует, запрокидывая голову и показывая свою мордочку. На ней так и читается: «А вот как изгибаться я ещё могу!»
Вот как я могу!
Можно считать это очень плохим поведением. Друзья Кико, похоже, вполне довольны её шалостями. По крайней мере, если судить по фотографиям!
Осуждения на мордочках соседок не наблюдается.
«Три рыжих собаки – это финские шпицы», - познакомила со своими питомцами их счастливая хозяйка Эшли Макферсон. «У нас есть Мика, которой три года. Другая рыжая собака - Тофу. Она дочь Мики, ей всего полтора года. Последняя рыжая - это Кико, которой 9 месяцев, и она очень любит озорничать таким образом. Она также дочь Мики. Это просто потрясающие собачки, нахальные... В этом они очень похожи на кошек. Они очень разговорчивы, и им есть что сказать. Это маленькие собаки с огромной душой и весёлым нравом».
Семья.
Мать и сёстры.
Белая собака – это Кая. Эта дама - белая швейцарская овчарка. Ей шесть лет, и она очень любит строить из себя «маму» этой очаровательной компании.
Кая очень любит строить из себя мамочку.
«Кико родилась во время пандемии Covid-19. Она росла во время карантина», - объяснила Макферсон. «Она была щенком-одиночкой, у которой не было однопомётников. Так что её компанией, в которой она выросла, были кошки. Может, поэтому она такой странный персонаж».
Кико родилась и выросла во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Она росла одна среди кошек.
Собак приучили сидеть и позировать перед камерой, но, поскольку Кико всё ещё молодой щенок, она часто чудит. Не может усидеть на одном месте. Её всегда влекут какие-то другие дела. Больше всего Кико любит «портить» фотографии стаи! Она это сама придумала и стала так делать.
Эту забавную «фишку» Кико изобрела сама.
Больше всего на свете озорница любит так чудить.
«Когда я их фотографирую, она смотрит в противоположном направлении. Причём ей нравится вывернуть голову и смотреть не меня вверх ногами! Это причуда её собственного изобретения. Она превратила её в уловку, фирменную «фишку», своего рода», - объяснила хозяйка шаловливой Кико.
На всех снимках это стало её фирменным знаком.
Эти собаки действительно семья, и не только из-за их кровного родства! Они вместе ходят на прогулки и в походы. Два раза в день они гуляют по своему обыкновению.
Финские шпицы невероятно энергичные животные.
«Так как финские шпицы - это гиперэнергичные собаки. Им нужна повышенная активность. Если они будут сидеть дома, они просто с ума сойдут. И меня сведут».
Каждый день собаки активно гуляют и тренируются.
Каждый день владелица тренирует их, просто, чтобы учить их держать себя под контролем. Таким образом прививаются навыки базового послушания.
«Когда я иду на работу, Кико идёт со мной, а другие собаки остаются дома», - сказала Макферсон. «Обычно они потом спят, пока я не вернусь с работы, тогда мы отправляемся на нашу вторую прогулку или в поход».
Кико очень любит сопровождать хозяйку на работу.
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