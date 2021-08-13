7 вещей, который обязательно должны быть в ручной клади

Собираясь в полет часть вещей мы сдаем в багаж. Но самые важные вещи остаются в ручной клади. Вот список самых важных предметов, которые обязательно нужно взять с собой на борт самолета, а не оставлять их в багажном отделении.
1. Маска для сна и беруши.
Многие люди спят в самолетах, но для некоторых уснуть – целая проблема. Иногда сон можно подтолкнуть и ничто не работает луче, чем старая добрая маска для сна и беруши.
2. Наушники.
Как правило наушники, раздаваемые стюардессами в самолете, вообще ни на что не годятся. Ужасный звук, постоянно вылетают. Удовольствия от прослушивания в них музыки или просмотра фильмов – никакого. Поэтому берите на борт свои наушники. В большинстве случаев они подходят к штекерам в самолете. Можно купить самые дешевые, чтобы потом на выходе их просто выбросить. Но даже самые дешевые наушники будут лучше тех, что выдают на борту.
3. Копия паспорта
Если вы потеряете паспорт, да еще и в чужой стране, то ваш отдых пойдет насмарку. Однако если вы вдруг потеряли свой паспорт, то лучше всего иметь его копию у себя на руках и явиться с ней в посольство. А еще лучше заказать перевод документов заверенный нотариально, чтобы все вопросы отпали.
4. Универсальный адаптер.
Приезжая в другую страну вы можете столкнуться с нестандартными розетками. Чтобы подключить к ним свое оборудование, используйте компактный универсальный адаптер.
5. Дождевик.
Не везде есть телескопические трапы сразу ведущие в здание аэропорта. Иногда приходится выйти с самолета прямо на открытый воздух и если по прилету вас застал сильный ливень, то вы обязательно вымокнете. Лучшим решением будет взять с собой компактный дождевик.
6. Открывашка.
Есть много способов открыть крышку бутылки. Некоторые умудряются это сделать даже глазом или зубами. Не нужно проводить такие эксперименты. Просто положите в ручную кладь открывашку и вам не нужно будет изобретать новые способы открытия бутылки.
7. Болеутоляющее.
Слишком долгий перелет, слишком шумный ребенок на соседнем ряду кресел, слишком боитесь летать – все это может вызвать головную боль. Упаковка болеутоляющих таблеток всегда должна быть в вашей ручной клади.
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