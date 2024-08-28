«Да будет свет!»: как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Если бы не Томас Эдисон и его 2000 попытки создать лампочку, наш с вами быть сегодня мало бы отличался от современных бородатых чудаков Амишей, которые не признают электричества и силы круче лошадиной. Одно изобретение положило начало целой революции, новому витку технического прогресса., иногда и это благо цивилизации способно доставить немало хлопот. К примеру, перегореть. А то и вовсе лопнуть, застряв цоколем в патроне. Главное, без паники: существует несколько способов, как аккуратно извлечь лампочку без риска и лишних повреждений.
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Наверное, многие сталкивались с отвратительной ситуацией, когда лампочка перегорела в самый неподходящий момент. Хуже может быть только одно: если при этом она еще и застряла в патроне. Что делать? Для начала, успокоиться и побежать за… скотчем. Нет, не в качестве алкогольного успокоительного. Но без липкой ленты вам не обойтись.
Шаг 1: обязательно выключите свет
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
В идеале, пробки лучше также перевести в режим «выкл». Подождите хотя бы 2 минуты, чтобы лампочка полностью остыла, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.
Шаг 2: скотч
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Отрежьте фрагмент широкого скотча примерно в 60 см длиной. Аккуратно соедините концы ленты между собой, чтобы получилось кольцо. Аккуратно: разные участки ленты так и будут норовить склеиться друг с другом.
Шаг 3: «лассо»
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Аккуратно поместите кольцо из липкой ленты вокруг застрявшей лампочки. С обеих сторон соедините концы скотча между собой, как показано на фото. Это – ваши «рычаги».
Шаг 4: вращайте
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Медленно, по часовой стрелке проворачивайте ленту с лампочкой внутри, удерживая оба «рычага» большим и указательным пальцем.
Готово!
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Возьмите пластиковую бутылку, открутите крышку и подогрейте горлышко над огнем зажигалки, пока пластик не станет плавиться.Не забывайте, что свет по-прежнему должен быть отключен.
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Возьмите бутылку и вставьте её горлышком прямиком в патрон с застрявшим цоколем. Подождите немного, чтобы пластик остыл, и аккуратно проворачивая бутылку, достаньте её вместе с заевшей деталью.
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона
Да будет свет!
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