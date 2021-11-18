Сюрреалистические иллюстрации, которые вводят зрителей в заблуждение

Арбуз. Автор: Randy Lewis.
Порой фантазия настолько безгранична, что её обладателю можно только позавидовать. Ломая грани человеческого сознания и путая мысли, графический дизайнер Рэнди Льюис (Randy Lewis) при помощи всемогущего Photoshop и других программ, создал серию сюрреалистических работ, в которых соединил между собой несколько абсолютно разных предметов. В итоге получились достаточно алогичные изображения, позволяющие разыграться воображению.
Нож для резки пиццы. Автор: Randy Lewis.
Бильярд. Автор: Randy Lewis.
Гамбургер. Автор: Randy Lewis.
Картошка фри? Автор: Randy Lewis.
Зубная паста. Автор: Randy Lewis.
Золотые рыбки. Автор: Randy Lewis.
Гроздь винограда. Автор: Randy Lewis.
Овечка. Автор: Randy Lewis.
Змея. Автор: Randy Lewis.
Экзотический фрукт. Автор: Randy Lewis.
Ёжик. Автор: Randy Lewis.
Яблоко. Автор: Randy Lewis.
Ёлочная игрушка. Автор: Randy Lewis.
Боксёр. Автор: Randy Lewis.
Сосиска. Автор: Randy Lewis.
Бабочка. Автор: Randy Lewis.
Букет. Автор: Randy Lewis.
Пони - тоже кони, или всё-таки нет? Автор: Randy Lewis.
Поп-корн. Автор: Randy Lewis.
На пляже. Автор: Randy Lewis.
Боулинг. Автор: Randy Lewis.
Качеля. Автор: Randy Lewis.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии