Очень многие фрукты и овощи, обожаемые жителями средних широт, имеют очень толстую кожуру, которая завешивает иногда вплоть до половины веса приобретаемого свежего плода. Материал расскажет о том, как не переплатить за шкурку популярных фруктов и овощей.
1. Выгодно покупать только маленькие помело
Маленький размер позволит более не сожалеть о целом мусорном ведре кожуры.
Очень многие обожают помело. Но самая расхожая жалоба - огромное количество кожуры и получение крохотного плода для еды по соотношению с размером купленного в магазине цитрусового красавца. Но есть решение. Приобретайте самые маленькие помело. У них самая тонкая кожура. Коллаж выше показывает, насколько незначителен урон после снятия кожуры с маленького плода (сравните с размером и длиной чайной ложки, это эксперимент от редакции Novate.Ru).
2. Самые полезные лимоны - среднего размера
Идеальны лимоны среднего размера. / Фото: polzavred.ru/
Толстокожие лимоны имеют продолговатую форму и бугристую поверхность с ярко выраженными порами (подобными порам очень жирной кожи человека, пересеченной черными точками). Содержание витаминов и полезных ферментов для их усвоения в толстокожих лимонах больше, чем у тонкокожих плодов, но вот в тонкокожих имеется куда больше витамина С и куда меньше калия и полезных для желудка ферментов. Тонкокожие лимоны имеют гладкую мелкопористую поверхность и круглую форму, также они обычно ярко-жёлтые, кислотных окрасов. Вывод: отдайте предпочтение лимонам среднего размера из Абхазских районов. Такие лимоны могут храниться при температуре ноль градусов долгое время и не терять полезных качеств как в плане витамина С, так и в плане содержания полезных минералов.
3. Выбирайте самые тяжелые апельсины
Вес имеет значение! / Фото: blogspot.com
Выбирать нужно не самые крупные, а самые тяжелые апельсины, потому как критерием зрелости считается не цвет, а вес плода. Кроме того, стратегически важно отмечать, интенсивно или нет пахнет кожица. Секрет прост: если нет явного аромата, то фрукт либо совсем зеленый, либо тщательно обработан определенными химическими веществами, предназначенными для длительного хранения.
4. Большие и мохнатые киви - это win!
Кушайте мохнатое! / Фото: shkolazhizni.ru
Мало кто знает, что самые полезные вещества киви находится в его кожуре. Идеально есть его с кожурой. В сочетании с хлебом и тонким слоем майонеза киви составит прекрасную закуску к высокоградусному алкоголю, с таким бутербродом вы никогда не опьянеете чересчур. Семечки, содержащиеся в киви, являются самым настоящим скрабом для кишечника, они обеспечивают отличное очищение ЖКТ на утро после употребления. Теперь о том, как выбрать хороший киви. Что касается выбора плода: чем он тверже и светлее, тем надежнее. Не следует покупать мягкие плоды - это признак перезрелых и уже подгнивающих плодов. Темные пятна на поверхности плода насторожить - это точно уже подбродившие переспелые особи.
Важная деталь. Киви - аллергичный плод. Убедитесь, что у вас нет на него аллергии, пройдя простой тест вроде прикладывания фрагмента кожуры в область сгиба локтя, если не ели его ранее.
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