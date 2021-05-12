Ни дать, ни взять: какие машины реже всего останавливают инспекторы ГИБДД

Некоторые машины инспекторов не интересуют. |Фото: bobr.by.

1. Skoda Octavia Combi

Добротный семейный сарай. |Фото: autoevolution.com.

2. Subaru Legacy

Не угоняют и не нарушают. |Фото: salon.av.by.

3. Volkswagen Golf

Не интересует по тем же причинам. |Фото: lastochka.by.

4. Citroen C4 Picasso

А машина-то неплохая. |Фото: autoevolution.com.

5. Volkswagen Caddy

Хороший выбор. ¦Фото: carsot.com.

Не нарушайте. |Фото: shnyagi.net.