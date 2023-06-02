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Почему на машину нельзя ставить колеса большего диаметра, чем предусмотрено на заводе


Почему на машину нельзя ставить колеса большего диаметра, чем предусмотрено на заводе

Ставить колеса большего диаметра на автомобиль – далеко не самая лучшая идея. Об этом первыми скажут те, кто делает подобное в рамках тюнинга автомобиля. А все потому, что нарушение заводских спецификаций без наличия определенного набора знаний и навыков – идея, которая может иметь очень печальные последствия.

Колеса должны соответствовать заводским параметрам. /Фото: yandex.ru.

Колеса должны соответствовать заводским параметрам. /Фото: yandex.ru.

 

Есть такие автомобилисты, которые подумывают об установке колес большего диаметра, например, с целью увеличения дорожного просвета. С одной стороны – идея интересная, а с другой – идея, которая может иметь очень печальные последствия. На самом деле нарушать рекомендации завода-производителя по выбору колес к конкретному автомобилю не стоит. Само собой, для большинства машин производитель предлагает несколько возможных диаметров, использование которых не приведет к негативным последствиям. Однако в нашем случае речь идет о радикальных преобразованиях.
Меняются параметры хода. /Фото: autocentre.ua.

Меняются параметры хода. /Фото: autocentre.ua.

 

Так почему же не стоит ставить большие колеса? Во-первых, большой размер колесных дисков подразумевает вполне закономерный рост массы автомобиля. Соответственно, чем тяжелее колесо – тем сложнее его раскрутить. А значит, мотор подвергается куда больше нагрузке, что приводит к ускоренному износу его элементов.

 


Ускоряется износ мотора. /Фото: dvizhok-master.ru.

Ускоряется износ мотора. /Фото: dvizhok-master.ru.

 

Во-вторых, установка колес неправильного размера значительно ухудшает динамику автомобиля, приводит к увеличению расхода горючего, а также повышает скорость и степень износа подшипников. Кроме того, с неправильными колесами намного быстрее возникают разнообразные проблемы с подвеской. Наконец, колеса большего размера становятся причиной того, что спидометр автомобиля начинает показывать неадекватные показатели. А это в свою очередь чревато аварийными ситуациями на дороге, вплоть до ДТП.
Нарушается динамика хода. /Фото: drom.ru.

Нарушается динамика хода. /Фото: drom.ru.

 

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Почему на машину нельзя ставить колеса большего диаметра, чем предусмотрено на заводе

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Почему на машину нельзя ставить колеса большего диаметра, чем предусмотрено на заводеПодписаться на мой Instagram
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