Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска

Пока одни в отпуске греются на солнышке в жарких странах или отдыхают на даче, другие работают за двоих и ждут возвращения коллег. И уж встречать отпускников надо если не с музыкой, то хотя бы с сюрпризами, например, такими, как в этом обзоре.



1. Яркий уголок Обклейте все возможные поверхности яркими стикерами, которые однозначно порадуют коллегу в первый рабочий день.

2. Оберточная бумага «Заверните» рабочий стол коллеги в оберточную бумагу и презентуйте его хозяину, вернувшемуся из отпуска. 3. Аквариум Устройте небольшой аквариум в шкафу, где обычно хранятся важные бумаги.4. Поп-арт Сделайте сюрприз коллеге, обклеив кабинет его портретами в стиле поп-арт.5. Паутина Натяните по периметру кабинета паутину из нитей.6. Поделки из картона Замените настоящую мебель и технику на их картонные копии.7. Пенопластовые шарики Засыпьте кабинеты своих коллег пенопластовыми шариками, чтобы ничего не повредилось во время их отсутствия. 8. Алтарь На рабочем месте коллеги организуйте тематическую фан-зону, посвященную какой-нибудь знаменитости. 9. Антидепрессанты Обмотайте поверхности кабинета пупырчатой пленкой, которую можно использовать в качестве успокоительного.10. Кресло начальника Принесите в кабинет начальника унитаз, чтобы он ни на секунду не отрывался от накопившихся дел . 11. Защитная пленка В отсутствие хозяина хорошенько обмотайте все поверхности кабинета пищевой пленкой.12. Обеды Складывайте все коробки от обедов в пустом кабинете, чтобы его хозяин потом оценил, как много он пропустил.13. Разноцветные шарики Немного позитива перед первым трудовым днем. 14. Грызуны Сообщите коллеге, что его кабинет временно занимают подопытные крысы . 15. Приказ Шутка, которая поможет отдохнувшему сотруднику быстро включиться в работу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: