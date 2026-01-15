Истории людей, кардинально изменивших свою жизнь

Кто-то мечтает начать жизнь с нового года, кто-то с понедельника, а чья-то жизнь настолько беспросветна, что ему все равно, к какому дню календаря будет привязано начало новой жизни. Новогодние зароки такая же неотъемлемая часть торжества как елка. В основном дело доходит только до воспоминаний да обещания оставить вредные привычки.

И только малая толика разумного человечества способна понять, что череда поступков или однажды сделанный выбор может повлиять на то, где вы окажетесь в конце жизненного пути. Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось, и забывают, чтобы перемены произошли в будущем, необходимо стать этой переменой в настоящем. Нас окружает много чудес, носителями которых являются сами люди, и подтверждение тому множество историй реальных людей, чья жизнь кардинально поменялась благодаря … *** Чаще всего, к сожалению , чтобы переосмыслить образ жизни, человеку приходится столкнуться с трудностями. Будучи 16-летним подростком, Квейси Мфуме потерял мать, его отец покинул многодетное семейство еще раньше, а к 20-ти годам так и не закончивший школу чернокожий мальчик был уже отцом пятерых детей от разных женщин. И вряд ли это была тщательно продуманная политтехнологами предвыборная кампания. Только лишь в двадцать с хвостиком лет Мфуме понял, что жизнь необходимо менять. Через четыре года после поступления в колледж он окончил Университет Джона Хопкинса, а еще позже был избран в городской совет Балтимора, Конгресс, а затем стал главой Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.*** Джорджия Дуранте родилась и выросла в Рочестере, штат Нью-Йорк. Она начала свою модельную карьеру, когда ей было всего 13 лет. Потрясающая внешность девушки помогла ей попасть на первую полосу популярного женского журнала, но она же стала причиной неудачного замужества с бандитом, ради которого красотка оставила свою карьеру, и в чьей шайке работала водилой. К счастью, Дюранте удалось взять контроль над своей жизнью в свои руки. Она развелась с мужем и развернула свое каскадерское мастерство лицом к законопослушному кинематографу. *** Фрэнк Абигней, ныне американский эксперт в области документарной безопасности, а в юношестве мошенник международного масштаба, уже в 16 лет успешно подделывающий и обналичивающий чеки. За пять лет преступной деятельности его фальшивые чеки на общую сумму 2,5 млн долларов оказались в обращении 26 стран мира. Скрываясь от уголовного преследования, Абигнейл также проявил удивительные способности в перевоплощении, выдавая себя за пилота авиалиний, профессора социологии, врача , адвоката и т. п. Поймать мошенника смогли лишь в 1969 году во Франции. Но отсиживать положенный срок в тюрьме ему не хотелось, поэтому ныне сотрудничает с ФБР по выявлению имевшихся в обороте подделок, а также их изготовителей. Так что горбатого не только могила способна исправить. *** После нескольких лет борьбы с раком, желание жить у Морри Бугаарта поуменьшилось. Но вскоре жизнь обрела новый смысл. Он начал вязать шапки для бездомных, и его взгляд на жизнь поменялся. «У Бога есть план для каждого. И план это всегда благ и совершенен. Чтобы понять это, необходимо просто начать что-то делать. Я просто начал делать то, что мне нравилось, чтобы помочь людям», — говорил Бугаарт. За последние 15 лет жизни, перед тем, как покинуть этот мир, он связал более 8000 шляп для бездомных, доказав, что никогда не поздно изменить свою жизнь. *** Каждый день миллионы беззаботных людей проходят мимо сотен безработных. Адам Август, 28-летний бизнесмен, несколько дней подряд по пути на работу сталкивался с одним и тем же нищим, и что-то заставило успешного молодого человека угостить бродягу обедом, в ходе которого он выяснил, как его зовут и печальные обстоятельства, приведшие того на улицу. Адам посчитал, что дать кусок хлеба это хорошо, но еще лучше будет помочь бедняге получить работу в крупнейшей сети супермаркетов, что и было осуществлено тогда же. *** Если бы вы жили в Санта-Монике, в Калифорнии, то, скорее всего, встречались бы с королевой Мими. Мари Элизабет Хайст обладает удивительно жизнерадостным мироощущением, способным заразить любого, столкнувшегося с этой дамочкой в прачечной самообслуживания, в которой она, кстати, проживала до недавнего времени и где встретилась с Заком Галифианакисом, который не смог не восхититься чистым и благодарным Богу сердцем женщины , прожившей весьма нелегкую жизнь. Галифианакис не смог пройти мимо этого чуда и купил Мими квартиру через дорогу от прачечной, в которой та проживала последнее время. *** Пока все ноют, что только богатенькие могут учиться в престижных вузах, а уж чтобы попасть в элитное учебное заведение необходимо родиться с золотыми ложечками во всех труднодоступных местах. Но Лиз рано оставшаяся сиротой начала свой путь в образовании с обычной общеобразовательной средней школы, но ее страсть к знаниям привела ее в Гарвард. *** Фрэнк О’Ди уже в 13 лет распробовал вкус алкоголя, и к достижению совершеннолетия, когда уже можно пить на законных основаниях, все признаки конченого алкоголика у него уже были. Такой образ жизни родители не поддержали, и выгнали сына на улицу, где он успешно достиг самого дна. Но изменения в жизни начались для О’Ди с посещения группы анонимных алкоголиков. Потом была работа на добровольных началах в политической кампании, где он ивстретил своего будущего делового партнера Тома Каллигана, вместе с которым они создали одну из крупнейших сетей кофеен в Канаде. *** Возможно, только неординарная личность способна пережить и превратить выпавшие не ее долю борьбу, трудности и боль во что-то позитивное. Джиму Керри, американскому актеру, когда-то пришлось бросить школу, чтобы помочь семье. Его детство прошло не в детском саду, а в скитаниях по стране в маленьком трейлере. Но несмотря на все трудности, надежда его не оставляла. Более того, как признает сам комик, именно те трудные времена помогли ему по-настоящему понять ценность юмора. *** Жизнь Криса Гарднера рухнула в одночасье, когда его жена ушла от него, оставив безработного мужчину с их маленьким сыном на руках. На этом приключения не закончились, его выселили из жилья и им приходилось ночевать на станциях метро, чтобы выжить. Но Гарднер не позволил обстоятельствам сломить его. Первым шагом к успеху стала неоплачиваемая стажировку в престижной брокерской фирме, а в последний раз его видели мультимиллионером на Уолл-стрит. *** Супружеская пара Шупбек со дня свадьбы мечтали только об одном – родить ребенка. Но каждый отрицательный тест на беременность заколачивал очередной гвоздь в гроб их мечты. И когда они уже собирались сдаться, Господь благословил их малышом, который через несколько месяцев после рождения перестал дышать и умер во сне. Трудно представить себя на месте несчастных родителей, долгожданное счастье которых оставило их так внезапно. Но вместо того, чтобы впасть в депрессию и утонуть в слезах от жалости к самим себе, они стали основателями международное движение. Девятого числа каждого месяца они выходят на улицу и празднуют день рождения сына, совершая доброе дело и даря открытку с его фотографией. *** Турия Питт наслаждалась жизнью супермодели до тех пор, пока в 2011 году не попала в ловушку во время пожара. Чтобы исправить последствия несчастного случая понадобилось почти три года бесконечных операций. Получив ужасные ожоги и потеряв семь пальцев, модель одновременно с этим потеряла желанием жить. Но переступив через свою беду, бывшая красавица посвятила свою жизнь работе в гуманитарной организации, предоставляющей бесплатную реконструктивную хирургию пострадавшим, помогая собирать средства для благотворительного фонда. *** Когда 72-летнего Брэда Голда уволили с должности старшего менеджера в ресторане, где он десятилетия ежедневно выполнял свои обязанности, ему не показалось, что его жизнь окончена. «В этот момент я понял, что пришло время реализовать свою давнюю мечту — иметь собственный ресторан», — сказал Голд. Немного удачи и много решимости понадобилось начинающему бизнесмену, чтобы осуществить свою мечту. *** Возможно, не стоит ждать увольнения, пожара, трагедии, смерти или войны, чтобы что-нибудь поменять в своей жизни и жизни окружающих. Потому что , если человек не хочет добровольно учиться жить правильно, то ему все равно придется это сделать в конце концов, но уже другой ценой.