Индиана Джонс в юбке: первая женщина, объехавшая 80 стран в 1920-х годах

В начале 1920-х годов 16-летняя канадка Алоха Вандервелл (Aloha Wanderwell) откликнулась на объявление о поиске водителя для участия в экспедиции, которое было опубликовано во французской газете Paris Herald, и поймала судьбу за хвост. В 1920-х годах Алоха посетила 80 стран, проехав в общей сложности 380 тысяч миль, и приобрела мировую известность.









Алоха Вандервелл (при рождении – Идрис Галисия Холл) из канадского города Виннипег была первой женщиной, исколесившей полмира в возрасте 16 лет.







Алоха была секретарём и водителем капитана Уолтера Вандервелла, путешественника, изобретателя и бывшего моряка, который впоследствии стал её мужем.







Во время своего первого путешествия по миру Алоха посетила 43 страны, в том числе в раздираемой войной Европе.







В начале 1920-х годов Алоха побывала в Индии, где общалась с местными жителями и осматривала достопримечательности.







Путешествуя вместе со своим мужем, капитаном Вандервеллом, Алоха стала мировой знаменитостью.







Алоха и Уолтер Вандервелл на фоне пирамид в Гизе, Египет, начало 1920-х годов.







Алоха стоит на капоте своего знаменитого автомобиля Ford Model-T, который погружают на корабль, во время её тура по Африке, 1920-е годы.







Алоха на корабле во время своего первого путешествия по миру.

Алоха фотографируется в такси с местными жителями во время своего тура.Алоха на индийском мотоцикле во время своей первой поездки в Европу.Алоха отдаёт честь вместе с военнослужащими. Снимок был сделан в первые годы её путешествий по миру с капитаном Вандервеллом.Алоха стала знаменитой исследовательницей благодаря серии документальных фильмов о своих путешествиях. Она прожила долгую жизнь и умерла в 1996 году в Калифорнии в возрасте 90 лет . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)