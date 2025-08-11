С нами не соску...
Мелочи, которые портят ваш интерьер

Элегантный интерьер — это не только свежий ремонт и модная мебель, но и внимание к деталям повседневной жизни. И старенькая квартира может выглядеть стильно, если владелец умеет вычислить «лишние» вещи, которые создают визуальный шум, и выбрасывает их без сожаления.



Ну а если жалко отвозить на помойку, можно и на барахолку, да и на дачу сослать их будет логичнее, чем нагромождать в жилье «все, что накоплено непосильным трудом».


Владелец сети студий мебели по индивидуальным заказам и дизайна интерьера Ольга Семенова  перечислила нюансы, которые могут мгновенно испортить впечатление от самой дорогой и оборудованной по последнему слову квартиры.

Мелочь, а неприятно



Привыкли коллекционировать сувениры, магнитики, статуэтки из путешествий, или надаренные родственниками фоторамки с подсвечниками? Конечно, памятные вещицы можно и нужно хранить, но не на виду.
«Это не добавит уюта, а создаст ощущение беспорядка и захламленности, нивелируя все усилия по созданию единого стиля. Умеренность в декоре — ключ к гармонии, все предметы должны соответствовать общему стилю комнаты», — поясняет эксперт.


Безвкусица на окнах



Шторы тоже требуют своевременного обновления. Устаревшие занавески с ярким принтом могут сильно удешевить вид квартиры. То же касается и жалюзи. Потемневшие от времени «советские» варианты не годятся.
«Правильно подобранные шторы способны преобразить интерьер, визуально увеличив высоту потолков, если повесить их высоко. Отдавайте предпочтение лаконичным вариантам, подходящим именно вашему пространству», — говорит Ольга Семенова.

Полотенца не в тон



Как ни странно, даже тканевые салфетки и полотенца способны внести сумятицу в интерьер.
Их необходимо подбирать в тон мебели, стенам, шторам и подушкам на мягкой мебели. «Лучше использовать однотонные изделия или варианты с неброским принтом, которые гармонично впишутся в стилистику», — продолжает дизайнер.

Зелень и сухоцветы



Комнатные растения и цветы могут как украсить, так и испортить интерьер. Важно следить за их состоянием и гармонично вписывать в общую концепцию.


Кухонный «арт-хаус»



Разнокалиберная посуда, выставленная на столешнице или плите, портит вид кухни, особенно кухни-гостиной. Остатки еды в кастрюлях и сковородках также не добавляют аккуратности.

Зеркала с отпечатками пальцев



Стеклянные и зеркальные поверхности, привносящие свет и воздух, требуют идеальной чистоты. Пятна, разводы и отпечатки пальцев сводят на нет всю их красоту.

Мебельные ручки «из прошлого»



Фурнитура мебели играет важную роль. «Дешевые или устаревшие ручки могут испортить впечатление даже от дорогой мебели. Важно, чтобы каждая деталь соответствовала общему настроению интерьера и была качественной. Минимализм — отличный ориентир», — заключает Семенова.
ольга семенова
Интерьер
советы
