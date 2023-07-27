Тосканская идиллия

Этот райский уголок находится в самом сердце Италии. Северная часть Тосканы густо покрыта виноградниками и лесами, в то время как её южная часть – это бескрайние поля и холмы, на которых мирно пасутся стада овец, позвякивая колокольчиками. Весной поля покрываются густым зелёным ковром, к осени же палитра местной природы приобретает более разнообразные оттенки.























































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