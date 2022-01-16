Как выбрать лучшее масло для готовки, или 8 кулинарных хитростей, подсмотренных на кухне шеф-повара

Не подсолнечным единым.

Выбор масла имеет значение.

1. Для обжарки до золотистой корочки

Авокадо и золотистая корочка.

2. Для быстрой жарки

Чтобы еда не чадила при разогреве на сильном огне.

3. Для тушёного мяса, овощей, а также рагу и жаркого

Сафлоровое масло для медленного томления.

4. Чтобы запечь овощи в духовке

Овощи могут быть сливочными.

5. Для яичницы

Новый вкус старой доброй яичницы.

6. Для самого вкусного домашнего печенья

От аромата кокоса аппетит только окрепнет!

7. Для заправки салата

Бенефис оливкового масла.

8. Если хочется чего-то этакого

В мире ещё так много масел!