Зачем дворникам до революции присваивали номера и почему их не слишком жаловали в народе

Дворники в дореволюционной России и раннем Советском Союзе – это не совсем та профессия, к которой привыкли люди, родившиеся во второй половине XX и начале XXI века. Описания дворников «старой закалки» то и дело встречаются в классической русской литературе и советских произведениях. Одной из отличительных черт тех дворников было наличие персонального номера. Зачем он был нужен?
Дворник - человек не простой. |Фото: ya.ru.
Первоначально за чистотой в крупных городах Российской Империи следили обычные крепостные крестьяне, которых привозили на работы из окольных деревень. Также уборкой улиц занимались всевозможные слуги. Первые дворники в привычном понимании появились только в XVIII веке. Получались они из представителей крепостных и мещан. Гораздо реже в дворники попадали обедневшие дворяне. Вот только на стыке XVIII и XIX веков работа этих людей сводилась в первую очередь не к уборке улицы, а к уходу за домом хозяина во время его отсутствия.
Сначала уборкой занимались крепостные. |Фото: yablor.ru.
Ко временам Николая I дворников в городах, убирающих улицу и смотрящих за барским имуществом, было уже столько, что их решили нагружать общественной работой официально. Теперь каждый дворник был обязан помимо прочей работы на господина следить за всеми приезжими и убывающими из дома, докладывать в полицию о перемещении людей. Еще больше обязанностей у дворников стало после покушения Дмитрия Каракозова на Александра II в 1866 году. После этого происшествия людей с метлами также обязали нести круглосуточное дежурство на улицах. Правда, продлилось это всего несколько лет.
Многое поменялось после покушения Казакова. |Фото: bravo-voronezh.ru.
После отмены крепостного права 1861 году в дворники стали набирать крепких, рослых, расторопных людей из самых разных сословий. Приветствовался набор в дворники бывших унтеров или фельдфебелей. При этом с каждым десятилетием число обязанностей только росло. К 1890-ым годам дворники помимо уборки улиц должны были следить за общественным порядком, разнимать мелкие сварки и стычки, записывать всех прибывающих и убывающих жителей домов, за которые отвечали, в специальной книге, ежедневно осматривать чердаки, чуланы и подвалы, отгонять бездомных собак, разгонять бродяг, докладывать городовым о подозрительных личностях, снимать неразрешенные объявления, ловить и сдавать городовым трубочистов без разрешения на работу.
Жетон-удостоверение дворника до Революции. |Фото: livejournal.com.
После 1890 года дворников обязали еще и дежурить на улицах городов по ночам сменами по 4 часа. Им также стали выдавать костяные свистки и номерные жетоны, которые подтверждали тот факт, что человек является дворником. Таким образом люди с метлами были официально приравнены к низшим государственным чинам. На металлическом жетоне было написано слово «Дворник», выбито название улицы, на которой он работает, и номер дома, за который отвечает. Также на дворников перекладывалась часть полицейских функций. Они должны были участвовать в разгонах протестующего народа и в задержании нарушителей порядка.
Дворники стали помощниками полиции. |Фото: ideputat.er.ru.
В конце XIX века дворники окончательно перешли под управление департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи. Теперь они принимались на работу только с санкции государственного ведомства. Как и городовым, дворникам полагалась собственная форма: дворницкий жилет, холщовый фартук, фуражка с лаковым козырьком, дворницкий жетон, металлическая нашивная плашка со словом «Дворник». В крупных городах помощники полиции с метлами имели жалование, сопоставимое с жалованием низших государственных чинов. Правда, богато на фоне большинства населения страны дворники все равно в то время не жили.
В годы трех революций дворникам досталось. ¦Фото: worldcrisis.ru.
К началу XX века в Российской Империи уже во всю бурлила революционная деятельность. Противоречия между большинством населения и правящим режимом нарастали все сильнее. Несложно догадаться, что привлечение дворников полицией в том числе к силовым операциям против населения быстро сделало их нерукопожатными в глазах большинства людей, как казаков и городовых. В итоге немало дворников пострадало в годы революции. Однако, после 1917 года их положение поменялось не сильно.
Даже после времен НЭПа «новые» советские дворники делали по большей части все тоже самое, что и при российской империи. Только теперь они помогал не царской полиции и охранке, а советской милиции. На протяжении всей «Сталинской эпохи» люди с метлами не только следили за чистотой улиц, но и помогали поддерживать общественный порядок. Оставались у дворников и номерные жетоны. Только в 1960-е годы дворники были лишены львиной части своих общественных функций превратившись, по сути, в обычных уборщиков. В это же время советская милиция лишилась права привлекать дворников к ночным дежурствами и операциям по задержанию нарушителей.
Жетон дворника после Революции. |Фото: rusantikvar.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии