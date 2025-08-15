История картины Пикассо «Девочка на шаре»

Одна из самых известных картин Пикассо наряду с «Герникой» - «Девочка на шаре» - была написана в 1905 году. «Девочка на шаре» знаменует собой завершение «голубого» периода в творчестве Пабло Пикассо и начало нового , который исследователи назвали «розовым» .
Шедевр "розового" периода
Болезненный «голубой» период уступил свое место позитивному, живому и лирическому «розовому».Такая поразительная метаморфоза в характере творчества Пикассо была вызвана ее знакомством с зеленоглазой красавицей Фернандой, с которой художника связывали сильные чувства. Пикассо познакомился с ней в Париже в 1904 году. Фернанда Оливье - художник-модельер, женщина, с которой Пикассо связывали самые долгосрочные отношения (7 лет). Фернанда Оливье В это время полотна Пикассо становятся все оптимистичнее и светлее. Если «голубой» период был ознаменован голодом, холодом, бедностью и нищетой, скорбью и печалью, то в новом периоде появляются улыбки и признаки веселья. В это время художник был частым гостем в цирке Медрано. Персонажами его картин становятся арлекины, бродячие актеры и акробаты. Стоит отметить, что Пикассо был не одинок в выборе сюжета своих картин: в начале века многие художники использовали мотив цирковых артистов, чувствуя своеобразную духовную близость с ними. Пикассо пленяет жизнь цирковых артистов: с одной стороны, романтичных и свободных, с другой - бедных и голодных (отголоски «голубого» периода). "Семья" комедиантов
Сюжет
На холсте «Девочка на шаре» Пикассо изобразил странствующую труппу акробатов. В центре композиции художника - девушка-гимнастка и атлет. Фигура девушки изящно изогнута. Она подняла руки, чтобы сохранить держать баланс. Атлет сидит неподвижно, его мощное тело полно спокойствия. На заднем плане есть фигуры женщины с ребенком, собаки и белоснежной лошади.
Игра контрастов
Что зрители видят на картине? Игру контрастов: легкость и гибкость молодой девушки, балансирующей на шаре, противостоят массивности и устойчивости куба, на котором сидит гигантский атлет. Общепризнанно, что главный художественный инструмент Пикассо - форма, что проявляется и в этой работе (шар и куб). Гибкие, округлые движения девочки, повторяющие форму шара, находятся в явном противоречии с квадратной мускулистой формой человека, сидящего на кубе.
Композиция
Художника привлекает пластика, способствующая созданию гармонии в композиции картины, которая решена удивительным образом. Две фигуры балансируют картину, показывая невидимую, неразрывную связь. Хотя взгляды главных героев не пересекаются, кажется, что они могут существовать только вместе. Действительно, если зритель на мгновение представит себе балансирующую девушку без молчаливой поддержки циркового артиста, она может мгновенно потерять равновесие, соскользнув с мяча. А если исключить девушку гимнастку, тогда присутствие сильного мужчины будет бессмысленно. Согнутая под прямым углом нога мужчины образно воспринимается как опора для хрупкой фигуры девушки. Магия, пронизывающая работу великого мастера, основана на балансе, контрастах, освещении, гармонии цветов. Картина поражает приятной пастельной светлой палитрой- это розово-синий цвет с бежевыми тонами. Основным методом реализации сюжета является темная линия.
Предшественница кубизма
Вся «конструкция» картины пронизана антонимами - тяжелым сильным человеком и гибкой грациозной девушкой, кубом и мячом, детализированным близким передним планом и самым дальним задним краем. Эта знаменитая работа может являться предшественницей кубизма - картина отличается удивительным сочетанием геометрических форм объектов и человеческих фигур. Нежные жемчужные, розовые и голубые тона, новое ощущение воздуха и пространства делают «Девочку на шаре» одним из шедевров «розового» периода Пабло Пикассо. Мягко освещенная девушка выглядит хрупкой, миниатюрной, эфемерной. Сурово освещенный мужчина выглядит мускулистым, величественным, заземленным. Она небо. Или вода. Он земля или камень. И они, действительно, не могут существовать друг без друга.
