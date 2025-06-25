Как появилась керосиновая лампа, ставшая невероятным новшеством для своего времени

Изобретение керосиновой лампы стало невероятным новшеством для своего времени, поскольку оно обеспечивало яркое и стабильное освещение, которое можно было использовать как внутри помещений, так и на улице. Керосиновая лампа быстро стала популярной и широко использовалась в домах, на улицах и в общественных местах.
Керосиновая лампа /Фото:fairysoft.ru
Керосиновая лампа - это устройство, используемое для освещения помещений в условиях отсутствия электричества или в случае аварийной ситуации. Сегодня она применяется на дачах, в деревнях, на кемпингах или других местах, где нет возможности подключиться к электрической сети или необходимо дополнительное источник освещения.
Она состоит из металлического корпуса, топливного резервуара, фитиля и стеклянного покрытия. Для работы лампа использует керосин, который поджигается при помощи фитиля. Когда фитиль зажжен, он начинает выделять тепло и свет, освещая окружающее пространство.
Разновидности керосиновой лампы /Фото:salon-imidj.ru
Один из главных плюсов керосиновых ламп заключается в их простоте и удобстве использования. Они не требуют сложной установки или подключения к источнику энергии и могут быть легко перенесены из одного места в другое. Кроме того, такие лампы экономичны в использовании и могут работать длительное время на одной заправке.
Однако есть и недостатки у керосиновых ламп. Во-первых, они могут быть опасными из-за их открытого пламени, поэтому требуют постоянного наблюдения и осторожного обращения с ними. Во-вторых, сгорающий керосин может выделять неприятный запах, который может быть неприятным для некоторых людей. И все же, керосиновая лампа остается одним из самых популярных и удобных способов освещения в условиях отсутствия электричества. Она надежна, экономична и проста в использовании.
Фетиль /Фото:piroist.ru
Керосиновая лампа при своём создании имела ряд основных преимуществ по сравнению с другими источниками света, такими как свечи или масляные лампы. Она обеспечила более яркое освещение, чем свечи или масляные лампы, что делало ее более удобной для использования как внутри помещений, так и на улице. Ее свет был также более стабильным и равномерным. Керосин как топливо для лампы был более доступным и дешевым, чем другие. Это позволяло людям экономить на освещении. Керосиновая лампа также была более безопасной в использовании, чем открытые пламя от свечей, а также более долговечной.
Определить, кто именно изобрёл керосиновую лампу, затруднительно, поскольку основная концепция применения масла в освещении известна с давних времён, задолго до открытия керосина как источника топлива. В древние времена для фитилей масляных ламп использовали растительные масла, такие как оливковое, подсолнечное, рапсовое или льняное. История применения масла в светильниках восходит к эпохе палеолита, когда лампы изготавливались из камня.
Кудлик /Фото:ru.stringtranslate.com
На севере Америки и Азии применяли каменные кудлики, тогда как на юге предпочитали металлические, сплавные и керамические светильники. Масляные лампы подобного типа просты в конструкции: сосуд из глины, меди или латуни служил для хранения масла, а фитиль выходил сквозь специальное отверстие.
Франсуа Пьер Ами Арган внес огромный вклад в развитие осветительных приборов, предложив концепцию двойного воздушного потока. Вместо привычного узкого фитиля он применил цилиндрический, к которому воздух подавался как снизу, так и сверху. Этот инновационный подход значительно увеличил площадь горения, что, в свою очередь, повысило световую мощность светильников.
Франсуа Пьер Ами Арган /Фото:commons.wikimedia.org
Скоро английские и французские мастерские начали производить светильники с изысканными деталями и роскошной отделкой, доступные лишь высшему обществу. Французский часовщик Гийом Карсель предложил использовать поршневой насос с пружинным механизмом, аналогичным часовому, для подачи масла. Однако еще больший прогресс был достигнут благодаря предложению Шарля Луи Феликса Франшо, который разработал систему для постоянной подачи масла, улучшая тем самым процесс горения.
Вероятнее всего керосиновая лампа была изобретена в 1846 году американским изобретателем Абрахамом Гестнером. Он создал лампу, которая использовала керосин как топливо для освещения, заменяя более опасные и недоступные источники света, такие как свечи и масляные лампы. В США изобретателем керосиновой лампы признают Бенджамина Силлимана-младшего.
Фонари тоже были с керосиновыми лампами /Фото:gagaru.club
Работая фармацевтом, он разработал уникальный способ чистого получения керосина, который не выделял дым при горении, предложив новую конструкцию лампы, исключающую взрывоопасность, характерную для масляных ламп. Позже была создана лампа, состоящая из двух основных элементов — нижнего корпуса из металла и верхнего цилиндрического элемента с милицейским замком и отверстиями для циркуляции воздуха.
В 1854 году произошел первый опыт применения керосиновой лампы для наружного освещения, что запечатлено на памятной табличке рядом с первым уличным фонарем. Благодаря стараниям Шустера и Бэра конструкция была значительно улучшена, что сделало керосиновые светильники безопасными для эксплуатации как в жилых домах, так и в общественных помещениях во второй половине девятнадцатого века.
Лампа Деви /Фото:habartorg.ru
Тем не менее, существовали области, куда оказалось трудно провести электрический провод. Например — шахты. Использование открытого огня в условиях возможного скопления горючих газов создавало серьезные риски. В ответ на это для шахтеров разработали безопасную от искр «лампу Дэви».
В Австрии важным фактором в распространении керосиновых ламп стал Карл Рудольф Дитмар, который в 1853 году представил собственную модель. Он осознал потенциал керосина и быстро переключился на его производство, что позволило ему занять лидирующие позиции на мировом рынке. Изделия Дитмара постоянно совершенствовались, и более пятидесяти патентов были выданы на различные компоненты его светильников. Оптовые продажи охватывали всю Европу, а Индию и Китай через экспорт.
В шахтах они оказались очень полезны /Фото:skurlatov.livejournal.com
Изобретение Джона Х. Ирвина дало новую жизнь керосиновой лампе. Он создал фонарь, способный противостоять ветру, который обычно мог потушить пламя. Механизм направлял ветер так, чтобы он замедлялся, нагревался и возвращался к горелке, что обеспечивало более эффективное сгорание керосина. За четыре года Ирвин совершенствовал дизайн, увеличивая доступ кислорода, что увеличило силу и стабильность пламени.
В период, когда стоимость осветительных приборов оставалась высокой, керосиновая лампы с ветрозащитой оболочкой оказались популярными по всему миру. Они часто назывались — Летучая мышь, в честь компании, которая была лидером на рынке, и это название стало общепринятым для ламп других производителей.
Летучая мышь /Фото:bigfoto.name
Керосиновые лампы сыграли значительную роль в жизни советских граждан во время Великой Отечественной войны. В блокадном Ленинграде, где не было электричества.
Лампы можно разделить по типу горелки на две основные категории:
Лампы с плоской горелкой — используют один или два фитиля. Если фитилей два, горелка называется дуплексной и может иметь лентообразный плоский фитиль.
Лампы с кольцеобразной горелкой— используют широкий плоский фитиль, сложенный в кольцо. Внутри этой категории есть подгруппа с дискообразной насадкой, которая усиливает яркость пламени.
Фетиль /Фото:dzen.ru
Другой вид светильников — калильная лампа. Она работает на керосине и напоминает примус. Давление в резервуаре создается вручную с помощью помпы, поднимая керосин к горелке. При нагреве керосин испаряется, и пары попадают в горелку, где сгорают, разогревая калильную сетку. Главное преимущество калильной лампы — отсутствие фитиля, что обеспечивает яркое свечение по сравнению с традиционными лампами.
Калильная лампа /Фото:100habits.ru
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