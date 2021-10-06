Самые стильные советские актёры, на которых равнялись все модники и модницы в СССР

Знаменитые модники СССР.
Было бы ошибкой считать, что мода в Советском Союзе отсутствовала. Были проблемы с поисками нарядов или интересных моделей. Однако были модники и модницы, на который пытались равняться простые советские граждане. Сегодня их можно назвать настоящими иконами стиля советского времени, а их костюмы до сих пор способны вызывать восхищение. Даже на фотографиях того времени видно, насколько тщательно выверялась последователями моды каждая деталь туалета.
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко. / Фото: www.tvkinoradio.ru
Знаменитую актрису с полным правом можно назвать первой модницей Советского Союза. Заполучить похожий наряд мечтала, наверное, едва ли не каждая женщина. Сама Людмила Гурченко тщательно заботилась о своем гардеробе и могла себе позволить выйти из дома только при условии идеального внешнего вида.
Людмила Гурченко. / Фото: www.lichnosti.net
Людмила Гурченко. / Фото: www.tvc.ru
Людмила Гурченко часто сама украшала свои костюмы, а в разработке эскизов концертных платьев принимала самое деятельное участие, зачастую самостоятельно прорисовывая модель. В 1960-е годы она и шила сама, выискивала интересные ткани, научилась работать с кружевом и даже делать шляпки. В то время, когда её почти перестали снимать, актриса жила на доходы от шитья, одевая не только себя, но и своих знакомых.
Людмила Гурченко. / Фото: www.yandex.ru
Разные образы Людмилы Гурченко. / Фото: www.wclub.ru
Высокие каблуки и украшения с изумрудами присутствовали в её жизни с тех самых пор, как она стала известна, а вот перья, стразы, рюши и розочки в сочетании с высокими плечами появились чуть позже, уже в 1980-е. Тогда образ актрисы стал более экстравагантным, подражать ей было уже сложно. Любимый период, в котором черпала актриса вдохновение для создания своих удивительных костюмов, были 1920-е годы, с сочетанием тканей от шифона до бархата, с очаровательными шляпками и таинственными вуалями.
Андрей Миронов
Андрей Миронов. / Фото: www.culture.ru
Он был не просто модником, его можно было назвать заложником моды, настолько он любил красивую модную одежду и не терпел небрежности в гардеробе. У него у первого на всем курсе появились супермодные ботинки на толстой подошве и джинсы. Водолазка-битловка, в которой актер снимался в «Бриллиантовой руке», прославилась на всю страну и стала вожделенным предметом гардероба каждого модника.
Андрей Миронов и Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука». / Фото: www.photochronograph.ru
Андрей Миронов. / Фото: www.yandex.net
Стильные костюмы, элегантные галстуки, модные водолазки, - Андрей Миронов был одним из тех, благодаря кому и формировались модные тенденции в Советском Союзе.
Майя Плисецкая
Майя Плисецкая. / Фото: www.fishki.net
Безупречным чувством стиля в следовании моде отличалась Майя Плисецкая. В начале карьеры у неё не было возможности выезжать за границу из-за репрессированных родителей, балерина одевалась у фарцовщиков. Имя Клары, у которой часто приобретала наряды «сама Плисецкая», помнят до сих пор.
Катрин Денев, Ив Сен-Лоран и Майя Плисецкая, 1967 год. / Фото: www.zagopod.com
Майя Плисецкая на примерке у Пьера Кардена. / Фото: www.fw-daily.com
Позже Майя Плисецкая познакомилась с Коко Шанель и Ив Сен Лораном, начала принимать участие в показах за рубежом, на долгие годы подружилась и стала вдохновительницей Пьера Кардена. Последний не без удовольствия не только одевал свою музу, но шил ей сценические костюмы. Впрочем, Ив Сен Лоран, Хальстон и Жан-Поль Готье тоже принимали участие в создании образов для выступлений Плисецкой.
Майя Плисецкая. / Фото: www.most-beauty.ru
Олег Янковский
Олег Янковский. / Фото: www.ok-magazine.ru
Удивительно талантливый актёр всегда следил за своей внешностью. Он не был фанатичным гонщиком за модой, предпочитая классику, а потому в любых обстоятельствах выглядел стильно и модно. Олег Янковский был гармоничен в исторических костюмах героев, которых играл, и неизменно безупречен в повседневной жизни. Костюм и галстук, джинсовая куртка или вязаный пуловер, - Янковский умел носить всё.
Олег Янковский. / Фото: www.oculus.ru
Любовь Орлова
Любовь Орлова. / Фото: www.dayonline.ru
Звезда советского кинематографа стремилась всегда выглядеть идеально. В жертву красоте она готова была принести многое. Пытаясь соорудить прическу, похожую на укладку актрисы, советские женщины так и говорили в парикмахерской: «Под Орлову!». Наряды актрисы скопировать было гораздо сложнее, но мастерицы старательно перерисовывали в тетрадку фасоны платьев и костюмов экранных образов Любови Орловой.
Любовь Орлова. / Фото: www.ifotki.info
Сама актриса считала, что женщина при любых обстоятельствах должна быть красивой, как бы ни было трудно. И сама неукоснительно следовала этому правилу.
Александр Абдулов
Александр Абдулов. / Фото: www.persons-info.com
Любимец зрителей и режиссеров, красавец и ловелас Александр Абдулов внешне полностью соответствовал образу звезды. Он был человек-праздник во всем: в поведении, одежде, отношении к людям. Известен случай, когда он торопился на юбилей к Ларисе Долиной в Москву после спектакля, который играл в Питере. И прямо на Ленинградском шоссе переодевался в костюм, чтобы не появиться на празднике помятым. В четыре утра он предстал пред очами именинницы в безупречном белоснежном костюме и с букетом белых роз в руках.
Александр Абдулов. / Фото: www.puzzleit.ru
Клара Лучко
Клара Лучко. / Фото: www.mycdn.me
Непревзойдённая Клара Лучко с детства привыкла хорошо одеваться. Её первой модисткой стала соседка тётя Юля, к которой актриса приезжала даже когда уже была знаменита. Её наряды всегда были элегантными, а на Каннском фестивале её прозвали «красной бомбой» за появление в удивительном красном платье, сшитом в Общесоюзном доме моделей. Потрясающие шляпки, которыми неизменно дополняла свой костюм Клара Степановна, были пределом мечтаний многих советских модниц.
Красное платье Клары Лучко на Каннском фестивале произвело настоящий фурор. / Фото: www.mycdn.me
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