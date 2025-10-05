7 важных недостатков алабая, древнейшей сторожевой породы

Грозный алабай является если не самой древней, то точно одной из древнейших пород сторожевых собак. Многие граждане решаются на то, чтобы завести такого красавца и у себя в доме. Однако прежде чем идти на такой шаг необходимо хорошенько подумать и тщательно взвесить все «за» и «против». Ведь, как и любая другая порода, гордый и грозный алабай помимо многочисленных достоинств имеет и ряд серьезных недостатков.
1. Большой собаке, большая…
Кушает собака немало. /Фото: gafki.ru.
Скажем там: если в доме есть алабай, то ломать голову над тем, где взять достаточное количество сельскохозяйственных удобрений, больше не нужно. Собака много ест. И оставляет после себя соответствующее количество продуктов жизнедеятельности. Это может стать проблемой, если алабай живет в частном доме или на даче. Смотрите под ноги! И да, приучить породу к одному месту не получится.
2. Ночная опера
Алабай не прочь погавкать. /Фото: YouTube.
Данная порода в целом склонна к тому, чтобы много лаять. Не стесняется алабай устраивать и ночные выступления. Угомонить собаку практически невозможно. Дает о себе знать сторожевое наследие. В конце концов специализируется порода на выпасе домашней скотины и ночевках в поле, где нужно непрерывно отгонять хищников.
3. Нарушитель границы
Нарушитель не уйдет. /Фото: YouTube.
Алабаи очень быстро привыкают к любой домашней живности и ведут себя с ней крайне уважительно. Большинство собак данной породы будет одинаково защищать козу, корову, кота и даже хомяка, как только смекнет, что оно хозяйские. А вот любая посторонняя живность, проникнувшая за периметр участка с высочайшей долей вероятности, будет алабаем придушена и притащена к хозяину в качестве демонстрации.
4. Хоть подушкой закрывай
Или бдит, или храпит. /Фото: knclub.ru.
Если с лаем еще что-то можно сделать, то вот решить проблему с храпом алабая очень сложно. Многие взрослые собаки данной породы храпят так, что складывается впечатление будто бы там, где-то в углу, спит не собака, а целый бурый медведь. А так как алабай или ест, или бдит, или спит, то слушать «симфонию» придется достаточно часто.
5. Неручная собака
Порода должна работать. /Фото: alabai-fan.livejournal.com.
Алабай - это не какая-то декоративная порода. Это порода служебная. А потому собака должна работать с ранних лет. Это важно понимать, если потенциальный хозяин желает любимому питомцу здоровья. Со щенячьего возраста алабая следует хорошо физически напрягать, чтобы у него успели сформироваться достаточно мощные для его скелета мышцы.
6. Запредельный порядок
Все под контролем. /Фото: usobaki.com.
Алабай достаточно остро и нервно реагирует на все новое и непонятное для него. Повышенную активность и возбужденность у собаки может вызывать даже коробка с вещами, оставленная не в том месте. Сторожевая собака будет готова потратить немало времени для того, чтобы убедиться в безопасности подозрительной штуковины.
7. Почетный конвоир
А кто это пришел. /Фото: diesel.elcat.kg.
Алабай будет самым пристальным образом следить за любыми гостями и станет везде следовать за ними по пятам. Даже если это близкие родственники, алабай всегда будет относиться к ним с повышенной долей подозрительности. Впрочем до проявлений агрессии доходит астрономически редко.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии