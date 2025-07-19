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Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска

Пока одни в отпуске греются на солнышке в жарких странах или отдыхают на даче, другие работают за двоих и ждут возвращения коллег. И уж встречать отпускников надо если не с музыкой, то хотя бы с сюрпризами, например, такими, как в этом обзоре. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска

Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 1. Яркий уголок Обклейте все возможные поверхности яркими стикерами, которые однозначно порадуют коллегу в первый рабочий день.

Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 2. Оберточная бумага «Заверните» рабочий стол коллеги в оберточную бумагу и презентуйте его хозяину, вернувшемуся из отпуска. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 3. Аквариум Устройте небольшой аквариум в шкафу, где обычно хранятся важные бумаги. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 4. Поп-арт Сделайте сюрприз коллеге, обклеив кабинет его портретами в стиле поп-арт. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 5. Паутина Натяните по периметру кабинета паутину из нитей. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 6. Поделки из картона Замените настоящую мебель и технику на их картонные копии. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 7. Пенопластовые шарики Засыпьте кабинеты своих коллег пенопластовыми шариками, чтобы ничего не повредилось во время их отсутствия. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 8. Алтарь На рабочем месте коллеги организуйте тематическую фан-зону, посвященную какой-нибудь знаменитости. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 9. Антидепрессанты Обмотайте поверхности кабинета пупырчатой пленкой, которую можно использовать в качестве успокоительного. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 10. Кресло начальника Принесите в кабинет начальника унитаз, чтобы он ни на секунду не отрывался от накопившихся дел. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 11. Защитная пленка В отсутствие хозяина хорошенько обмотайте все поверхности кабинета пищевой пленкой. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 12. Обеды Складывайте все коробки от обедов в пустом кабинете, чтобы его хозяин потом оценил, как много он пропустил. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 13. Разноцветные шарики Немного позитива перед первым трудовым днем.
Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 14. Грызуны Сообщите коллеге, что его кабинет временно занимают подопытные крысы. Способы подготовки рабочего места к возвращению коллег из отпуска 15. Приказ Шутка, которая поможет отдохнувшему сотруднику быстро включиться в работу.

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