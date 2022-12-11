12 городов, которые откажутся от автомобилей

По всему миру начинают запрещать въезд автомобилей в центр городов. В конце прошлого года мэр Мадрида Мануэла Кармена заявила, что запретит проезд по главной авеню столицы. Исключение сделают только для автобусов, такси и байков. Испанский мегаполис – не единственный город, решившийся на такой шаг.









Эксперты и политики во всем мире предпринимают мозговой экологический штурм. Цель – создать больше пространства для пешеходов и снизить выбросы выхлопных газов. Мы расскажем о 12 городах мира, планирующих избавиться от автомобилей.







Осло запретит автомобили к 2019 году

В Мадриде запланирован еще более серьезный запрет

Чэнду: в любую точку за 15 минут или меньше.

В Гамбурге проще не садиться за руль

Велосипеды правят бал на дорогах Копенгагена

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Брюссель. Особенности крупнейшей пешеходной зоны в Европе

Мехико надеется запретить въезд в центр двум миллионам автомобилей

Ванкувер: больше уличного пространства для велосипедов и пешеходов

Нью-Йорк: автомобильный трафик понемногу сокращается

Москва……..