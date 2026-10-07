Идеи хранения на балконе

Для многих людей балкон — это место, где хранятся вещи, которые не влезли в кладовку. Место, где невозможно поставить стул, чтобы насладиться утренним кофе из-за того, что под ногами лежат сломанные санки, ящик неизвестно с чем и, конечно же, спущенные шины от велосипеда.



Вместо того чтобы сделать балкон еще одной уютной комнатой, большинство людей превращает его в беспорядочный склад.

Но ведь навести порядок на балконе очень просто, достаточно просто установить шкаф или стеллажи, которые вместят много разных вещей, в том числе и сломанные санки.Вариантов систем хранения, которые можно установить даже на маленьком балконе, множество. Это могут быть полноценные шкафы от пола до потолка, широкие тумбы высотой примерно метр, стеллажи с открытыми полками, ящики, замаскированные под уютные диванчики.Выберите свой вариант шкафчика на балкон, чтобы уже весной иметь возможность наслаждаться утренним кофе на чистом и уютном балкончике.