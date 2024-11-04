Винтокрылая элита: 10 самых роскошных вертолетов в мире

Винтокрылые машины – особый вид техники, которая умеет не только быстро доставить по воздуху в нужное место. Вертолет способен садиться и взлетать в таких точках, где не справиться никакому самолету – хоть на крыше дома, хоть на горном склоне или в джунглях. Как и в других видах транспорта, у вертолетов есть сегмент роскоши – полетать в таком аппарате все равно что провести время в пятизвездочном отеле.
Вот десять элитных вертолетов, в которых места занимают звезды и политики первой величины.
1. Eurocopter Mercedes-Benz Style EC145
Eurocopter Mercedes-Benz Style EC145 может взять на борт до восьми пассажиров/ Фото: altitudesmagazine.com
У легкого двухмоторного вертолета Helicopters H145 множество функций. Но когда к разработке дизайна подключилась Mercedes-Benz, появился VIP-вариант вертолета, который был вдохновлен люксовыми автомобилями бренда.
Салон геликоптера может предложить роскошный интерьер с кожаными сиденьями, ковровым покрытием, регулируемым освещением и новейшей системой развлечений в полете. Вертолет EC145 берет на борт до восьми пассажиров, его экипаж состоит из двух пилотов. Скорость машины – 246 км/час, а дальность полета – 680 км.
2. Bell Nexus
Bell Nexus, беспилотное аэротакси/ Фото: evtol.news
Представитель городской аэромобильности, вертолет Bell Nexus компании Bell Helicopter с системой вертикального взлета и посадки, имеет гибридную или электрическую силовую установку и компьютерное управление. Подъем в воздух совершается с помощью нескольких канальных вентиляторов.
По сути, это беспилотное аэротакси, которое безопасно и без пробок за несколько минут доставит в нужную точку. Аппарат способен сесть на небольшую вертолетную площадку 11х11 метров. Он готов взять на борт четверых пассажиров, дальность полета составляет 240 км, а скорость полета винтокрыла – 240 км/час.
Bell Nexus – пока еще только концепт, но у него большие перспективы в военной и логистической сферах.
3. BELL FCX-001
Кабина BELL FCX-001 снабжена установкой с ИИ и дополненной реальностью/ Фото: techcult.ru
Футуристический летательный аппарат от компании Bell Helicopter возьмет на борт до 12 пассажиров. В воздух FCX-001 поднимают пять «трансформирующихся» лопастей основного винта. Они позволяют кончику каждой лопасти перемещаться между различными режимами полета, что снижает уровень шума и делает вертикальный взлет и посадку более эффективными.
В хвостовую балку встроена система противодействия крутящему моменту для управления вектором тяги. У пилота цифровая кабина с ИИ и дополненной реальностью – по сути, он только выполняет роль офицера безопасности в полете. Для пассажиров предлагаются трансформация сидений, регулируемые светодиодное освещение и вентиляция.
4. Airbus ACH130 Aston Martin Edition
Airbus ACH130 Aston Martin Edition с плавными линиями и панорамным стеклом/ Фото: autoexpress.co.uk
Вертолет – специальная версия Aston Martin Edition, в которой воплощен дизайн автомобильного бренда элитных автомобилей. В итоге родился красивый вертолет, шестиместный салон которого повторяет дизайн люксового авто. К услугам пассажиров – комфортные и роскошные кресла с отделкой тисненой натуральной кожей и перфорацией.
Внешне вертолет отличают плавные линии, панорамное стекло, а инновационный хвостовой винт Fenestron не только придает ему динамичный вид, но и улучшает характеристики машины. Винт снижает шум и обеспечивает быстроту и плавность полета. Скорость летательного аппарата – 248 км/час, в его силах – четыре часа полета и дальность 248 км.
5. Sikorsky S-76 Spirit
Sikorsky S-76 Spirit может поднять в воздух до 13 пассажиров/ Фото: helicopter.su
Производитель вертолетов из США Sikorsky известен своими военными машинами, но он производит не только их. Специально для гражданских был разработан S-76 Spirit. Первые вертолеты использовались на морских нефтяных платформах, а после они укрепились в VIP-секторе.
С 2022 года эта модель не производится, поэтому дизайнеры принялись переделывать и совершенствовать S-76 Spirit.
Летающие машины воплощают в себе максимальный комфорт и роскошь. Салон отделан ореховым деревом и имеет ковровое покрытие, для комфортного полета есть кондиционер и спутниковая связь. Аппарат поднимает в воздух до 13 пассажиров, в креслах пилотов – экипаж из двух человек. Его крейсерская скорость достигает 259 км/час, лететь вертолет может 813 км.
6. Sikorsky S92 G-LAWX
Общая высота Sikorsky S92 G-LAWX составляет 5,5 метра/ Фото: aviapages.com
Для двухмоторного среднего вертолета Sikorsky S92 характерна универсальность. Военный вариант вмещает 22 десантника, а гражданский – 16 пассажиров. Благодаря тому, что вертолет большой и вместительный, в салоне, похожем на первоклассный лайнер, комфортно – общая высота машины составляет 5,5 метра.
Перенесенный вперед центр тяжести позволяет аппарату лететь ровно, а длинный фюзеляж освобождает место для дополнительного ряда из трех сидений. Винтокрыл способен преодолевать воздушное пространство с крейсерской скоростью 280 км/час, дальность полета составляет 998 км.
7. Airbus H160
Airbus H160 всегда находится в горизонтальном положении/ Фото: helicopassion.com
В разработке вертолета задействованы 68 патентов на самые современные инновационные технологии. Здесь есть авионика Helionix, наклонный винт Fenestron для плоского положения в полете, шумопоглощающие лопасти ротора Blue Edge. Те, кому посчастливится полетать на H160, удивятся просторному расположению кресел и большим окнам с отличным обзором.
Даже при зависании и посадке машина не будет клевать носом – она всегда находится в горизонтальном положении. Вертолет проектировался так, чтобы не возвращаться для обслуживания на базу, к его системам легко добраться.
Расход топлива ниже на 18%, а шумность лопастей – ниже на 50%, чем у предшественников. В H160 разместятся 12 пассажиров, управляют им два пилота. Скорость составляет 287 км/час при дальности полета 850 км.
8. Eurocopter X3
Eurocopter X3 может развить скорость до 472 км в час/ Фото: welt.de
Винтокрыл от компании Eurocopter был задуман для больших скоростей, и он надежды оправдал. Для X3 скорость 410-430 км/час – не предел, вертолет сумел разогнаться до 472 км/час, что стало мировым рекордом 2013 года. Такая скорость стала возможна из-за особой конструкции X3.
У гирокоптера нет хвостового винта, зато есть пятилопастный несущий винт. В дополнение к нему на крыльях есть пропеллеры с пятью лопастями.
Хотя конструкция Eurocopter X3 позволяет скорость и вертикальный взлет, дальше производства демонстрационной версии в одном экземпляре дело не пошло. Прототип будет разрабатываться в ближайшем будущем и станет полезной техникой для военного и коммерческого использования.
9. Marine One
Вертолет Корпуса морской пехоты США Marine One/ Фото: defensenews.com
Для перемещения президента США по воздуху есть военные вертолеты Корпуса морской пехоты. Хотя таких машин в эскадрилье всего 19, тот, на борту которого летит президент, получает позывной Marine One. Для безопасности первого лица вылетает сразу несколько идентичных с виду машин, они постоянно маневрируют и перестраиваются в воздухе.
Устаревающий парк вертолетов заменен на более новые средние аппараты Agusta Westland EH101, производства Великобритании и Италии. В Штатах вертолет модифицируют, и он получает новое обозначение VH-71 Kestrel.
10. Starling Jet
Starling Jet, вероятно, сможет подняться до 9100 метров/ Фото: topwar.ru
Разработкой летательных аппаратов будущего занимается британская стартап-компания ARC Aerosystems, которая предложила роскошный пассажирский вертолет на электрической тяге с вертикальным взлетом. Это Starling Jet с футуристическим дизайном, вмещающий в свой салон 10 пассажиров.
Летательный аппарат оснащен тремя реактивными двигателями, два из которых закреплены на крыльях. Ожидается, что скорость машины составит 740 км/час, а дальность ее полета – до 1500 км, при том, что в воздух аппарат может подняться на 9100 метров. Взять на борт машина сможет до 5 пассажиров.
Starling Jet будет задействован для коротких деловых и роскошных полетов, а сесть он сможет на любой посадочной площадке – на крыше, парковке или в вертипорте.
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