Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска

Пока одни в отпуске греются на солнышке в жарких странах или отдыхают на даче, другие работают за двоих и ждут возвращения коллег. И уж встречать отпускников надо если не с музыкой, то хотя бы с сюрпризами, например, такими, как в этом обзоре.
1. Яркий уголок Обклейте все возможные поверхности яркими стикерами, которые однозначно порадуют коллегу в первый рабочий день.
2. Оберточная бумага «Заверните» рабочий стол коллеги в оберточную бумагу и презентуйте
его хозяину, вернувшемуся из отпуска.
3. Аквариум Устройте небольшой
аквариум в шкафу, где обычно хранятся важные бумаги.
4. Поп-арт Сделайте сюрприз коллеге, обклеив кабинет его портретами
в стиле поп-арт.
5. Паутина Натяните по периметру кабинета паутину из нитей.
6. Поделки из картона Замените настоящую мебель и технику на их картонные
копии.
7. Пенопластовые шарики Засыпьте кабинеты своих коллег пенопластовыми шариками, чтобы ничего не повредилось во время их отсутствия.
8. Алтарь На рабочем месте коллеги организуйте тематическую фан-зону, посвященную какой-нибудь знаменитости.
9. Антидепрессанты Обмотайте
поверхности кабинета пупырчатой пленкой, которую можно использовать в качестве успокоительного.
10. Кресло начальника Принесите в кабинет начальника унитаз, чтобы он ни на секунду не отрывался от накопившихся дел.
11. Защитная пленка В отсутствие хозяина хорошенько обмотайте все поверхности кабинета пищевой пленкой.
12. Обеды Складывайте все коробки от обедов в пустом кабинете, чтобы его хозяин потом
оценил, как много он пропустил.
13. Разноцветные шарики Немного позитива перед первым трудовым днем.
14. Грызуны Сообщите коллеге, что его кабинет временно занимают подопытные крысы.
15. Приказ Шутка, которая поможет отдохнувшему сотруднику быстро включиться в работу.источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии