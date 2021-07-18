Как без больших усилий сделать сад красивым

Красивый сад непрерывного цветения – мечта любого владельца земельного участка. Но тратить на это все свое время способен не каждый садовод. Спланировать ландшафт, произвести посадки и наслаждаться плодами своего труда в гамаке возможно, если воспользоваться этими потрясающими идеями.
1. Цветочная композиция с элементами декора
Чтобы сделать красивую и оригинальную клумбу, не обязательно сажать капризные розы и разводить другие цветы, требующие особых забот и хлопот. Создавайте продуманные композиции, задействуя огромные камни, садовые скульптуры, шпалеры и неприхотливые растения.
2. Цветы вдоль дорожки
Даже скромная плитка или цементная дорожка будут выглядеть привлекательно, если по краям посадить буйно цветущие растения. Калифорнийские маки (эшшольции), бархатцы, петунии, ночные фиалки и анютины глазки – выбирайте по цветовой гамме или сажайте все подряд для создания веселого настроения.
3. Всевозможные камни
Собираясь на прогулку, возьмите с собой тачку или сумку-тележку. Если по пути встретится красивый камень, прихватите его с собой. Булыжники, обкатанная водоемами галька или обломки мрамора добавят саду брутальности и колорита.
4. Вечнозелёные кустарники со «стрижкой»
Даже ранней весной вечнозеленые кустарники будут радовать ваш глаз сочной листвой и красивой формой. Не бойтесь самостоятельной «стрижки», в помощь вам аккумуляторные ножницы и видео-ролики с youtube.
5. Скамья-качели
Немного сбавить темп жизни и расслабиться вы сможете, если поставите скамью-качели с тентом. Прохлада и убаюкивающий ритм обеспечены.
6. Садовые светильники
Расставьте в разных местах светильники, чтобы они создавали вечером таинственную и романтичную атмосферу в саду.
7. Искусственный пруд
Небольшой водоем с кувшинками и лягушками добавит ноту прохлады в знойный день, если у вас нет рядом речки или моря.
8. Маленький мост
Сколотите мостки из обрезков досок, покройте лаком и добавьте кашпо с цветами. На участке появится маленький красивый уголок.
9. Свободная площадь с опрятным газоном
Если у вас нет дефицита места, посадите газон значительного размера. На ухоженной травке так приятно загорать и валяться.
10. Цветы в необычных уличных вазонах
Используйте необычные предметы для клумб. Это могут быть купленные вазоны, старые ведра, корзины и даже корпуса телевизоров.
Грамотная посадка, продуманный план, расстановка мебели потребуют, конечно, усилий, но только один раз. В дальнейшем надо будет просто придерживаться разработанных мероприятий, ухаживать за неприхотливыми растениями и поддерживать чистоту в саду.
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