10 странных ритуалов со всего мира, связанных со смертью и похоронами

Cтранные ритуалы со всего мира, связанные со смертью и похоронами.

1. Сати

Когда жену сжигают вместе с мужем на костре.

2. Погребальные тотемные столбы

Тотемные столбы с резьбой или роспись.

3. Похороны викингов

Тело вождя закапывали на 10 дней во временную могилу.

4. Ритуал отрезания пальцев народности дани

Умер родственник - попрощайся с пальцем.

5. Фамадихана

Фамадихана - церемония почитания мертвых.

6. Саллекхана

Саллекхана - 12 лет на раздумья.

7. Зороастрийские башни молчания

Зороастрийские башни молчания.

8. Черепа из могил

Ритуал «погребальных черепов».

9. Висячие гробы

Висячие гробы для покойников племени игоротов.

10. Сокусинбуцу

Сокусинбуцу - практика самомумификации.