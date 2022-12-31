Интроверты оценивают себя объективнее, чем экстраверты

В самом деле, согласно новому исследованию, если вы достаточно открытый человек, то, скорее всего, вы столкнетесь с «парадоксом дружбы». Парадокс дружбы заключается в том, что вы, вероятнее всего, дружите с кем-то, кто имеет больше друзей, чем с людьми, у которых друзей меньше.









Социализированные люди, как правило, имеют больше друзей. И это означает, что они непропорционально представлены в социальных сетях, то есть в любой социальной сети больше экстравертов, чем их процент от населения в целом.



Исследование Tuck Business School Дартмутского колледжа выводит этот так называемый парадокс дружбы за рамки чистой математики.



Исследователи зафиксировали появление в развивающихся социальных сетях нового класса студентов. Мало того, исследования показывают, что существует смещение экстраверсии в реальных сетях, и этот эффект более ярко выражен среди общительных людей.









Даниэль Фейлер



