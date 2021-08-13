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7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади

7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади

Собираясь в полет часть вещей мы сдаем в багаж. Но самые важные вещи остаются в ручной клади. Вот список самых важных предметов, которые обязательно нужно взять с собой на борт самолета, а не оставлять их в багажном отделении.

1. Маска для сна и беруши.


7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади

Многие люди спят в самолетах, но для некоторых уснуть – целая проблема. Иногда сон можно подтолкнуть и ничто не работает луче, чем старая добрая маска для сна и беруши.

2. Наушники.


7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади

Как правило наушники, раздаваемые стюардессами в самолете, вообще ни на что не годятся. Ужасный звук, постоянно вылетают. Удовольствия от прослушивания в них музыки или просмотра фильмов – никакого. Поэтому берите на борт свои наушники. В большинстве случаев они подходят к штекерам в самолете. Можно купить самые дешевые, чтобы потом на выходе их просто выбросить. Но даже самые дешевые наушники будут лучше тех, что выдают на борту.

3. Копия паспорта


7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади
Если вы потеряете паспорт, да еще и в чужой стране, то ваш отдых пойдет насмарку. Однако если вы вдруг потеряли свой паспорт, то лучше всего иметь его копию у себя на руках и явиться с ней в посольство. А еще лучше заказать перевод документов заверенный нотариально, чтобы все вопросы отпали.

4. Универсальный адаптер.


7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади
Приезжая в другую страну вы можете столкнуться с нестандартными розетками.
Чтобы подключить к ним свое оборудование, используйте компактный универсальный адаптер.

5. Дождевик.


7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади
Не везде есть телескопические трапы сразу ведущие в здание аэропорта. Иногда приходится выйти с самолета прямо на открытый воздух и если по прилету вас застал сильный ливень, то вы обязательно вымокнете. Лучшим решением будет взять с собой компактный дождевик.

6. Открывашка.


7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади
Есть много способов открыть крышку бутылки. Некоторые умудряются это сделать даже глазом или зубами. Не нужно проводить такие эксперименты. Просто положите в ручную кладь открывашку и вам не нужно будет изобретать новые способы открытия бутылки.

7. Болеутоляющее.


7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади
Слишком долгий перелет, слишком шумный ребенок на соседнем ряду кресел, слишком боитесь летать – все это может вызвать головную боль. Упаковка болеутоляющих таблеток всегда должна быть в вашей ручной клади.

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