Удобрение из яичной скорлупы

У хорошего хозяина ничто не пропадает зря, в особенности у дачника или садовода. Многие отходы с кухни можно успешно использовать на участке, в том числе и яичную скорлупу.

Она способна заменить покупные, не всегда доступные подкормки, и это не единственное её полезное свойство. Чем полезна яичная скорлупа как удобрение и как её применять, известно не всем. Поэтому новички в садоводстве часто допускают ошибки на стадии заготовки и применения домашних подкормок.







Состав и польза для растений

На огороде

В саду

Для комнатных растений и цветов

Правильная заготовка

Как измельчать

Из сухого порошка

Настой

Внесение в компост

Требования к хранению

Главный компонент скорлупы — карбонат кальция, также содержащийся в меле и извести. В составе скорлупки он намного скорее усваивается растениями. Помимо кальция в ней имеется ещё целый ряд полезных элементов, в меньшем количестве. В 100 г свежей яичной скорлупы содержится:карбонат кальция — 35 г; железо — до 4,2 г;цинк — до 650 мг;магний — 410 мг;сера — до 1,3 г; фосфор — до 170 мг; марганец — до 110 мг;натрий — до 130 мг;калий — 85 мг.Хром, фтор, йод и кобальт тоже присутствуют в составе, но они разрушаются при нагревании.Кальций, как основная составляющая скорлупок, оказывает массу положительных эффектов на рост и развитие растений:Способствует скорейшему растворению всех веществ (при условии влажной среды).Поддерживает процесс жизнедеятельности полезных микробов, ускоряющих разложение органики на микроэлементы.Активизирует клубеньковые бактерии, способствующие удержанию азота в прикорневой зоне.Подкормка повышает иммунитет растений, что особенно важно для рассады.Укрепляет сосудистые стенки, по которым движутся полезные для роста элементы.Покрывающая скорлупу изнутри плёнка богата муцином и кератином, также важными для развития растений. Хотя количество этих элементов невелико, при постоянном использовании они внесут значительную лепту в обогащение почвы.О пользе скорлупы яиц как средства для удобрения почвы в огороде уже было сказано выше. Но помимо обогащения грунта минералами она имеет ещё несколько полезнейших свойств:Раскисление почвы. Если земля на участке или в горшках слишком кислая, стоит добавить ощелачивающих веществ. С этой ролью эффективно справляется измельчённая скорлупа.Защита от болезней. Чёрная ножка и вершинная гниль, часто поражающие рассаду, не страшны растениям, обработанным настоями с яичной скорлупой.Дренирование и рыхление грунта. Внесение скорлупы повышает аэрационные свойства грунта, не давая влаге застаиваться в корнях.Отпугивание огородных вредителей. Скорлупа эффективна в борьбе со слизнями, улитками, кротами, землеройкой и медведкой.Для дачи и огорода подойдёт скорлупа как домашних яиц, так и покупных. Причем не только от кур, но и от перепелов. Утиная и гусиная яичная скорлупа более грубая, труднее поддаётся измельчению.Для каких культур можно и нельзя использоватьНесмотря на то, что разные виды растений имеют различные «предпочтения», удобрение из яичной скорлупы подходит практически для всех зелёных обитателей огорода и сада. Позитивный эффект заметен и в случае применения для домашних цветов.Измельчённую скорлупу добавляют при посадке в лунки для картофеля, лука, моркови. Также овощи присыпают ею сверху, это защитит их от слизней. Полезна будет подкормка рассады перца, крестоцветных и паслёновых настоем с яичной скорлупой. Однако на первых порах злоупотреблять такими подкормками не стоит, можно навредить неокрепшим растениям.Вишни, сливы и другие косточковые сильнее всех нуждаются в кальции. Для таких растений чрезвычайно полезны подкормки из скорлупы яиц. Также благотворно они скажутся на калине, крыжовнике, малине, яблонях.Можно примешивать молотую скорлупу в саду к почве, на которой растут земляника и клубника.Подходит яичная скорлупа как удобрение для хвойных, цитрусовых, бобовых растений, и для всех обитателей огорода, какие могут нуждаться в кальции.Для каких комнатных растений яичная скорлупа подходит как удобрение? Для всех, кроме тех, которые любят кислые почвы. Поэтому данное удобрение нельзя применять для таких растений:азалии;сенполии (фиалки);пеларгонии;камелии;гортензии;папоротника.Остальным цветам дополнительный источник кальция не повредит.От того, насколько правильно заготовили сырьё, будет зависеть продолжительность его сохранения. Это обуславливает важность данного этапа для последующей работы со скорлупой. Сначала яйца освобождают от содержимого и тщательно промывают. Если допустить остатки белка на стенках, он начнёт протухать.А испорченное сырьё недопустимо применять для подкормки из-за угрозы возникновения болезней у растений. После промывания скорлупу высушивают в духовке, пока она не станет ломкой. Возможно использовать скорлупу от варёных яиц, но больше питательных веществ содержит сырая. Она и будет более предпочтительной для заготовления.размолоть в кофемолке;прокрутить через мясорубку;собрать в пакет и разбить молоточком;растолочь толкушкой.Чем мельче будет помол, тем быстрее она отдаст почве полезные вещества. Поэтому идеально, если на выходе получится мелкий порошок. Он же подойдёт и для посыпания растений сверху. А для защиты от подземных и наземных вредителей пригодятся более крупные кусочки.Как именно использовать в огороде яичную скорлупу, в качестве удобрения или для раскисления, нужно решить заранее. Потому что способы её приготовления различаются в зависимости от конечной цели.При посадке картофеля, моркови или лука высушенную и молотую скорлупу добавляют в лунки, по горсточке в каждую. Для того, чтобы равномерно распределять порошок по поверхности почвы, его насыпают в пластиковую бутылку с несколькими отверстиями, которые предварительно нужно в ней сделать.Порошок рассыпают вокруг растений, не забыв после этого тщательно увлажнить землю. Также удобряют почву для будущих посадок весной и осенью. На 1 м² должно быть израсходовано 80–100 скорлупок. Если будет внесено избыточное количество такого удобрения, растениям это особого вреда не принесет. Однако, чтобы не спровоцировать переизбыток кальция, разумнее придерживаться нормы:Для капусты — 0,5 ч. л. в каждую лунку при посадке.Для томатов и прочих паслёновых — при посадке 50 г на куст.Лук и зелень поливают настоем раз в 14 дней. Такая же норма для огурцов.Для клубники — при посадке по горсти на куст.Кустарники — 0,5 кг в приствольный круг.Деревья косточковые — 0,7 кг на 1 м².Деревья семечковые — 0,5 кг на 1 м².Для роз и декоративных многолетников полив настоем проводят раз в 20 дней.Однолетние поливают 2 раза в месяц.Для избавления от слизней почву под растениям весной и летом мульчируют порошком и скорлупками более крупной фракции. А для борьбы с блошкой листья крестоцветных посыпают самыми мелкими частицами, как бы припудривая.Для использования скорлупы в качестве дренажа достаточно поломать её руками и уложить на днище горшка. Неплотно прилегающие друг к другу кусочки позволят лишней влаге уходить в поддон.Приготовить универсальный настой для подкармливания, который любят многие растения, очень просто. Порошок из 5 скорлупок засыпают в ёмкость и заливают кипятком (3 л). Настаивают жидкость около 7 дней, до помутнения и появления запаха. Перед использованием этот настой для сада и огорода разбавляют водой в пропорции 1 к 3. Для полива комнатных цветов и огородных растений удобрение из яичной скорлупы применяют 1–2 раза в месяц.Яичные отходы можно применять не только отдельно, но и вместе с прочими удобрениями. Измельчённые кусочки смешивают с минеральными подкормками, прокаливают на костре и перемешивают с золой. Существует очень распространённый эффективный рецепт комплексного удобрения из следующих компонентов, взятых в равных частях:скорлупа измельчённая;луковая шелуха;листья грецкого ореха или крапивы;зола.Ингредиенты смешивают в ёмкости, заливают кипятком, перемешивают и накрывают крышкой. Оставляют на сутки. Перед применением настой процеживают и разбавляют водой. Известен также рецепт полезного отвара для растений: 10 скорлупок и цедру 2 апельсинов измельчают и варят в 3 л воды около 30 минут. Применять отвар можно сразу после остывания.Можно добавить скорлупу в компост. В его составе она также будет весьма эффективна и полезна. Измельчать скорлупки не обязательно, достаточно просто размять их руками. Но для большего эффекта допустимо измельчение любым удобным способом.Чтобы ускорить появление всходов, можно также применять скорлупу. Кальций, содержащийся в ней, активизирует белки в семенах, и те скорее проклёвываются. Порошок из скорлупы насыпают поверх субстрата, которым покрывают семена при высадке. Вода, которой поливают посадки, будет брать питательные вещества из порошка и доставлять их к семени.Ещё один интересный способ использования скорлупы: выращивание рассады непосредственно в ней самой. Почву засыпают в половинки скорлупок и туда же высевают семена. Во избежание застоя влаги в нижней части аккуратно проделывают отверстие. Скорлупки расставляют в контейнеры для яиц и помещают в комфортное для проращивания место. Когда придёт время, высаживать рассаду можно прямо в яичных «стаканчиках», чуть раздавив их рукой. Так корням растения легче будет их пробить.Хранить скорлупки можно целиком, не растрачивая время на измельчение. Главное, хорошенько их промыть. После того, как чистая скорлупа просохнет (можно просушить в духовке), её складывают в бумажный пакет, полотняный мешочек или стеклянную ёмкость с неплотно закрывающейся крышкой, чтобы сырьё не «задохнулось». Затем убирают в темное, сухое место. Хорошо очищенная скорлупа сохранит свои полезные свойства на срок до 1 года.Полиэтиленовые и пластмассовые ёмкости для хранения этого сырья не подойдут.Яичная скорлупа как удобрение для огорода послужит натуральной и дешёвой альтернативой питательным и ощелачивающим заводским составам. Собрать её в большом количестве не так уж сложно, как может показаться, а хранить проще простого. Каждый растениевод хотя бы раз должен испытать это замечательное удобрение в действии.