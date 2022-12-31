Интроверты оценивают себя объективнее, чем экстраверты

В самом деле, согласно новому исследованию, если вы достаточно открытый человек, то, скорее всего, вы столкнетесь с «парадоксом дружбы». Парадокс дружбы заключается в том, что вы, вероятнее всего, дружите с кем-то, кто имеет больше друзей, чем с людьми, у которых друзей меньше.
Социализированные люди, как правило, имеют больше друзей. И это означает, что они непропорционально представлены в социальных сетях, то есть в любой социальной сети больше экстравертов, чем их процент от населения в целом.
Исследование Tuck Business School Дартмутского колледжа выводит этот так называемый парадокс дружбы за рамки чистой математики.
Исследователи зафиксировали появление в развивающихся социальных сетях нового класса студентов. Мало того, исследования показывают, что существует смещение экстраверсии в реальных сетях, и этот эффект более ярко выражен среди общительных людей.
«Если вы экстраверт, то действительно можете иметь искаженное представление о других людях в целом, — говорит исследователь Даниэль Фейлер, — если же вы очень замкнуты, то представление будет довольно точным».
Исследователи пришли к этому выводу, изучая взаимодействие двух ключевых факторов в формировании социальных сетей.
Они рассматривали экстраверсию, которая связана с популярностью, и гемофильность в свете идеи, что люди со схожим уровнем экстраверсии с большей вероятностью станут друзьями. Ведущим фактором является гемофильность. Так как дружелюбные люди чаще контактируют с другими экстравертами, их сети в среднем больше. Интроверты, с другой стороны, более вероятно, формируют дружеские отношения с другими интровертами. В их сетях все еще наблюдается «парадокс дружбы», но в меньшей степени.
Полученные данные свидетельствуют о том, что есть перекос, и многие полагают, что они более экстраверты, чем есть на самом деле, а интроверты лучше социально осведомлены, чем экстраверты. «Выводы о социальных нормах основаны на людях, с которыми мы взаимодействуем. И если это так, то мы должны считать, что наша социальная сеть — необъективная выборка», — говорит Фейлер.
Исследование было проведено осенью 2012 года в новых социальных сетях на 284 студентах. Каждый студент обследовался дважды, один раз через пять недель после ориентировки, и еще раз через 11 недель.
Студентам дали список их группы и попросили указать людей, с которыми они общаются. После второго опроса студенты выполнили Big Five Inventory — очень подробный тест, предназначенный для оценки личностных качеств, в том числе и экстраверсии.
По большей части, эти данные показали то, что и ожидалось, — смещение экстраверсии существует и более выражено в сетях экстравертов. Степень смещения вызвала удивление: «Перекос становится действительно экстремальным», — говорит Фейлер.
По словам исследователей, глубокие интроверты составляют лишь один процент населения и, вероятно, есть сети, которые являются репрезентативными для населения в целом.
Остальные же смотрят на наш социальный мир через искаженный объектив — своего рода кривое зеркало, которое заставляет нас чувствовать себя менее любимыми, чем наши друзья.
Это, по данным исследования, создает впечатление, что другие люди более социализированы, чем это есть на самом деле.
«Многие из интровертов задаются вопросом: «Я нормальный? — говорит Фейлер, — а наши исследования показывают, что вы, вероятно, более нормальны, чем думаете».
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