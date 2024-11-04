Винтокрылая элита: 10 самых роскошных вертолетов в мире

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Винтокрылые машины – особый вид техники, которая умеет не только быстро доставить по воздуху в нужное место. Вертолет способен садиться и взлетать в таких точках Новости СМИ2



Винтокрылые машины – особый вид техники, которая умеет не только быстро доставить по воздуху в нужное место. Вертолет способен садиться и взлетать в таких точках , где не справиться никакому самолету – хоть на крыше дома, хоть на горном склоне или в джунглях. Как и в других видах транспорта, у вертолетов есть сегмент роскоши – полетать в таком аппарате все равно что провести время в пятизвездочном отеле.

1. Eurocopter Mercedes-Benz Style EC145

Eurocopter Mercedes-Benz Style EC145 может взять на борт до восьми пассажиров/ Фото: altitudesmagazine.com

2. Bell Nexus

Bell Nexus, беспилотное аэротакси/ Фото: evtol.news

3. BELL FCX-001

Кабина BELL FCX-001 снабжена установкой с ИИ и дополненной реальностью/ Фото: techcult.ru

4. Airbus ACH130 Aston Martin Edition

Airbus ACH130 Aston Martin Edition с плавными линиями и панорамным стеклом/ Фото: autoexpress.co.uk

5. Sikorsky S-76 Spirit

Sikorsky S-76 Spirit может поднять в воздух до 13 пассажиров/ Фото: helicopter.su

6. Sikorsky S92 G-LAWX

Общая высота Sikorsky S92 G-LAWX составляет 5,5 метра/ Фото: aviapages.com

7. Airbus H160

Airbus H160 всегда находится в горизонтальном положении/ Фото: helicopassion.com

8. Eurocopter X3

Eurocopter X3 может развить скорость до 472 км в час/ Фото: welt.de

9. Marine One

Вертолет Корпуса морской пехоты США Marine One/ Фото: defensenews.com

10. Starling Jet

Starling Jet, вероятно, сможет подняться до 9100 метров/ Фото: topwar.ru