Идеи хранения на балконе

Для многих людей балкон — это место, где хранятся вещи, которые не влезли в кладовку. Место, где невозможно поставить стул, чтобы насладиться утренним кофе из-за того, что под ногами лежат сломанные санки, ящик неизвестно с чем и, конечно же, спущенные шины от велосипеда.
Вместо того чтобы сделать балкон еще одной уютной комнатой, большинство людей превращает его в беспорядочный склад.
Вариантов систем хранения, которые можно установить даже на маленьком балконе, множество. Это могут быть полноценные шкафы от пола до потолка, широкие тумбы высотой примерно метр, стеллажи с открытыми полками, ящики, замаскированные под уютные диванчики.
Выберите свой вариант шкафчика на балкон, чтобы уже весной иметь возможность наслаждаться утренним кофе на чистом и уютном балкончике.
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