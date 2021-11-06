10 возможностей пищевого крахмала, который поможет не только на кухне

Коварный утюг попытался все испортить, но не тут то было. /Фото: 999stories.com

1. Спасение ковра от пятен

Если крахмал окажется под рукой, то ковер не придется менять на новый. /Фото: godwood.com.ua

2. Никакой узел не устоит

Простое решение даже самой сложной проблемы. /Фото: content3.jdmagicbox.com

3. Избавить одежду от следов ожога от утюга

Коварный утюг попытался все испортить, но не тут то было. /Фото: 999stories.com

4. Счастье для детей

Какой ребенок не мечтает рисовать руками? /Фото: greggestbloggest.com

5. Свежесть и чистота

Уборка с крахмалом перейдет на новый уровень. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

6. Природный дезодорант

Сделай сам, сэкономь деньги и сохрани здоровье. /Фото: funtiq.com

7. Справляется даже с пятнами крови

Избавиться от пятен крови не так уж и сложно, если знать секрет с крахмалом. /Фото: golosherson.co.ua

8. Пудра для лица

Полупрозрачная и натуральная пудра для лица, которая сделает макияж еще лучше. /Фото: lux.fm

9. Лечебный эффект

Простое решение распространенной проблемы. /Фото: media.runnerclick.com

10. Борьба с брызгами жира

Уборка на высшем уровне. /Фото: navodynapady.cz