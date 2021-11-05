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Как сделать откатные ворота своими руками

Как сделать откатные ворота своими руками

Как сделать откатные ворота своими руками

Самодельные откатные ворота имеет смысл делать, если ваш бюджет ограничен. В отличие от заводских конструкций, они обойдутся примерно в 3 раза дешевле. 

Ну а качество сборки будет зависеть уже от вас — насколько ответственно вы подойдете к реализации данной идеи.

Для изготовления откатных ворот обычно используется прямоугольная профильная труба 60х40 мм и 30х20 мм, которые затем свариваются вместе. Однако, как показывает практика, лучше купить готовый Т-образный профиль. 

Как сделать откатные ворота своими руками

Своим личным опытом изготовления и установки откатных ворот поделился с нами автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ». 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо отрезать по размеру Т-образный профиль и прогрунтовать заготовки для нижней части ворот в тех местах, где не будет производиться сварка металла. 

Далее свариваем раму, выставив все заготовки по уровню в горизонтальной плоскости и проверив диагональ.

Как сделать откатные ворота своими руками

Сначала фиксируем заготовки в углах на небольшие прихватки, после чего обвариваем полностью. 

После этого ворота необходимо будет усилить. Для этого ввариваем распорки из профильной трубы размером 30х20 мм. 

Как сделать откатные ворота своими руками

При длине ворот 4 метра достаточно вварить две распорки. Вертикальные распорки нужно усилить горизонтальными поперечинами.

 

Как сделать откатные ворота своими руками

На следующем этапе на противовесной части ворот необходимо будет приварить укосину, которая не даст нижней направляющей деформироваться под собственным весом. В качестве укосины можно взять профильную трубу 40х40 мм. 

Как сделать откатные ворота своими руками

Далее к закладным необходимо приварить ролики для нижней направляющей ворот. После этого надо будет приварить раму к этой нижней направляющей. 

Как сделать откатные ворота своими руками

Как сделать откатные ворота своими руками

В верхней части столба приваривается роликовая направляющая, которая не позволит откатным воротам отклоняться в сторону. 

Как сделать откатные ворота своими руками

Шов между направляющей и нижней частью ворот необходимо промазать клей-герметиком, чтобы внутрь не попала вода. 

Как сделать откатные ворота своими руками

В завершении останется только хорошо зачистить сварные швы, прогрунтовать и покрасить металлическую раму и направляющую. С наружной стороны обшиваем ворота профлистом. 

Как сделать откатные ворота своими руками

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