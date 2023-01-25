5 зловещих историй о детях-убийцах

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Публикуем несколько историй, которые доказывают, что тяга к преступлению иногда рождается вместе с человеком.



1. Джесси Померой







Джесси Померой • AP Photo







Отец избивал мальчика, предварительно раздев догола. Агрессия Джесси в подростковом возрасте была направлена на детей младшего возраста. В 12 лет он привязал мальчика по имени



Вскоре после его освобождения разразился новый скандал: Помероя обвинили в убийстве двух девочек. Тело одной жертвы, Мэрри Карран, обнаружили в подвале дома, где он проживал с семьей, другую девочку нашли изуродованной и расчлененной в пригороде Бостона.



Джесси приговорили к смертной казни, однако исполнение приговора отложили из-за его юного возраста. Чуть позже меру наказания изменили, приговорив Помероя к пожизненному сроку в одиночной камере. Он скончался в 1932 году в возрасте 72 лет.

2. Мэри Белл

Очаровательная







Мэри Белл





Она родилась в Ньюкасле в 1957 году. Мэри росла в неблагополучной семье, отец её не работал, а мать страдала психическими расстройствами и однажды пыталась отравить дочь таблетками. По другим сведениям, она предлагала Мэри мужчинам, когда той было всего 4 года.



Жестокая натура девочки обнаружилась рано: в возрасте 11 лет она вместе с 13-летней подружкой совершила два убийства с перерывом в несколько месяцев. Маленькие



Суд признал ее виновной в непредумышленном убийстве и учел смягчающее обстоятельство — врачи диагностировали у Мэри психопатическое отклонение. Она была освобождена в 1980-м году и сейчас проживает в Великобритании под новым именем и фамилией.

3. Аркадий Нейланд







Аркадий Нейланд





Нейланд родился в Ленинграде в 1949 году в простой семье. Он рано начал убегать из дома, состоял на учете в детской комнате милиции. В 12-летнем возрасте мать сдала Аркашу в интернат, откуда он вскоре бежал.



После очередного задержания за кражу, Нейланд решился на «крупное дело» — ограбление и убийство. Как он впоследствии говорил на суде, ему хотелось добыть денег и уехать в Сухуми, чтобы «начать новую жизнь».



27 января Нейланд под видом работника почты проник в квартиру, где находилась 37-летняя домохозяйка Лариса Купреева и ее трехлетний сын. Нейланд зарубил женщину и ребенка топором, который предварительно украл у родителей.



30 января убийцу задержали в Сухуми. Он не отпирался, признался в содеянном и помогал следствию, надеясь, что ему «всё простят» как малолетнему.



Судебный процесс над Нейландом привлек внимание не только в СССР, но и за границей. Подростка приговорили к смертной казни, несмотря на то, что ему было всего 15 лет, и расстреляли.

4. Джон Венелбс и Роберт Томпсон

Эти 10-летние мальчики виновны в смерти трехлетнего мальчика Джеймса Патрика Балджера. Мать оставила ребенка без присмотра в супермаркете, где его и заметили Венелбс и Томпсон. Они увели ребенка, зверски избили его железным прутом и камнями, после чего измазали малыша краской и бросили на рельсы, надеясь, что им удастся представить все как несчастный случай. Преступление удалось раскрыть благодаря записи с камеры







Суд состоялся в 1993 году, мальчиков приговорили к 10-летнему заключению, однако выпустили досрочно. В марте 2010 Венелбс вновь попал в тюрьму за нарушение условий досрочного освобождения. Местонахождение второго убийцы, Томпсона, держится властями Великобритании в секрете.





5. Грэм Янг







Грэм Янг





Янг был одарённым ребенком, который рано начал интересоваться наукой. Мать Грэма умерла, когда ему было всего три месяца, мальчик рос в семье тёти, пока его не забрал к себе отец, женившийся



Янг отлично учился и однажды получил от отца подарок — набор химикатов для проведения опытов. С тех пор Грэма не раз замечали за странным занятием — он рылся в помойках в надежде найти ингредиенты для ядов. Янг ставил эксперименты на мышах и лягушках, а потом и на своем школьном товарище. Однажды мачеха нашла у него пузырек с готовым ядом и потребовала прекратить опасные опыты. Тогда мальчик начал добавлять сурьму в её еду. Вскоре мачеха умерла, а Грэма задержали по подозрению в убийстве.



Доказать ничего не удалось — тело женщины кремировали, провести экспертизу не представлялось возможным. Янг продолжал свои эксперименты, подсыпая отраву в еду отца и одноклассника. Вскоре родственники стали подозревать мальчика.



Полиция снова задержала Грэма, который долго не отпирался и начал хвастаться своими знаниями и преступлениям. На суде он заявил, что осознавал, что поступает «не очень хорошо»



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Агрессия Джесси в подростковом возрасте была направлена на детей младшего возраста. В 12 лет он привязал мальчика по имени Пэйн к перекладине и избил его до потери сознания. В 1872 году подверг пыткам ещё троих детей. Тогда же полиции удалось поймать подростка, и его отправили в исправительную школу.Вскоре после его освобождения разразился новый скандал:Тело одной жертвы, Мэрри Карран, обнаружили в подвале дома, где он проживал с семьей, другую девочку нашли изуродованной и расчлененной в пригороде Бостона.Джесси приговорили к смертной казни, однако исполнение приговора отложили из-за его юного возраста. Чуть позже меру наказания изменили, приговорив Помероя к пожизненному сроку в одиночной камере. Он скончался в 1932 году в возрасте 72 лет.Очаровательная девчушка Мэри Белл получила прозвище «порождение дьявола» и «ребёнок-монстр».Она родилась в Ньюкасле в 1957 году. Мэри росла в неблагополучной семье, отец её не работал, а мать страдала психическими расстройствами и однажды пыталась отравить дочь таблетками. По другим сведениям, она предлагала Мэри мужчинам, когда той было всего 4 года.Жестокая натура девочки обнаружилась рано:Маленькие мальчики 3-х и 4-х лет были задушены. На теле одного из них Мэри вырезала свои инициалы.Суд признал ее виновной в непредумышленном убийстве и учел смягчающее обстоятельство — врачи диагностировали у Мэри психопатическое отклонение. Она была освобождена в 1980-м году и сейчас проживает в Великобритании под новым именем и фамилией.Нейланд родился в Ленинграде в 1949 году в простой семье. Он рано начал убегать из дома, состоял на учете в детской комнате милиции. В 12-летнем возрасте мать сдала Аркашу в интернат, откуда он вскоре бежал.После очередного задержания за кражу, Нейланд решился на «крупное дело» — ограбление и убийство. Как он впоследствии говорил на суде, ему хотелось добыть денег и уехать в Сухуми, чтобы «начать новую жизнь».27 января Нейланд под видом работника почты проник в квартиру, где находилась 37-летняя домохозяйка Лариса Купреева и ее трехлетний сын.30 января убийцу задержали в Сухуми. Он не отпирался, признался в содеянном и помогал следствию, надеясь, что ему «всё простят» как малолетнему.Судебный процесс над Нейландом привлек внимание не только в СССР, но и за границей. Подростка приговорили к смертной казни, несмотря на то, что ему было всего 15 лет, и расстреляли.Эти 10-летние мальчики виновны в смерти трехлетнего мальчика Джеймса Патрика Балджера. Мать оставила ребенка без присмотра в супермаркете, где его и заметили Венелбс и Томпсон.надеясь, что им удастся представить все как несчастный случай. Преступление удалось раскрыть благодаря записи с камеры видеонаблюдения в супермаркете.Суд состоялся в 1993 году, мальчиков приговорили к 10-летнему заключению, однако выпустили досрочно. В марте 2010 Венелбс вновь попал в тюрьму за нарушение условий досрочного освобождения. Местонахождение второго убийцы, Томпсона, держится властями Великобритании в секрете.Янг был одарённым ребенком, который рано начал интересоваться наукой. Мать Грэма умерла, когда ему было всего три месяца, мальчик рос в семье тёти, пока его не забрал к себе отец, женившийся повторно Янг отлично учился и однажды получил от отца подарок — набор химикатов для проведения опытов. С тех пор Грэма не раз замечали за странным занятием — он рылся в помойках в надежде найти ингредиенты для ядов. Янг ставил эксперименты на мышах и лягушках, а потом и на своем школьном товарище.Вскоре мачеха умерла, а Грэма задержали по подозрению в убийстве.Доказать ничего не удалось — тело женщины кремировали, провести экспертизу не представлялось возможным. Янг продолжал свои эксперименты, подсыпая отраву в еду отца и одноклассника. Вскоре родственники стали подозревать мальчика.Полиция снова задержала Грэма, который долго не отпирался и начал хвастаться своими знаниями и преступлениям. На суде он заявил, что осознавал, что поступает «не очень хорошо» , однако не мог остановиться. Янга признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую больницу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

Пожалуй, одним из самых жестоких детей-убийц является Джесси Померой по прозвищу «Мраморный глаз». Внешность у маленького маньяка была соответствующая — заячья губа и бельмо на глазу. Померой родился в Бостоне в 1859 году.