Вещи гостиной, от которых стоит отказаться

Гостиная – это место, где люди собираются для общения, поэтому в ней должно быть светло и комфортно. Чтобы создать удобную среду для семьи и гостей, следует прислушаться к этим советам дизайнеров.



1. Громоздкая мебель

2. Открытое хранение проводов

3. Тусклое освещение

4. Однотонный ковёр

5. Однотонные подушки

6. Большое количество стульев

7. Изобилие элементов декора

8. Выступающий плинтус

Стандартные квартиры не могут похвалиться огромной площадью. А их хозяева зачастую совершают ряд ошибок, которые визуально уменьшают и без того малое пространство. Громоздкая мебель – одна из них. Массивные шкафы, стенки и горки стоит заменить комодами и открытыми полками.Провода, которые идут по полу, не добавят эстетики интерьеру гостиной. Стоит избавиться от беспорядка и спрятать кабели от посторонних глаз. Для этого можно организовать специальный короб или купить готовое решение в стиле дизайна комнаты.Полумрак в гостиной хорош только для романтического вечера. В обычное время от него следует отказаться. Недостаточное освещение может вызвать проблемы со зрением, стать причиной плохого настроения и даже повлиять на состояние психики жильцов. Наполните гостиную светом и солнцем, используя естественное и акцентное освещение.Расцветка ковра должна вписаться в общий вид помещения и внести в него изюминку.Этого трудно ожидать от безликих однотонных нейтральных тонов. Оригинальный узор станет связующим звеном интерьера, собрав все элементы в одно целое. Рисунок ковра неплохо повторить в обивке мебели, декоративных подушках или картине на стене.Подушки того же цвета, что диван и кресло, – давно устаревший прием дизайна интерьера. Это смотрится плохо, скучно и бессмысленно, ведь роль подушек не слиться с общим фоном, а наполнить дом уютом. Визуальный эффект, основанный на контрасте с мебелью, добавит гостиной индивидуальности и динамики.Расстояние между отдельными предметами мебели должно быть достаточным для комфортного передвижения по гостиной. Стулья не должны ни в каком положении мешать проходу, поэтому их количество должно быть продумано и не слишком велико.Слишком много картин, ваз, статуэток и прочих мелочей создаст в гостиной ощущение пестроты и захламленности.Слишком выступающий плинтус не даст мебели встать плотно к стене. Незаметный плинтус, окрашенный в тон стен, добавит помещению высоты.Эти идеи помогут сделать вашу гостиную удобной для семейных собраний и отдыха.