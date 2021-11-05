Как сделать откатные ворота своими руками

Самодельные откатные ворота имеет смысл делать, если ваш бюджет ограничен. В отличие от заводских конструкций, они обойдутся примерно в 3 раза дешевле.

Ну а качество сборки будет зависеть уже от вас — насколько ответственно вы подойдете к реализации данной идеи.

Для изготовления откатных ворот обычно используется прямоугольная профильная труба 60х40 мм и 30х20 мм, которые затем свариваются вместе. Однако, как показывает практика, лучше купить готовый Т-образный профиль.

Своим личным опытом изготовления и установки откатных ворот поделился с нами автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Основные этапы работ

Первым делом необходимо отрезать по размеру Т-образный профиль и прогрунтовать заготовки для нижней части ворот в тех местах, где не будет производиться сварка металла.

Далее свариваем раму, выставив все заготовки по уровню в горизонтальной плоскости и проверив диагональ.

Сначала фиксируем заготовки в углах на небольшие прихватки, после чего обвариваем полностью.

После этого ворота необходимо будет усилить. Для этого ввариваем распорки из профильной трубы размером 30х20 мм.

При длине ворот 4 метра достаточно вварить две распорки. Вертикальные распорки нужно усилить горизонтальными поперечинами.

На следующем этапе на противовесной части ворот необходимо будет приварить укосину, которая не даст нижней направляющей деформироваться под собственным весом. В качестве укосины можно взять профильную трубу 40х40 мм.

Далее к закладным необходимо приварить ролики для нижней направляющей ворот. После этого надо будет приварить раму к этой нижней направляющей.

В верхней части столба приваривается роликовая направляющая, которая не позволит откатным воротам отклоняться в сторону.

Шов между направляющей и нижней частью ворот необходимо промазать клей-герметиком, чтобы внутрь не попала вода.

В завершении останется только хорошо зачистить сварные швы, прогрунтовать и покрасить металлическую раму и направляющую. С наружной стороны обшиваем ворота профлистом.