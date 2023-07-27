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Тосканская идиллия

Этот райский уголок находится в самом сердце Италии. Северная часть Тосканы густо покрыта виноградниками и лесами, в то время как её южная часть – это бескрайние поля и холмы, на которых мирно пасутся стада овец, позвякивая колокольчиками. Весной поля покрываются густым зелёным ковром, к осени же палитра местной природы приобретает более разнообразные оттенки.

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

Тосканская идиллия

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