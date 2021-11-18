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Сюрреалистические иллюстрации, которые вводят зрителей в заблуждение


Арбуз. Автор: Randy Lewis.

Арбуз. Автор: Randy Lewis.

Порой фантазия настолько безгранична, что её обладателю можно только позавидовать. Ломая грани человеческого сознания и путая мысли, графический дизайнер Рэнди Льюис (Randy Lewis) при помощи всемогущего Photoshop и других программ, создал серию сюрреалистических работ, в которых соединил между собой несколько абсолютно разных предметов. В итоге получились достаточно алогичные изображения, позволяющие разыграться воображению.

Нож для резки пиццы. Автор: Randy Lewis.

Нож для резки пиццы. Автор: Randy Lewis.

 
Бильярд. Автор: Randy Lewis.

Бильярд. Автор: Randy Lewis.

 
Гамбургер. Автор: Randy Lewis.

Гамбургер. Автор: Randy Lewis.

 
Картошка фри? Автор: Randy Lewis.

Картошка фри? Автор: Randy Lewis.

 
Зубная паста. Автор: Randy Lewis.

Зубная паста. Автор: Randy Lewis.

 
Золотые рыбки. Автор: Randy Lewis.

Золотые рыбки. Автор: Randy Lewis.

 
Гроздь винограда. Автор: Randy Lewis.

Гроздь винограда. Автор: Randy Lewis.

 
Овечка. Автор: Randy Lewis.

Овечка. Автор: Randy Lewis.

 
Змея. Автор: Randy Lewis.

Змея. Автор: Randy Lewis.

 
Экзотический фрукт. Автор: Randy Lewis.

Экзотический фрукт. Автор: Randy Lewis.

 
Сюрреалистические иллюстрации, которые вводят зрителей в заблуждение

Ёжик. Автор: Randy Lewis.

 
Яблоко. Автор: Randy Lewis.

Яблоко. Автор: Randy Lewis.

 
Сюрреалистические иллюстрации, которые вводят зрителей в заблуждение

Ёлочная игрушка. Автор: Randy Lewis.

 
Боксёр. Автор: Randy Lewis.

Боксёр. Автор: Randy Lewis.

 
Сосиска. Автор: Randy Lewis.

Сосиска. Автор: Randy Lewis.

 
Бабочка. Автор: Randy Lewis.

Бабочка. Автор: Randy Lewis.

 
Букет. Автор: Randy Lewis.

Букет. Автор: Randy Lewis.

 
Пони - тоже кони, или всё-таки нет? Автор: Randy Lewis.

Пони - тоже кони, или всё-таки нет? Автор: Randy Lewis.

 
Поп-корн. Автор: Randy Lewis.

Поп-корн. Автор: Randy Lewis.

 
На пляже. Автор: Randy Lewis.

На пляже. Автор: Randy Lewis.

 
Боулинг. Автор: Randy Lewis.

Боулинг. Автор: Randy Lewis.

 
Качеля. Автор: Randy Lewis.

Качеля. Автор: Randy Lewis.

 

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Сюрреалистические иллюстрации, которые вводят зрителей в заблуждение

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Сюрреалистические иллюстрации, которые вводят зрителей в заблуждениеПодписаться на мой Instagram
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